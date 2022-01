Trên sàn chứng khoán 2021, công ty vàng mã duy nhất doanh thu tăng trưởng, lãi lớn cổ phiếu liên tục cán mốc lịch sử. Ngược lại, đơn vị dịch vụ tang lễ lại tụt sâu với cổ phiếu tụt giá sâu.

Báo cáo tài chính quý 1 (từ 1/10/2021 đến 31/12/2021), niên độ tài chính năm 2021-2022 (từ 1/10/2021 và kết thúc vào 30/9/2022) của CTCP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP) cho thấy, doanh thu thuần đạt 165,3 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận bao gồm bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng 23% so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận trước thuế của công ty này ở mức 21,8 tỷ đồng, sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, lợi nhuận còn lại đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 4,3% so với quý 1 niên độ năm 2020-2021.

Cổ phiếu CAP

Con số công bố tại ĐHCD vào cuối tháng 12/2021 cho biết, kết quả sản xuất kinh doanh cả năm đạt 519,4 tỷ đồng, vượt 15%, lợi nhuận sau thuế là 57,2 tỷ đồng, vượt 54% so với kế hoạch đề ra và thông báo chia cổ tức niên độ 2020-2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%.

Chốt phiên giao dịch sáng ngày 27/01/2022, cổ phiếu CAP của CTCP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đang ở mức 87.000 đồng/cp, so với cùng thời điểm năm 2021 là 44.000 đồng/cp, tương đương mức tăng 97,7%.

Riêng quý 2 niên độ 2020-2021, giá cổ phiếu CAP tăng 63% ở đạt mức 62.800 đồng/cp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của quý này đạt gần 152,5 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Mặc dù công ty chuyên bán vàng mã, nhưng mảng này chỉ đạt 16,7 tỷ đồng, chiếm 11%, giấy đế mang về 31,4 tỷ đồng, đóng góp 20,6% tổng doanh thu. Còn lại phần lớn là doanh thu từ bán tinh bột sắn và một phần rất ít từ tinh dầu quế...

Kết thúc năm tài chính 2020 – 2021,CTCP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đạt mức lợi nhuận tăng 90%. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 178 tỷ đồng trong quý 4, tăng mạnh 111% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn mạnh hơn, nên lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Biểu đồ kỹ thuật CAP

Lũy kế cả năm tài chính 2020 -2021, tổng doanh thu đạt 518 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Đà tăng doanh thu kết hợp chi phí được tiết giảm, đặc biệt là chi phí QLDN giảm 25%, dẫn đến lợi nhuận sau thuế của CAP tăng 90% lên mức 57 tỷ đồng. EPS đạt 10.934 đồng.

Lợi nhuận CPH

Trái ngược với CAP, mã cổ phiếu CPH của một công ty kinh doanh liên quan đến lĩnh vực tâm linh là CTCP mai táng Hải Phòng đang niêm yết ở mức 1.900 đồng/cp.

Dù vậy, cổ phiếu CPH nhiều tháng nay không có giao dịch, có thể do một phần cổ đông của công ty không muốn bán ra, vì cổ phiếu này sinh lời tốt. Hiện tại, cổ đông lớn nhất của công ty là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng với mức nắm giữ 64,5% cổ phần.

Theo nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên, mục tiêu kinh doanh trong năm 2018 của CPH lãi ròng 8,5 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức cũng sẽ vào khoảng 1.540 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của CTCP mai táng Hải Phòng đạt gần 112,5 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tới 56,3 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn phải trả 62,7 tỷ đồng, tăng gần 12%.

Theo thống kê, trong 4 năm liên tiếp, từ 2017 đến 2020, doanh thu thuần đạt trung bình 108 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế khoảng 9 tỷ đồng/năm.

Ngọc Cương