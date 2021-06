Từ năm 2018 đến nay, Duy đã cho 157 lượt với 78 người vay số tiền hơn 7 tỷ đồng với lãi suất từ 108-288%.

Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Văn Duy, 39 tuổi, chỗ ở hiện nay KP.3, P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài và Trần Văn Trưởng, 36 tuổi, cư trú KP.3, P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài để điều tra về hành vi: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài bắt quả tang Nguyễn Văn Duy đang nhận 4 triệu đồng là số tiền lãi của người vay "Tín dụng đen" tại khu vực gần Nhà máy Giầy da Thái Bình, thuộc địa bàn KP.3, P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài.

Tang vật thu được tại nhà Nguyễn Văn Duy

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy, lực lượng Công an phát hiện thu giữ 6 cuốn tập kẻ ô bên trong ghi nội dung vay mượn tiền cùng rất nhiều tài liệu như hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy vay tiền… Đặc biệt lực lượng Công an phát hiện thu giữ 68 thẻ ATM, 40 giấy Chứng minh nhân dân. Liên quan đến hành vi: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", lực lượng Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Trưởng.

Bước đầu lực lượng Công an xác định được từ năm 2018 đến nay, Duy đã cho 157 lượt với 78 người vay tiền. Tổng số tiền Duy cho vay khoảng hơn 7 tỷ đồng. Hiện cơ quan Công an đã làm việc được với 6 người vay. Qua đó xác định được lãi xuất Duy cho vay từ 108% đến 288%. Số tiền Duy đã thu lời bất chính khoảng 1,7 tỷ đồng.

Công an TP. Đồng Xoài cũng thông báo, ai là nạn nhân vay tiền của Nguyễn Văn Duy liên hệ Đội cảnh sát hình sự, Công an TP. Đồng Xoài khai báo, để được giúp đỡ.

