Có 3 ngân hàng trong top 10 ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trong năm vừa qua. Theo đó, bảng xếp hạng lợi nhuận có sự xáo trộn mạnh.

Tổng lợi nhuận trước thuế của 10 nhà băng này năm 2020 đạt hơn 122.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019. Mức tăng trưởng này thấp hơn so với 2 năm trước đó do dưới tác động của Covid-19, trong năm 2020 một số nhà băng ghi nhận lợi nhuận sụt giảm.

Mặc dù lợi nhuận năm 2020 của Vietcombank sụt giảm nhẹ so với năm 2019, nhà băng này vẫn vững vàng ở vị trí quán quân lợi nhuận của ngành ngân hàng. Theo BCTC, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 của Vietcombank đạt 23.045 tỷ đồng, giảm nhẹ 78 tỷ đồng so với năm 2019.

Thứ hạng của những ngân hàng còn lại có sự xáo trộn khá mạnh, trong đó, VPBank, VietinBank, MB là những ngân hàng tăng hạng trong năm vừa qua.

Á quân lợi nhuận ngân hàng năm nay là VietinBank khi ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 16.450 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2019. Trước đó, năm 2019, VietinBank chỉ đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Techcombank tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng, lợi nhuận hợp nhất nhà băng này năm 2020 đạt 15.800 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của các ngân hàng năm 2019,2020, riêng VietinBank LNTT riêng lẻ

VPBank từ vị trí thứ 6 năm 2019 nhảy lên vị trí thứ 4 trong năm 2020 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 13.019 tỷ đồng. Mặc dù hoạt động của FE Credit tăng chậm lại trong năm 2020, ngân hàng mẹ VPBank lại có tăng trưởng khá cao. Theo đó, tỷ lệ đóng góp của ngân hàng riêng lẻ cho ngân hàng hợp nhất tăng vọt lên 71% (những năm trước ở quanh mức 50%).

Agribank đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng, rớt mạnh từ vị trí á quân năm 2019. Tương tự Vietcombank, Agribank cũng ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trong năm vừa qua, chỉ đạt gần 13.000 tỷ đồng.

MB và ACB cùng tăng một bậc lên vị trí thứ 6 và thứ 7, với lợi nhuận trước thuế năm 2020 lần lượt đạt 10.688 tỷ đồng và 9.596 tỷ đồng, tăng 6,5% và 27,7% so với năm 2019.

BIDV là ngân hàng tụt hạng mạnh nhất, từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 8. Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 9.000 tỷ đồng, giảm 13,5% so với năm 2020.

HDBank và VIB tiếp tục là ngân hàng thứ 9 và thứ 10 có lợi nhuận cao nhất ngành ngân hàng. LNTT năm 2020 của HDBank đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước; VIB đạt 5.801 tỷ đồng, tăng 42%.

(Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)