Phú Quốc là đại diện của Đông Nam Á lọt Top 10 điểm đến mới nổi năm 2020 do TripAdvisor bình chọn. Ngoài những bãi biển hoang sơ, thì sự vươn tầm đột phá của vùng nam đảo đã góp phần đưa đảo Ngọc lên bảng xếp hạng quốc tế.

Tạo hóa ban vẻ đẹp cho nam đảo Ngọc

Tờ Telegraph của Anh từng đăng tải bài viết nêu chi tiết 10 lý do "hớp hồn" du khách khi đến Phú Quốc. Trang này miêu tả Phú Quốc như "đảo thiên đường" với quần thể 28 hòn đảo lớn nhỏ, hệ sinh thái đa dạng, ẩm thực biển hấp dẫn, con người thân thiện…

Không chỉ hưởng trọn những lợi thế tự nhiên chung đó của Phú Quốc, vùng đất phía nam đảo còn được tạo hóa ưu ái ban tặng những “đặc quyền” riêng. Nam Phú Quốc có đường bờ biển dài với những bãi cát trắng mịn ôm lấy các triền núi tạo nên những bãi biển hình cánh cung yên bình, nâng niu xúc cảm của mọi du khách. Chỉ biển nam đảo mới có làn nước lam ngọc quyến rũ, khí hậu ôn hòa ấm áp suốt năm, nơi ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt mỹ.

Vẻ đẹp thiên nhiên Nam Phú Quốc “hớp hồn” du khách

Đây cũng là khu vực có hệ sinh thái đa dạng, thảm thực vật phong phú bậc nhất với rặng san hô nguyên sinh rực rỡ sắc màu cùng một hệ động thực vật biển phong phú. Đặc biệt nơi đây còn sở hữu quần đảo An Thới với 18 hòn đảo lớn nhỏ, hoang sơ, độc đáo hiếm thấy, mỗi đảo lại mang vẻ đẹp tự nhiên riêng biệt: hòn Móng Tay, hòn Dăm Ngang, hòn Gầm Ghì, hòn Mây Rút Trong, Mây Rút Ngoài...

Sở hữu những lợi thế khác biệt, nam đảo Phú Quốc còn có quỹ đất đủ rộng với địa hình phong phú để xây dựng, phát triển và “thâm canh” cả một hệ sinh thái quy mô từ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, shophouse đến các khu đô thị đảo hiện đại. Nơi này vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình vươn tầm thành thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng trứ danh châu lục.

Nam Phú Quốc nổi tiếng với những công trình du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp

Con người kỳ công nâng tầm vị thế

Những dấu mốc gần đây như top điểm đến tốt nhất châu Á, điểm đến hàng đầu châu Á…mà các tổ chức quốc tế vinh danh Phú Quốc đã cho thấy vẻ đẹp của “viên ngọc thô” nam đảo do thiên nhiên tạo tác xưa kia, nay đang được “nghệ nhân” xứng tầm đến khai mở bằng những công trình chất lượng, đẳng cấp quốc tế như cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, công viên giải trí hàng đầu khu vực, các khu nghỉ dưỡng siêu sang, những khu phố thương mại, shophouse sầm uất... Trong đó phải kể đến “bàn tay” và công sức của chủ đầu tư Sun Group.

Với Sun Group, mọi tiềm năng thiên nhiên đã được nâng tầm thành lợi thế mũi nhọn, đưa nam đảo trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, đầu tư, an cư sống động, tiêu biểu cho sự phát triển cũng như đẳng cấp riêng của Phú Quốc. Nam đảo đã trở thành điểm sáng của Phú Quốc.

Chỉ sau 5 năm kiến tạo, một nam đảo mới đã được khởi sinh bằng một hệ sinh thái 3 lĩnh vực của Sun Group bao gồm Du lịch nghỉ dưỡng, Vui chơi giải trí, Bất động sản cao cấp với gần 50 công trình đẳng cấp.

Nói về nghỉ dưỡng, hệ sinh thái Nam đảo có đủ trải nghiệm cho mọi nhu cầu, từ nghỉ dưỡng sang chảnh như “sao Hollywood” tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - “Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới” cho tới nghỉ dưỡng sum vầy cả đại gia đình (tại Premier Village Phu Quoc Resort). Cặp đôi trẻ tuổi hay nhóm bạn có thể chọn khách sạn 5 sao Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay tại Bãi Kem. Dự kiến cuối năm nay, sẽ có thêm tổ hợp đẳng cấp Sun Premier Village Kem Beach Resort do đối tác quốc tế danh tiếng vận hành góp cho bức tranh nghỉ dưỡng Nam đảo những villa phong cách làng biển sang trọng mà vẫn đậm hồn bản địa.

Sun Group đã kiến tạo ở Nam đảo những công trình mang tầm vóc quốc tế

Tới đây, giới thượng lưu khao khát không gian biệt lập, riêng tư… có thể chọn nghỉ dưỡng tại Sun Premier Village The Eden Bay - dự án với 50 căn, được ví như chuỗi ngọc quý dành cho những chủ nhân xứng tầm. Sun Premier Village The Eden Bay ẩn hiện giữa rừng già, sát bên đại dương, hoàn toàn biệt lập riêng tư.

Ngoài ra, bức tranh nghỉ dưỡng nam đảo không thể thiếu mảng màu sống động của các dịch vụ giải trí, mua sắm tại những dãy phố thương mại sầm uất, đó là các Boutique Shophouse Melodia sôi động, tấp nập, sáng đèn suốt đêm ngày tại Bãi Kem, là tổ hợp shophouse sát biển mang cảm hứng Địa Trung Hải - Sun Premier Village Primavera tái hiện thị trấn thiên đường Amalfi. Rồi đây, ngay trung tâm của phường An Thới tương lai sẽ là cả một khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thới - nơi lí tưởng để an cư và tận hưởng nhịp sống của những thành phố du lịch không ngủ.

Tạo hóa ban cho nam đảo những “kỳ quan” tự nhiên, nhưng tạo ra sự khác biệt giữa nam đảo so với dự án ở các vùng miền khác là nhờ bàn tay kiến tạo của những nhà đầu tư tâm huyết, giàu tiềm lực. Kiên định chiến lược “thâm canh”, gia tăng giá trị cho nam đảo bằng hướng phát triển chiều sâu, tập trung kiến tạo một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đẳng cấp và khác biệt cũng như không ngừng đầu tư, bổ sung các công trình, dịch vụ mới mẻ trong quá trình khai thác vận hành…, tới đây Sun Group sẽ tiếp tục tạo nên những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, biến nam đảo thành điểm phải đến thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, đồng thời mở ra rất nhiều cơ hội kinh doanh cho giới đầu tư.

Đó là những dự án, công trình mang tính biểu tượng cho vùng đất, như tòa tháp trung tâm, cây cầu tình yêu hay những show trình diễn vortex ấn tượng. Hạ tầng Nam đảo như công viên cây xanh, hệ thống xử lý nước ngọt, hệ thống xử lý rác thải, nước thải…cũng được đầu tư bài bản.

Chiến lược “thâm canh” sẽ sớm biến Nam Phú Quốc trở thành điểm đến top đầu châu lục

Phú Quốc đang đứng trước vận hội chuyển mình mạnh mẽ khi được nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang với 2 phường Dương Đông và An Thới. Đặc biệt, phường An Thới tại nam đảo được định hình để trở thành cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật, thương mại, du lịch của toàn đảo. Khi ấy, nam đảo sẽ là cái tên được giới đầu tư khao khát, bởi tầm vóc điểm đến và tiềm năng phát triển chính là nền tảng bảo chứng cho giá trị gia tăng của mọi thương vụ đầu tư.

Doãn Phong