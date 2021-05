Chưa gây ảnh hưởng đến xuất khẩu Thực tế đã chứng minh thời gian qua, NHNN đủ sức can thiệp các biến động tỉ giá trên thị trường do nguồn cung USD dồi dào, đảm bảo thanh khoản thị trường thông suốt và các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt tỉ giá vẫn đang hỗ trợ khá tốt cho xuất khẩu, nhất là các lĩnh vực điện tử, may mặc, đồ gỗ, máy móc thiết bị… Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty May Sài Gòn 3, cho biết nếu tỉ giá USD/VND ở mức 24.000 đồng sẽ hỗ trợ khá nhiều cho xuất khẩu. Thông thường tiền đồng mạnh sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu do hàng hóa có xu hướng tăng giá, từ đó làm giảm năng lực cạnh tranh so với hàng hóa các nước. Tuy nhiên, theo ông Hồng, tỉ giá hiện không ảnh hưởng nhiều đến sự tăng trưởng của ngành dệt may vì sức mua của người tiêu dùng nước ngoài vẫn tốt. Điều này được thể hiện qua việc hàng dệt may nằm trong nhóm xuất khẩu mạnh của Việt Nam khi đạt đến 2,7 tỉ USD giá trị kim ngạch trong tháng 3.