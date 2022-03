Tác động từ việc ngồi “chéo sân” của những cá nhân chủ chốt tại HUT đã đưa nhóm cổ phiếu này tăng mạnh trong thời gian ngắn, bất chấp thị trường chung ảm đạm. Một tháng qua, giá cổ phiếu HUT đã tăng gấp đôi.

Công ty Cổ phần Tasco (HUT), doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, y tế, năng lượng tái tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Trong báo cáo tài chính quý IV/2021 của HUT, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 25 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế năm 2021 đạt 74,7 tỷ đồng, tăng 38,6% so với năm 2020.

Về kinh doanh tài chính, trong quý 4, HUT đạt doạnh thu 223 tỷ đồng, gấp 9,2 lần so với cùng kỳ năm trước; lũy kế năm 2021 của mảng kinh doanh này đạt 317 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2020. Tuy nhiên, do chi phí từ hoạt động kinh doanh tài chính chiếm 212 tỷ đồng, cộng trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 đạt 7 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2021 đạt 58 tỷ đông, tăng 27% so với năm 2020.

Kết quả kinh doanh của Tasco

Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh chính của HUT vẫn tập chung vào các lĩnh vực bất động sản, xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư vào các công ty con chủ yếu trong lĩnh vực BOT.

Trong lĩnh vực bất động sản, HUT đang đầu tư vào 3 dự án Khu nhà ở sinh thái, khu đô thị mới và xây nhà ở, với tổng số vốn lên đến 687 tỷ đồng. Tuy nhiên, các dự án này vẫn trong diện dở dang. Ngoài ra, các dự án chưa hoàn thành khác mà HUT đang theo đuổi cũng đọng vốn lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực đầu tư tài chính dài hạn, HUT tập trung phần lớn vào các công ty con và công ty liên kết. Kết thúc năm 2021, tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2.400 tỷ đồng, trong đó 86% dành cho các công ty con, 12,7% vào các công ty liên kết, số còn lại góp vốn vào các công ty khác.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 18/3, cổ phiếu HUT đang ở mức 46.700 đồng/cp. Có thể thấy, cổ phiếu HUT tăng trưởng ngoạn mục khi đang quanh ở mức dưới 10.000 đồng/cp cách đây nửa năm tăng liền mạch, đặc biệt lực bật tăng mạnh từ giữa tháng 2, cho đến nay cổ phiếu HUT đã tăng gấp 5 lần.

Biểu đồ kỹ thuật HUT

Cùng nổi sóng

Trong những phiên gần đây, thị trường ghi nhận một số mã cổ phiếu cùng nhau nổi sóng nhờ có mối liên hệ với nhau, có thể liên quan đến giá cả thị trường, hay do tâm lý nhà đầu tư.

Nhóm cổ phiếu có mỗi liên hệ với nhau gồm: CTCP Du lịch bất động sản Ninh Vân Bay (NVT), Tasco (HUT), CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (SVC), CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (JVC), CTCP Xây dựng số 9 (VC9).

Trong đó, NVT, JVC ghi nhận mới tăng trần từ đầu tuần trước, nhưng HUT đã tăng liền 6 tháng.

Mọi mối liên hệ giữa các doanh nghiệp trên chủ yếu liên kết bởi các cá nhân chủ chốt. Đơn cử, ông Hồ Việt Hà, Chủ tịch HĐQT của HUT, được bổ nhiệm thay cho ông Phạm Quang Dũng hôm 28/10/2021, cũng là Chủ tịch HĐQT của NVT. Không những vậy, ông Nguyễn Huy Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT của HUT đang đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của JVC.

Biểu đồ kỹ thuật NVT

Ghi nhận giá cổ phiếu NVT đã tăng 6 tháng liên tiếp, từ xuất phát điểm ở mức dưới mệnh giá tăng lên hơn gấp đôi. Nhờ có sự liên kết, bất chấp lợi nhuận trong 4 quý của NVT là con số âm, mã NVT vừa tím sàn 5 phiên liên tiếp (14-18/3). Chốt phiên giao dịch ngày 18/3, cổ phiếu NVT đang ở mức 20.650 đồng/cp.

Trong khi đó, 3 tháng gần đây, cổ phiếu JVC phần lớn luôn ở mức dưới 10.000 đồng/cp. Song, có thời điểm biến động mạnh, tăng vọt lên 12.600 đồng/cp ghi nhận vào ngày 10/1, nhưng sau đó lại giảm bất thường về 7.300 đồng/cp vào ngày 27/1. Từ giữa tháng 2 cổ phiếu JVC tiếp tục tăng ngoạn mục, đến nay ở mức 11.900 đồng/cp.

Tuy nhiên, do giá cổ phiếu JVC ở mức sâu nên dù lực tăng mạnh cũng chỉ kéo JVC cao hơn mệnh giá một chút. Đáng lưu ý, dù cổ phiếu ở mức dưới 10.000 đồng/cp nhưng khối lượng giao dịch của JVC luôn lên tới hàng triệu cổ phiếu mỗi phiên, đặc biệt ghi nhận 15 triệu cổ phiếu giao dịch phiên ngày 18/3. Điều đó cho thấy, cổ phiếu của JVC thu hút mạnh các nhà đầu tư.

Ngọc Cương