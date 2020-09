Nhiều phụ nữ xinh đẹp ngụy trang bằng những vỏ bọc tinh vi như bán quần áo, bán bánh cuốn, hoạt động hỗ trợ tài chính, bán vé máy bay... nhưng thực chất là bà trùm của những đường dây cho vay nặng lãi, lô đề quy mô lớn.

Bà chủ shop quần áo nổi tiếng bị bắt vì cho vay nặng lãi

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa (thường gọi "Hoa vô lệ", SN 1989, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hoa là chủ một shop quần áo khá nổi tiếng. Với ngoại hình xinh xắn, Hoa được nhiều người chú ý, Facebook cá nhân luôn có hàng chục nghìn người theo dõi. Nhưng Hoa còn là một người chuyên cho vay nặng lãi. Theo cơ quan điều tra, Hoa tạo vỏ bọc kinh doanh quần áo thời trang để che giấu hoạt động phạm tội, thực chất là dùng Facebook quảng cáo việc cho vay tiền, bốc bát họ...

Nguyễn Thị Hoa (Ảnh: Facebook)

Từ tháng 5 đến nay, Hoa đã thông qua 23 giao dịch dân sự, cho 3 cá nhân trên địa bàn vay 486 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính 57 triệu đồng.

Hoa còn cho nhiều người khác vay với cách thức vay tiền trả góp theo ngày. Để che giấu hoạt động cho vay, Hoa yêu cầu người vay viết giấy nhận "phường" đồng thời quay video clip người vay trình bày với nội dung chỉ vay tiền chứ không thu lãi. Vào các buổi chiều, với danh nghĩa thu tiền "phường", Hoa yêu cầu con nợ đến shop quần áo của mình để đóng tiền trả góp. Nếu con nợ chây ì hoặc trả chậm thì Hoa sẽ bêu xấu trên Facebook hoặc cử đàn em là những con nghiện đến nhà gây áp lực để lấy tiền.

Hotgirl bán bánh cuốn cầm đầu đường dây lô đề trăm tỷ

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng do Phan Thị Trang (31 tuổi, trú TP. Vinh) cầm đầu. Đây được coi là một trong những đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề có quy mô lớn và hoạt động vô cùng tinh vi.

Phan Thị Trang (Ảnh: Facebook)

Để làm bình phong cho hoạt động của mình, hàng ngày, bà trùm cùng chồng vẫn thức khuya dậy sớm, bán bánh mướt (bánh cuốn) ở gần nhà. Hoạt động dưới trướng của Trang là các đại lý cấp 1 trên địa bàn TP. Vinh và các huyện lân cận. Hàng ngày, những đại lý cấp 1 này nhận bảng lô đề từ các con bạc khắp nơi trên địa bàn Nghệ An rồi chuyển cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.

Sau khi bán bánh xong, vào các buổi chiều, Trang cùng đệ tử đi thu các bảng lô đề ở những đại lý quen biết, đồng thời ở nhà nhận các bảng lô đề giao dịch từ các đại lý cấp 1. Mỗi ngày, Trang giao dịch hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng bằng hình thức ghi lô đề. Cứ như vậy, đường dây đánh bạc của Trang hoạt động rất nhiều năm mà không bị phát hiện.

Núp bóng công ty nhà đất, hỗ trợ tài chính cho vay nặng lãi

Tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc triệt phá ổ nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, núp bóng dưới vỏ bọc công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983, ở huyện Lập Thạch).

Nguyễn Thị Hải Yến. (Ảnh: CAND)

Theo điều tra, Yến thành lập công ty thực chất dùng làm bình phong để vận hành đường dây cho vay lãi nặng. Hình thức cho vay lãi nặng của Yến núp bóng bốc họ. Cụ thể, Yến chỉ cho khách vay từ 5-50 triệu đồng và phải trả trong 20-40 ngày. Số tiền vay được chia đều cho số ngày và khách sẽ phải trả tiền gốc theo từng ngày. Khi cho vay, Yến "cắt" luôn tiền lãi là từ 5.000-10.000 đồng/triệu/ngày (tức 182,5-365%/năm).

Khám xét nơi làm việc của Yến, công an thu giữ 15 quyển sổ ghi chép việc cho vay cùng các tài liệu liên quan khác. Khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.

Người phụ nữ cho vay nặng lãi núp bóng hiệu cầm đồ

Ngày 15/6, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam Lã Thị Tú (39 tuổi, ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Trần Hữu Minh (21 tuổi, ở TP. Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Lã Thị Tú (Ảnh: Công an cung cấp).

Năm 2018, Tú mở quán cầm đồ, thuê Minh và một người khác trông coi, làm quản lý. Núp bóng là hiệu cầm đồ, Tú mở hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 1.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, phổ biến là khoảng 3.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 109,5-182,5%/năm).

Tú còn có hình thức cho vay khác là bát họ. Người bốc bát họ sẽ phải trả tiền liên tục trong 50 ngày, bao gồm tiền lãi cộng tiền vay.

Công an cho biết Tú đã cho vay 123 lượt, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Nữ tiểu thương lộ diện là ‘bà trùm’ tín dụng đen

Cuối tháng 1, Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) khởi tố Nguyễn Thị Hòa (SN 1976, trú TP. Móng Cái) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Hòa có hành vi cho vay tiền dưới hình thức “vay lãi trả góp” (hay còn gọi là “bốc bát họ”) với lãi suất từ 180%/năm đến gần 600%/năm.

Nguyễn Thị Hòa (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Trước đó, ngày 15/1, cơ quan công an kiểm tra hành chính nơi bán hàng của Hòa ở chợ 3, phường Trần Phú, phát hiện và thu giữ két sắt có 1 hợp đồng vay tiền, 1 giấy vay tiền, 4 quyển sổ ghi chép và hơn 500 triệu đồng. Hòa khai nhận các sổ sách, giấy tờ trên dùng để ghi chép, theo dõi số tiền cho người khác vay. Do thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, nhiều người đã vay tiền của Hòa với lãi suất rất cao.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ Hòa đã thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi hơn 200 triệu đồng.

Người phụ nữ cầm đầu tổ chức tín dụng đen núp bóng phòng vé máy bay



Tháng 5/2019, Công an TP. Thanh Hóa truy nã Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp (đều SN 1981, ở TP. Hải Phòng) bị khởi tố về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp bị Công an TP. Thanh Hóa truy nã

Trước đó, Công an TP. Thanh Hóa triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi núp dưới bóng Công ty tài chính Tín Nghĩa. Tính đến ngày 25/4/2019, Công an TP. Thanh Hóa điều tra, mở rộng và khởi tố 21 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, trong đó có Huy và Diệp, nhưng 2 đối tượng này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, Huy và Diệp là 2 trong 4 đối tượng cầm đầu tổ chức “tín dụng đen” Tín Nghĩa, Hải Phòng. Tổ chức “tín dụng đen” Tín Nghĩa đã phát triển mở rộng trên 50 chi nhánh trên địa bàn cả nước. Bề ngoài của các chi nhánh này là phòng bán vé máy bay, công ty dịch vụ tài chính, cho thuê xe... nhưng hoạt động chính là cho vay lãi với mức lãi suất từ 5.000-9.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 182,5-328%/năm).

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)