Tính đến nay, đã có 36 công ty công nghệ bị Indonesia yêu cầu nộp thuế VAT, trong đó có Microsoft, Facebook, Netflix, Google,...

thuế VATTheo Reuters, tính đến hiện tại cơ quan thuế Indonesia đã yêu cầu 36 công ty được chỉ định nộp thuế VAT kể từ ngày 7/7. Trong danh sách công bố thêm ngày 9/10, Indonesia đã liệt kê tập đoàn Microsoft và Alibaba Cloud cùng nhiều công ty công nghệ khác phải trả thuế VAT trên doanh thu.

Danh sách công ty công nghệ bị đánh thuế VAT càng kéo dài khi trong tuần qua tiếp tục có thêm 6 cái tên mới được công bố. Ngoài Microsoft, những cái tên khác bao gồm GitHub, UCWeb Singapore, To The New, Coda Payments và Nexmo Inc.

Microsoft là một trong những cái tên tiếp theo được Indonesia đưa vào danh sách đánh thuế VAT mới. Ảnh: Reuters.

Tổng cục thuế Indonesia cho biết các công ty được liệt kê trong danh sách sẽ được triển khai áp thuế VAT từ ngày 1/11 tới. Theo luật này, các công ty không thường trú tạo ra doanh thu hàng năm ít nhất 600 triệu rupiah (tương đương 41.000 USD) từ sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật phục vụ hơn 12.000 người dùng tại Indonesia sẽ phải nộp 10% thuế VAT cho chính phủ Indonesia. Luật này cũng cho phép Indonesia đánh thuế VAT đối với các loại hàng hóa và dịch vụ giao dịch thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Indonesia muốn thu thuế các công ty công nghệ không cư trú nhưng có doanh thu từ thị trường quốc gia này. Lập tức, các công ty như Facebook, Twitter, Google, Amazon Netflix bị "điểm mặt" trong danh sách này.

Các công ty công nghệ nước ngoài thường "lách luật" bằng cách lập luận hệ thống máy chủ của họ không đặt tại Indonesia nên không có nghĩa vụ nộp thuế. Mặt khác, những "ông lớn" công nghệ Mỹ như Microsoft, Alphabet (công ty mẹ của Google) được Mỹ bảo hộ khiến việc truy thu thuế các công ty công nghệ này hết sức khó khăn.

(Theo Zing)