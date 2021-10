Giá vàng trong nước và quốc tế vào ngày hôm nay (15/10) đều quay đầu giảm mạnh. Tới đầu giờ chiều nay, giá vàng 9999 trong nước đã mất mốc 58 triệu đồng/lượng.

Vào đầu giờ sáng nay (15/10), giá vàng 9999 của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được giao dịch tại Hà Nội ở mức mua vào là 57,3 triệu đồng/lượng và bán ra là 58,02 triệu đồng/lượng. Mức giá này được giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua nhưng đã giảm 50.000 đồng so với sáng qua.

Tương tự, vào sáng nay, giá vàng 9999 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji được giao dịch tại Hà Nội ở mức mua vào là 57,2 triệu đồng/lượng và bán ra là 57,95 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua nhưng đã giảm 50.000 đồng so với sáng qua.

Giá vàng quay đầu giảm mạnh.

Dù vào buổi sáng nay, giá vàng SJC chững giá ở mức 58 triệu đồng/lượng chiều bán ra nhưng mức giá này không giữ được lâu. Đến đầu giờ chiều nay, giá vàng SJC đã giảm 200 nghìn đồng so với buổi sáng. Trong khi đó, giá vàng Doji vào đầu giờ chiều nay cũng giảm từ 200-300 nghìn đồng so với buổi sáng.

Cụ thể, tính tới 15h ngày 15/10, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 57 triệu đồng/lượng 57,7 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 57 triệu đồng/lượng 57,7 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 57,1 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h ngày 15/10

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng quay đầu giảm mạnh. Tính tới 15h hôm nay (15/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1787,1 USD/ounce, giảm 8,7 USD/ounce so với buổi sáng. Còn giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1789 USD/ounce, giảm 7,8 USD/ounce so với đầu giờ sáng.

Biến động giá vàng quốc tế.

Trước đó, trong ngày 14/10, giá vàng thế giới có lúc leo lên mốc 1.800 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce. Đây là mức giá cao nhất trong 4 tuần qua. Nhưng sau đó giá vàng thế giới đã nhanh chóng khựng lại.

Nguyên nhân giá vàng thế giới quay đầu giảm giá là do sự phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán quốc tế. Do giá cổ phiếu tăng nên nhiều nhà đầu tư ngưng đưa vốn vào vàng. Do vậy, giá vàng lập tức mất đà tăng.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng Fed sẽ sớm thắt chặt chính sách hơn dự kiến, ép đồng USD suy yếu, đẩy giá vàng lên cao. Lợi tức trái phiếu giảm trở lại cũng góp phần đẩy đồng USD đi xuống và giá vàng đi lên.

Dù đã quay đầu giảm giá nhưng giá vàng trong nước vẫn chênh hơn giá vàng thế giới khá nhiều. Giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn thế giới khoảng gần 8 triệu đồng/lượng.

Anh Tuấn