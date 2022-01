Cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn C.E.O gây chú ý trên thị trường chứng khoán với mức tăng chóng mặt trong năm 2021.

Chốt phiên giao dịch 8/1, cổ phiếu CEO niêm yết ở mức 92,5 nghìn đồng/cp. Từ một penny bất động sản, giá trị cổ phiếu của CEO tăng mạnh lên hơn 600% kể từ đầu tháng 10, gấp 9 lần lên mốc 92.500 đồng/cp. Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu CEO vào phiên 4/1 với mục đích "lướt sóng" cũng ghi nhận mức sinh lời 19% khi bán ra trong phiên T+3.

Với mức giá tăng như vậy, Pyn Elite Fund đã bán ra gần 10 triệu cổ phiếu để "chốt lãi". Cụ thể, ngày 1/12, Pyn Elite Fund đã bán gần 4 triệu cổ phiếu CEO, ngày 20-21/12, quỹ tiếp tục bán gần 6 triệu cổ phiếu trên đỉnh của cổ phiếu. Sau giao dịch Pyn Elite giảm sở hữu xuống còn 27,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm sở hữu xuống còn 10,78%.

PYN Elite Fund đầu tư vào CEO và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này vào cuối năm 2015, khi thị giá cổ phiếu ở vùng 14.000 đồng. PYN Elite đã bắt đầu liệt cổ phiếu CEO vào top 10 khoản đầu tư lớn nhất từ tháng 2/2018 với những kỳ vọng về các dự án của tập đoàn này tại Phú Quốc. Sau khi chốt lời cổ phiếu CEO, cổ phiếu này đã không còn nằm trong top 10 khoản đầu tư giá trị lớn nhất của PYN Elite tại ngày 31/12/2021.

Cổ phiếu CEO

Những ngày cuối tháng 12, CEO tiếp tục bị khối ngoại xả ròng mạnh mẽ, phiên 23/12, CEO tiếp tục bị bán ròng gần 4 triệu cổ phiếu, 24/12 là 3 triệu cổ phiếu; phiên 27/12, khối ngoại bán ròng kỷ lục 5 triệu cổ phiếu CEO; phiên 28/12, CEO bị nhà đầu tư nước ngoài bán tiếp 4 triệu cổ phiếu. Theo thống kê, tính đến 28/12, khối ngoại chỉ còn sở hữu 5,08%, giảm mạnh so với mức 17% đầu tháng 11.

Mặc dù giá cổ phiếu tăng, nhưng tình hình kinh doanh của CEO không mấy khả quan. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty giảm 906% so với quý 3/2020. Lý do là bởi doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 140,2 tỷ (tương ứng giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020), nhưng giá vốn chỉ giảm 37,5 tỷ (tương ứng giảm 25% so với cùng kỳ năm 2020) do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Năm 2020, CEO đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, doanh thu tổng doanh thu hợp nhất ghi nhận 1.435 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch, bằng 30,9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn năm 2020 là âm 103 tỷ đồng, giảm so với năm 2019.

Một số cổ phiếu bất động sản cũng có mức tăng trưởng nóng như QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. QCG cũng bứt tốc gấp 3 lần từ mốc 6.600 đồng hồi đầu tháng 10/2021 lên 20.350 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, từ vùng giá gần 20.000 đồng cách đây nửa năm, cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG) đã tăng lên gần 120.000 đồng tại thời điểm kết phiên 7/1/2022 - gấp gần 6 lần giá trị.

Hay như cổ phiếu SSH của Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes từ giá tham chiếu 21,6 nghìn đồng/cp (4/8/2021) đã lên 120,9 (7/1/2022). Vốn hoá thị trường lên tới 45.337,5 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/1, VN-Index đứng ở mức 1.528,48 điểm, tương ứng tăng 2,02% so với tuần trước. HNX-Index cũng tăng 4,19% lên 493,84 điểm. UPCoM-Index tăng 2,59 điểm lên 115,6 điểm.

Chỉ số VN-Index

Theo VCSC, dự báo trong phiên giao dịch tới, VN30 có thể sẽ hồi phục nhờ lực cầu được thúc đẩy từ hỗ trợ MA10 ngày tại 1530-1532 điểm, theo đó chỉ số này sẽ kiểm định lại đường MA5 ngày tại 1543 điểm. Lực kéo của VN30 có thể thúc đẩy VN-Index tăng điểm để kiểm định kháng cự Fibonacci tại 1530-1535 điểm và tạo hiệu ứng cho nhóm đầu cơ vốn hóa vừa và nhỏ duy trì sắc xanh.

Nếu VN-Index có thể đóng cửa trên mốc 1535 điểm, VCSC cho rằng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sẽ trở nên hấp dẫn hơn để tạo lực kéo giúp VN-Index hướng lên kháng cự tiếp theo ở khu vực 1570-1600 điểm. Ngược lại, nếu VN-Index một lần nữa thất bại trước kháng cự này, chỉ số có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm để kiểm định khu vực hỗ trợ tại 1500-1510 điểm.

Theo VCBS, dù VN-Index tiếp tục diễn biến tích cực, nhưng áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng và có thể sẽ đẩy chỉ số chung trải qua một vài nhịp “rung lắc” trong thời gian tới. Một số chỉ báo kỹ thuật đã đi vào vùng quá mua cũng có thể góp phần kích hoạt áp lực chốt lời lớn hơn.

Duy Anh