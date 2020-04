Triệu tập vợ chồng giả mạo BHXH tỉnh Bình Dương thu mua sổ bảo hiểm Ngày 13-4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương và TP HCM đã triệu tập Ngô Thị Thúy Kiều và chồng là Lê Quốc Việt (cùng SN 1990, quê Bình Định) để làm rõ hành vi lợi dụng tình hình dịch Covid-19 khiến CN mất việc để mua gom sổ BHXH. A05 xác định vợ chồng Kiều - Việt đã lập trang Facebook giả mạo BHXH tỉnh Bình Dương để thu mua sổ BHXH của NLĐ. Ngoài trang "BHXH tỉnh Bình Dương", cặp đôi này còn lập hàng loạt tài khoản khác để giao dịch như: "Thu mua BHXH giá cao", "Thu mua BHXH"... Cơ quan công an đã thu được hàng chục sổ BHXH của NLĐ và nhiều tài liệu liên quan khác. Hiện Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương điều tra làm rõ những người có hành vi tương tự.



Bà ĐINH THU HIỀN - Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH Việt Nam: Siết quy định hưởng BHXH một lần Liên quan đến việc cầm cố hoặc bán sổ BHXH, nhiều chuyên gia cho rằng Luật BHXH và Bộ Luật Lao động cần có những sửa đổi, bổ sung cho chặt chẽ, phù hợp hơn. Trong đó, cần nghiêm cấm các hành vi cầm cố, thế chấp và các hành vi thu gom, thu mua sổ BHXH; có mức xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi này. Đồng thời, quy định thời gian được hưởng BHXH một lần khi đã hết tuổi lao động hoặc kéo dài thời gian được hưởng sau 5-10 năm thay vì 1 năm sau khi nghỉ việc như hiện nay. Ngoài ra, cũng nên quy định những trường hợp hưởng BHXH khi vẫn trong độ tuổi lao động chỉ được phép hưởng đúng số tiền mà NLĐ tự trích một phần lương ra đóng và bảo lưu số tiền doanh nghiệp hỗ trợ đóng cho đến khi hết tuổi lao động. Đây là chính sách an sinh xã hội, nên việc giải quyết lĩnh BHXH "một cục" chỉ nên cân nhắc trong một số trường hợp đặc biệt, như người đó sắp đi nước ngoài hoặc bị bệnh hiểm nghèo. Luật sư LÊ TRỌNG THÊM - Công ty Luật LTT & Lawyers: Không cho ủy quyền nộp nhận BHXH một lần Hành vi mua bán sổ BHXH đang diễn ra phổ biến giữa những người muốn nhận BHXH một lần (nhưng chưa đủ điều kiện sau 1 năm không tiếp tục tham gia BHXH hoặc do không hiểu về quy trình thực hiện) và người mua BHXH để hưởng tiền chênh lệch. Thông thường hành vi mua bán BHXH diễn ra giữa cá nhân và cá nhân thông qua hoạt động ủy quyền đi nộp hồ sơ và nhận tiền BHXH một lần từ NLĐ có sổ BHXH và người mua. Việc giao kết và thực hiện việc mua bán sổ BHXH thường không lập thành văn bản và không công khai, do vậy cơ quan quản lý nhà nước rất khó phát hiện. Dưới góc độ quản lý chi trả BHXH một lần, BHXH Việt Nam nên áp dụng biện pháp kỹ thuật là không cho phép ủy quyền nộp và nhận tiền BHXH một lần trong giai đoạn hiện nay hoặc chỉ cho phép ủy quyền đối với những người hàng thừa kế thứ nhất theo Bộ Luật Dân sự (gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái).