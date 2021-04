Nhà đầu tư đã quá quen với cam kết bao thắng 100%, hưởng lợi nhuận từ 50-400%/tháng của các sàn giao dịch tài chính, nhưng chuyên gia cảnh báo đó chỉ là cái bẫy.

Dư luận đang xôn xao việc hàng loạt người tham gia đầu tư trên sàn giao dịch Coolcat tại Việt Nam - một dạng sàn giao dịch vàng, tiền ảo và USD được cam kết bảo hiểm 100% vốn - đang ngồi trên lửa khi ứng dụng này không thể truy cập được. Những người đại diện của sàn cũng biến mất, không thể liên lạc.

Đây không phải lần đầu các sàn "đầu tư siêu lãi" bị lộ mặt, khiến bao người khốn khổ. Nhưng dù được cảnh báo, nhiều người vẫn cả tin để dốc vốn đầu tư.

Cam kết siêu lãi chỉ là trò lừa đảo

Nhận định về những sàn đầu tư tài chính cam kết "đầu tư siêu lãi", Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, khẳng định: "Bất kỳ ứng dụng nào có các biểu hiện như đưa ra hàng loạt các ưu đãi hấp dẫn, thậm chí còn cho khách rút tiền ngay lập tức để tạo dựng lòng tin chắc chắn đều là lừa đảo".

Theo ông Doanh, hầu hết những người sập bẫy đều do bị lợi nhuận khủng làm cho mờ mắt và không có hiểu biết cơ bản về kinh tế. Họ không nắm được lợi nhuận từ đâu ra và có gì đảm bảo an toàn. "Không có một hoạt động đầu tư nào mà cho tỷ suất lợi nhuận lớn đến như vậy, không có hoạt động kinh doanh nào có thể đem lại lợi nhuận thần tốc đến như thế. Do đó, bất kỳ một sự vụ nào có biểu hiện trên đều có dấu hiệu lừa đảo, người đầu tư cần tuyệt đối cảnh giác”, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh.

Phân tích kỹ hơn, ông Doanh dẫn giải, thị trường Việt Nam từng ghi nhận các thương vụ thu mua cau, thu mua lá điều, thậm chí là thu mua cả đỉa từ những thương lái Trung Quốc. Hay gần đây nhất là các thương vụ lan đột biến giá bạc tỷ gây sốc. Trên môi trường công nghệ 4.0 thì có hàng loạt các ứng dụng đầu tư sinh lời trực tiếp mà người đầu tư chỉ cần xem quảng cáo, bấm nút “đào" hoặc bấm nút dự đoán. Dù hình thức có thể khác nhau nhưng đều chung một công thức đó là có giao dịch thực tế lợi nhuận khủng, sau đó vừa tạo thị trường vừa tạo lòng tin. Khi có nhiều người tin và đầu tư tiền vào với mong muốn kiếm lời thì những người có vai trò mời chào, lôi kéo bỗng mất tích, sàn giao dịch không thể truy cập được nữa. Chỉ còn lại những người nhẹ dạ cả tin mong muốn làm giàu nhanh chịu cảnh đổ vỡ vì mất trắng tài sản.

Trong số đó, sẽ có những trường hợp vô cùng đau đớn bởi vì họ có thể phải đi vay tín dụng, thế chấp ngân hàng hay bán nhà, bán đất. Chính vì vậy điều này để lại hậu quả không nhẹ cho xã hội. Đáng nói, các hình thức lừa đảo như thế này vẫn diễn ra một cách công khai qua nhiều năm, nhiều nơi, nhiều hình thức và thậm chí còn quảng cáo, tổ chức hội thảo, hội nghị, tặng tiền, tặng xe cho các nhà đầu tư mà cơ quan chức năng vẫn chưa có một biện pháp thực sự mạnh tay để dập tắt.

Một chuyên gia tài chính khác cũng lên tiếng cảnh báo về hàng loạt chiếc bẫy đặt sẵn kèm mồi ngon dâng trước mặt nhiều người, các sàn đầu tư siêu lãi chỉ chờ "con mồi" nhảy vào. "Tỷ lệ thắng lên đến 100%, lợi nhuận cao, mỗi tháng lợi nhuận lên đến 200-400%, tự do tài chính, rút tiền trong 5 phút. Nếu bạn tin những quảng cáo đường mật này, bạn sẽ phải trả giá đắt", chuyên gia cảnh báo.

Sàn Coolcat vừa bị sập, hàng nghìn người trở thành nạn nhân.

Theo chuyên gia này, hãy thử tưởng tượng, nếu siêu lợi nhuận như thế này là thật, tại sao chính họ không tập trung đầu tư để làm giàu, lại phải đi lôi kéo người khác? Nếu làm giàu dễ như thế thì đã không có quá nhiều nạn nhân tan nát tài sản vì những chiêu lừa đảo.

Theo chuyên gia, nạn nhân của nhiều vụ lừa thường là những người đang bế tắc trong cuộc sống, trong làm ăn, không có niềm tin làm ăn dài hạn, muốn kiếm tiền nhanh. Các đối tượng tội phạm dùng các loại hình công nghệ để người dân tin rằng hoạt động của họ có thể sinh ra lời cao.

"Nhà đầu tư đừng bao giờ bỏ tiền vào loại hình kinh doanh mình không hiểu biết chỉ vì lợi nhuận cao. Cũng phải cảnh giác trước những lời hứa bất thường. Những sàn giao dịch lừa đảo thường có lịch sử tồn tại rất ngắn và khi nó nhanh chóng sập thì nhà đầu tư trở tay không kịp", vị này nói.

Đòi lại tiền đã mất không dễ

Mong muốn mau chóng đổi đời đã đẩy không ít người hám lợi vào tình cảnh tiền mất tật mang. Tuy nhiên, khi đầu tư, ít người nghĩ đến hậu quả sẽ tay trắng vì không thể "hớt lại bát nước đã đổ đi". Đến lúc này, họ mới cầu cứu cơ quan chức năng liệu có còn kịp?

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho biết, khi vụ việc được sáng tỏ, bắt được kẻ chủ mưu thì đương nhiên họ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Họ buộc phải trả cho các nhà đầu tư số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, việc khắc phục hậu quả là rất khó khăn bởi thường họ đã sử dụng số tiền này vào các mục đích khác nhau rất khó thu hồi.

Luật sư Diệp Năng Bình.

Theo ông Bình, thời gian qua các cơ quan chức năng, báo chí, chuyên gia cũng rất nhiều lần lên tiếng cảnh báo thế nhưng nhiều người vẫn dốc tiền vào các sàn tài chính biến tướng, nhất là những sàn được quảng cáo "bảo hiểm 100%" vốn như Coolcat.

"Vì vậy, không có giải pháp nào hữu hiệu để tránh các bẫy lừa đảo như kiểu Coolcat hơn chính mỗi người phải biết kiềm chế lòng tham trước các sàn giao dịch, dự án đầu tư với mức lợi nhuận cao bất thường và kiếm lãi dễ dàng. Có thể dễ dàng nhận biết những đối tượng lừa đảo cũng chẳng có “độc chiêu” gì mới hơn ngoài việc đưa ra mồi nhử là mức lợi nhuận cao và dễ kiếm lãi", ông Bình nói.

Sàn giao dịch Coolcat bị sập, hàng nghìn người là nạn nhân

Hàng nghìn người trải dài từ Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nội, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Dương, TP.HCM, Hậu Giang...tham gia đầu tư trên sàn giao dịch Coolcat tại Việt Nam, một dạng sàn giao dịch vàng, tiền ảo và USD được cam kết bảo hiểm 100% vốn, đang ngồi trên lửa khi ứng dụng này không thể truy cập được.

Dựa vào mạng xã hội, Coolcat bắt đầu thu hút người chơi từ khoảng hơn một tháng trước đây với hàng loạt các ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho nhà đầu tư. Sàn giao dịch này cam kết đầu tư là thắng 100% với lợi nhuận khủng lến tới từ 50 đến 400%/tháng bằng hình thức bảo hiểm. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần mua gói bảo hiểm mà Coolcat đưa ra thì dù có thua đền 6 lần vẫn hoàn 100% vốn.

Hiện hàng loạt người chơi đang cùng nhau làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

(Theo VTC News)