Bitcoin đã 2 lần lấy lại mốc giá 61.000 USD/đồng trong vòng một tháng. Tuy nhiên, giá vẫn chưa thiết lập kỷ lục mới do các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro pháp lý.

Theo dữ liệu của Coin Desk chiều 12/4 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin có thời điểm đạt 61.035 USD/đồng. Tuy nhiên, giá vẫn chưa thể thiết lập kỷ lục mới. Đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới hiện được giao dịch quanh mức 60.336 USD/đồng, tăng nhẹ 1,3% so với một ngày trước đó.

Như vậy, tính từ ngày 14/3, sau khi giá Bitcoin thiết lập kỷ lục hơn 61.700 USD/đồng rồi lao dốc, giá đồng tiền này đã 4 lần lấy lại mốc 60.000 USD/đồng, 2 lần xuyên thủng ngưỡng 61.000 USD/đồng (hôm 10/4 và 12/4). Tuy nhiên, các trợ lực vẫn không đủ để đưa giá vượt kỷ lục cách đây gần một tháng.

Trao đổi với Zing, các chuyên gia giải thích đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Mỹ - được giới đầu tư và quan sát dành nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, những lo ngại pháp lý vẫn khiến giá Bitcoin chưa thể bứt phá.

Giá Bitcoin lần thứ hai vượt ngưỡng 61.000 USD/đồng trong vòng một tháng. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn chưa thể thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Coin Desk.

Rủi ro pháp lý



Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã chấp thuận việc IPO của Coinbase và ấn định ngày IPO 14/4. Đối thủ của Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ tư Kraken - cũng đang cân nhắc việc IPO vào năm 2022, theo CNBC.

"Một công ty tiền mã hóa IPO sẽ là cột mốc quan trọng. Những động thái như thế này có thể giúp nhà đầu tư cảm thấy an toàn hơn đối với tiền mã hóa", ông Nick Jones, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ví điện tử Zumo, nhận định.

Tuy nhiên, trao đổi với Zing, chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (Mỹ), nhận định phần lớn tin tốt xoay quanh đợt IPO của Coinbase đã được thể hiện trong giá hiện tại. "Do đó, chúng không đủ để giúp Bitcoin bứt phá lên ngưỡng giá mới", ông nói thêm.

Nhiều doanh nghiệp và tổ chức đầu tư cũng vào cuộc sau khi Tesla thông báo đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và cho phép khách hàng thanh toán bằng tiền mã hóa. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, một số áp lực khác vẫn đang đè nặng lên Bitcoin. "Đó có thể là một đợt IPO đáng thất vọng của Coinbase, hoặc những lo ngại về việc tăng cường giám sát thông qua quy định của các chính phủ", ông Moya nói với Zing.

Theo ông Moya, các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang nghiên cứu và phát triển tiền kỹ thuật số riêng. Sự xuất hiện của đồng NDT kỹ thuật số, euro kỹ thuật số hay USD kỹ thuật số sẽ tác động tiêu cực lên Bitcoin và những đồng tiền mã hóa khác.

Nhà đầu tư có thể bán tháo ồ ạt Bitcoin và nhiều loại tiền mã hóa nếu các chính phủ thông qua những quy tắc mới để quản lý thị trường này.

"Cần tổ chức lớn vào cuộc"



Tuy nhiên, chuyên gia tài chính Moya khẳng định mốc hơn 61.700 USD/đồng vẫn chưa phải đỉnh của Bitcoin. "Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến giá đồng tiền này tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một tổ chức tài chính lớn Phố Wall vào cuộc", ông Moya nói thêm.

Hồi đầu năm nay, hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk thông báo đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và chấp nhận thanh toán bằng loại tiền mã hóa này. CEO Twitter Jack Dorsey cũng đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư.

Hôm 31/3, Goldman Sachs cho biết đang tìm cách mở rộng hoạt động đầu tư vào Bitcoin và những tài sản kỹ thuật khác dành cho các nhà đầu tư giàu có. Ngân hàng New York Mellon Corp. cũng phát triển một nền tảng cho tài sản kỹ thuật số và truyền thống. Trong khi đó, Paypal Inc. và Visa Inc. đã bắt đầu sử dụng tiền mã hóa như một phần của quy trình thanh toán.

Mới đây, công ty bất động sản Caruso của tỷ phú Rick Caruso cho biết đã đầu tư một phần vốn vào Bitcoin, hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin.

Sự quan tâm của các tổ chức đầu tư và doanh nghiệp lớn đã giúp giá Bitcoin tăng vọt trong vòng 12 tháng qua. Giá đồng tiền này tăng gấp gần 9 lần so với một năm trước đó. Tính từ đầu năm 2021, Bitcoin tăng giá trị hơn 105%.

Theo một nghiên cứu của hãng quản lý tài sản Hà Lan Robeco, dù có tính biến động cao, việc phân bổ 1% danh mục đầu tư cho Bitcoin có thể có lợi cho nhà đầu tư. Bởi đồng tiền này khá giống vàng và gần như không liên quan tới giá của các tài sản khác.

"Trong những tháng qua, chúng ta có thể thấy rõ rằng Bitcoin đang trở thành kho lưu trữ giá trị như một dạng vàng kỹ thuật số", ông Jeroen Blokland, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Robeco, bình luận.

Ngoài Bitcoin, giá Ether cũng leo dốc mạnh. Tính từ đầu năm 2021, đồng tiền này tăng giá trị gần 190%. Hôm 10/4, giá Ether thiết lập kỷ lục 2.200 USD/đồng, theo dữ liệu của Coin Desk. Hiện, Ether được giao dịch quanh ngưỡng 2.150 USD/đồng.

