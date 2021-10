Giới chuyên gia cho rằng công ty Tether Holdings không có đủ tài sản để duy trì tỷ giá hối đoái giữa USD và Tether (USDT). Về cơ bản, đây được xem như một trò lừa đảo.

Vào tháng 7, Bộ trưởng tài chính Mỹ, Janet Yellen đã triệu tập chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED), người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và sáu quan chức khác để họp kín, thảo luận về stablecoin Tether (USDT). Đồng tiền mã hóa này có thể gây ra tình trạng lạm phát, khiến tài chính Mỹ gặp rủi ro.

Tether được người dùng biết đến là loại coin có giá ổn định (stablecoin), thường được quy đổi tương đương với tỷ giá USD. Các nhà đầu tư hầu hết sử dụng đồng USDT khi muốn giao dịch tiền mã hoá, họ quy đổi USD sang USDT. Về cơ bản, công ty Tether Holdings Ltd. sẽ nắm giữ USD và hoàn trả lại khi người dùng gửi lại đồng tiền mã hoá USDT để thanh khoản.

Tether có thể làm sụp đổ thị trường tiền số

Theo Business Insider, cách hoạt động của Tether vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà phê bình lập luận rằng công ty Tether Holdings Ltd. sẽ không có khả năng duy trì tỷ giá hối đoái giữa USD và USDT. Họ so sánh đồng Tether như một trò lừa đảo.

Trong năm nay, Tether Holdings Ltd. đã "in" thêm 48 tỷ USD T, nâng tổng lượng cung lên 69 tỷ đồng USDT. Điều này đồng nghĩa với việc công ty đang nắm giữ số tiền mặt trị giá 69 tỷ USD , số tài sản có thể khiến Tether Holdings Ltd. trở thành một trong 50 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ.

Trên Twitter, nhiều người dùng thắc mắc về lí do Tether được tạo ra với số lượng lớn như vậy. Bài đăng trên blog ẩn danh chống lại Tether, có tên “The Bit Short: Inside Crypto's Doomsday Machine” ( Ngày tận thế của tiền mã hoá) được lan truyền rộng rãi ngay sau đó.

Biểu tượng của Tether, loại stablecoin mà nhiều nhà đầu tư sử dụng để giao dịch tiền mã hoá. Ảnh: TTB.

Người dẫn chương trình của CNBC, Jim Cramer cũng đã khuyên các nhà đầu tư bán toàn bộ số tiền mã hoá của họ.

“Nếu Tether sụp đổ, loại stablecoin này sẽ phá huỷ toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hoá", Jim nói.

Theo các nhà quản lý, số USD mà Tether Holdings Ltd. đang nắm giữ sẽ là mối nguy hại rất lớn. Khi toàn bộ nhà đầu tư đồng loạt yêu cầu rút tiền, công ty này có thể phải bán tất cả tài sản để cung cấp thanh khoản cho người dùng.

Business Insider cho rằng nếu Tether Holdings Ltd. là một công ty lừa đảo, đồng Tether là một kế hoạch đa cấp kim tự tháp (Ponzi), thì quy mô sự việc này sẽ lớn hơn vụ án của Bernie Madoff, kẻ lừa đảo 65 tỷ USD qua mô hình Ponzi.

Một trong những cựu nhân viên của Tether nói với Business Insider rằng giám đốc điều hành công ty này đã sử dụng khoản tiền đang nắm giữ để đầu tư vào nhiều lĩnh vực rủi ro, kiếm lợi nhuận cho bản thân.

“Đây không phải là một stablecoin, Tether là một quỹ đầu cơ rủi ro cao ở nước ngoài. Ngay cả các đối tác của chính công ty này cũng không biết về số tài sản mà Tether Holdings Ltd. đang nắm giữ", nhà quản lý ngân hàng đối tác của Tether ở Puerto Rico nói.

"Tether hoạt động không giấy phép"

Theo Business Insider, hiện chỉ có khoảng 10 nhân viên của Tether Holdings Ltd. được liệt kê thông tin trên LinkedIn, con số rất nhỏ đối với một công ty đang nắm giữ lượng tài sản lên đến 69 tỷ USD .

Trang chủ của Tether cho biết công ty này đã đạt được thoả thuận về các thủ tục pháp lý với Tổng chưởng lý của New York. Thực chất, công ty này đang hoạt động không có giấy phép.

"Tether Holding Ltd. đang được điều hành bởi các cá nhân và tổ chức không có giấy phép, mọi hoạt động của Tether đều không có người kiếm soát”, Tổng chưởng lý, Letitia James cho biết trong một tuyên bố.

Khối lượng giao dịch của đồng Tether lên đến 87 tỷ USD.

Theo thông tin từ trang chủ Tether, 30 tỷ USD trong khối tài sản mà Tether đang nắm giữ được sử dụng để đầu tư vào thương phiếu, làm khoản vay ngắn hạn cho các tập đoàn. Business Insider cho biết Tether hiện nắm giữ khoản nợ rất lớn.

Đại diện của Tether Holding Ltd. cho biết công ty này đã được đăng ký với Cơ quan Điều tra Tài chính Quần đảo Virgin (BVIFA), thuộc nước Anh. Tuy nhiên, giám đốc của BVIFA, ông Errol George xác nhận với Business Insider rằng cơ quan này không giám sát các hoạt động của Tether.

"Chúng tôi không giám sát Tether và không bao giờ có chuyện này xảy ra", Errol George xác nhận.

Đội ngũ phát triển không muốn ra mặt

Trang chủ của Tether cho biết giám đốc điều hành của công ty này là JL Van der Velde, có quốc tịch Hà Lan, đang sinh sống tại Hong Kong. Ông chưa từng trả lời phỏng vấn hay phát biểu tại một hội nghị nào.

Ngoài ra, giám đốc tài chính của Tether là Giancarlo Devasini, ông từng là một bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ ở Ý. Theo Business Insider, người này từng bị phạt vì bán phần mềm giả của Microsoft.

Các nhân sự cấp cao đứng sau đồng Tether. Ảnh: Tether.

Luật sư của Tether, Stuart Hoegner nói với phóng viên của Business Insider rằng Van der Velde và Devasini thích "tránh ánh đèn sân khấu", họ không muốn xuất hiện trước công chúng.

Đồng thời, Stuart Hoegner xác nhận rằng công ty này có đủ tiền mặt để cung cấp thanh khoản cho người dùng thường xuyên. Tuy nhiên, vị luật sư từ chối trả lời về khoản tiền mà Tether đang nắm giữ.

"Công ty chúng tôi luôn quản lý rủi ro nhằm bảo vệ người dùng và sử dụng khoản tiền 30 tỷ USD để đầu tư sinh lời hợp lý cho Tether", vị luật sư nói.

Dù Bitcoin là đồng tiền mã hóa nổi tiếng nhất và dần trở thành một loại tài sản mới, giới lập pháp tại các quốc gia đang xem một đối tượng khác là mối đe dọa hệ thống tiền tệ.

(Theo Zing)