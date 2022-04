Giá vàng hôm nay 1/4 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá bất chấp đồng USD tăng trở lại và giá dầu suy giảm.

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h36' ngày 1/4, giá vàng 9999 của SJC giảm 150 nghìn đồng so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,3 triệu đồng/lượng 69,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,3 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,25 triệu đồng/lượng 68,95 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,30 triệu đồng/lượng 68,9 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h36' ngày 1/4

Mở cửa thị trường ngày 1/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 300 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h20' ngày 1/4, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,45 triệu đồng/lượng 69,17 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,45 triệu đồng/lượng 69,15 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,40 triệu đồng/lượng 69,10 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,40 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h20' ngày 1/4

Kết thúc phiên giao dịch 31/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,15 triệu đồng/lượng - 68,87 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 68,15 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h25' hôm nay (ngày 1/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.935,6 USD/ounce, giảm 5,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 5 trên sàn Comex New York ở mức 1.941,8 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 31/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.941 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.944 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 31/3 cao hơn khoảng 2,4% (46 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 31/3.

Giá vàng hôm nay 1/4: Vẫn là kênh an toàn, vàng tiếp tục tăng giá

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá bất chấp đồng USD tăng trở lại và giá dầu suy giảm.

Nỗi lo về lạm phát vẫn thường trực và nhu cầu tìm kiếm một kênh đầu tư an toàn vẫn hiện hữu.

Dù vậy, có những tín hiệu cho thấy, giá một số mặt hàng quan trọng đang giảm. Giá khi đốt giảm khá nhanh khi mà nhu cầu tại châu Âu và Trung Quốc giảm. Trung Quốc và nhiều nước EU đang phải vật lộn với một chủng biến thể mới của Covid-19 khi chúng đang lây lan nhanh chóng. Trong khi đó, Trung Quốc trong những ngày gần đây đã đóng cửa phần lớn thành phố Thượng Hải.

Trên thị trường trong nước, vàng ghi nhận một tháng hiếm có với 3 kỷ lục mới về giá và về sự chênh lệch với giá thế giới được thiết lập. Giá vàng trong nước có lúc lên tới 74,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá có lúc lên tới trên 15 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Hiện, vàng đang giằng co ở 2 xu hướng. Nhiều người kỳ vọng vàng tiếp tục tăng do rủi ro địa chính trị và lạm phát. Trong khi đó, một số người e ngại mặt hàng này sẽ giảm do lãi suất ở nhiều nước trên thế giới có thể tăng nhanh.

Xu hướng tăng của vàng cũng hạn chế khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Nhóm đầu cơ giá xuống có thể đang đặt cược vào hy vọng về một thỏa thuận kết thúc cuộc xung đột Ukraine.

Vàng cũng chịu áp lực khi thị trường tiền ảo sôi động trở lại. Đồng Bitcoin đang hướng về ngưỡng 50.000 USD.

V. Minh