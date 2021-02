Theo công ty theo dõi dữ liệu tiền điện tử bitinfocharts, hiện có khoảng 100.000 người có từ 1 triệu USD trở lên được tích lũy trong tài khoản bitcoin.

Con số này tăng nhanh hơn so với 3 tháng trước đó khi chỉ có 25.000 người mới có tài từ 1 triệu USD trở lên trong bitcoin. Trong khi đó, 1 năm trước số triệu phú bitcoin chỉ có 15.000 người.

Lý do lớn nhất khiến số lượng triệu phú tăng vọt như vậy là do giá bitcoin liên tục "phá đỉnh" trong thời gian gần đây. Một phần nguyên nhân khiến bitcoin tăng "điên cuồng" là do động thái của Tesla.

Tháng trước, hãng sản xuất xe điện của tỷ phú Elon Musk đã chi 1,5 tỷ USD để mua bitcoin. Động thái này cho thấy, nhiều công ty khác cũng có thể đổ tiền nhàn rỗi vào bitcoin.

Hiện có khoảng 100.000 người có từ 1 triệu USD trở lên được tích lũy trong tài khoản bitcoin. (Ảnh: Getty)

Đầu tháng này, giá bitcoin đã tăng vọt qua mốc 50.000 USD, đánh dấu mức cao nhất 58.000 USD vào hôm Chủ nhật tuần trước. Sự tăng giá này khiến cho số lượng triệu phú bitcoin lần đầu tiên cán mốc 100.000 người vào tuần trước, theo bitinfocharts.

Tuy vậy, rất khó để biết được chính xác có bao nhiêu người có hơn 1 triệu USD trong bitcoin. Bao nhiêu tài khoản bitcoin còn tồn tại và bao nhiêu tài khoản công khai số liệu. Thậm chí ai là chủ của các tài khoản đó cũng không thể biết được. Nhiều tài khoản có thể do cùng một người nắm giữ hoặc một tài khoản có thể của nhiều người sở hữu.

Theo bitinfocharts, hiện có khoảng 101.554 tài khoản bitcoin có giá trị từ 1 triệu USD trở lên. Trong số đó, có 8.110 tài khoản có giá trị hơn 10 triệu USD.

Tuy nhiên, phần lớn các tài khoản bitcoin có giá trị thấp hơn. Theo bitinfocharts, có hơn 55 triệu tài khoản đăng ký trên bitcoin blockchain - dữ liệu lưu giữ các giao dịch tiền điện tử. Trong đó, có khoảng 45 triệu tài khoản có giá trị ít hơn 100 USD.

Số lượng các triệu phú bitcoin cũng giống như giá bitcoin tăng lên rất nhanh. Do đó, số người nắm giữ lượng bitcoin có giá trị từ 1 triệu USD trở lên có thể còn tăng.

Tỷ phú Musk - hiện đang sở hữu khối tài sản 189,6 tỷ USD theo dữ liệu của Bloomberg Billionaires Index - là một người ủng hộ nhiệt tình cho bitcoin, đến mức mà mọi động thái của tỷ phú này đều có ảnh hưởng đến giá bitcoin.

Bitcoin đã tăng 76% trong tháng này sau khi Tesla tuyên bố đầu tư vào đồng tiền số này. Tuy nhiên, sau đó bitcoin đã "bốc hơi" 13% sau khi tỷ phú Elon Musk tweet rằng giá của đồng tiền điện tử "có vẻ cao".

Không ít các cuộc tranh luận về bitcoin cũng đã nổ ra. Tỷ phú Warren Buffett cho rằng, tiền điện tử không có giá trị và không tạo ra bất cứ thứ gì. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong một hội nghị hôm đầu tuần cũng nói rằng bitcoin là một "phương thức giao dịch cực kỳ kém hiệu quả".

Trả lời phỏng vấn Bloomberg mới đây, tỷ phú Bill Gates cũng cho rằng, bitcoin là thứ không nên mua bởi nó có tác hại đối với môi trường do việc đào bitcoin đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Theo ông, nhưng người tham gia vào đồng tiền này thường không có nhiều tiền. Do đó, ông khuyên rằng: "Nếu bạn có ít tiền hơn Elon thì bạn không nên tham gia".

(Theo CBS / Bloomberg / Dân Trí)