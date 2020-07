Tiền điện tử lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường hiện đang giao dịch tại 10.925 USD, giảm 2,45% so 24 giờ trước khiến vốn hóa thị trường bị cuốn bay hơn 2 tỷ USD.

Giá Bitcoin sau đợt vùng lên mạnh mẽ trong ngày đầu tuần bất ngờ đảo chiều lao dốc. Trên CoinDesk, lúc 6h30 sáng 29/7, tiền ảo phổ biến nhất thế giới giao dịch tại 10.925 USD, giảm 2,5%, tương đương mỗi coin mất 147 USD.

Mỗi coin mất 147 USD chỉ trong 24 giờ qua khiến vốn hóa giảm mạnh.

Theo CoinMarketCap, khối lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua đạt 29 tỷ USD, giảm 6 tỷ USD so phiên giao dịch trước đó. Vốn hóa thị trường ghi nhận mức 201 tỷ USD, giảm 2 tỷ USD.

Ảnh hưởng từ Bitcoin, đồng Ethereum giảm 2,6% xuống 317 USD, vốn hóa ghi nhận mức 35 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần nhất đạt 12 tỷ USD.

Tương tự, Crypto giảm 4% còn 0.159 USD, vốn hóa đạt 2,95 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Ripple, Tether, Bitcoin SV, Litecoin… giữ được sắc xanh và có mức tăng khá 0,05% - 3%. Riêng Bitcoin Cash, Cardano tăng trên 7% lên 291 USD và 0,148 USD.

Tổng vốn hóa toàn thị trường sáng nay ghi nhận mức 322 tỷ USD, khối lượng giao dịch đạt 102,6 tỷ USD.

Bitcoin là tiền ảo biến động mạnh về giá. Đầu năm 2020, Bitcoin tăng từ dưới 7.000 USD lên trên 10.000 USD. Tuy nhiên đại dịch toàn cầu COVID-19 tấn công mạnh vào thị trường, đẩy tiền ảo này rơi vào cuộc sụp đổ lịch sử vào giữa tháng 3 và nhấn chìm xuống mức đáy 3.800 USD. Thậm chí, cuộc khủng hoảng đã khiến Bitcoin và các đồng tiền điện tử khác mất hơn 50% giá trị chỉ trong một ngày.

Nhiều nhà giao dịch tin rằng Bitcoin sẽ tăng trưởng trở lại trong dài hạn. Nhà phân tích thị trường Antoni Trenchev thậm chí cho Bitcoin có thể chạm mức 50.000 USD vào cuối 2020 do nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và các tổ chức ngày càng quan tâm đến tiền ảo trong khi Bitcoin bị giới hạn nguồn cung. Đồng thời, tiền ảo này cũng đang dần trở thành nơi trú ẩn an toàn trước biến động của kinh tế thế giới do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và địa chính trị thế giới.

Tại Việt Nam, giá Bitcoin sáng nay giao dịch tại ngưỡng 250 triệu đồng, giảm 1,87%. Ethereum giảm 2,3% về 7,3 triệu đồng.

