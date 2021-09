Hải quan không xử phạt vi phạm hành chính với lý do tác động từ dịch Covid-9 nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2021. Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khi xem xét không xử phạt vi phạm hành chính với lý do do ảnh hưởng của dịch bệnh và việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, chống dịch của Chính phủ.

Cơ quan hải quan sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 2, Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và hồ sơ vụ việc để áp dụng quy định “sự kiện bất khả kháng” đối với từng vụ việc cụ thể.

Điều này nhằm đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Cán bộ hải quan thu giữ hơn 60.000 viên thuốc điều trị Covid-19

Đồng thời, các đơn vị cần thống kê, báo cáo cụ thể các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; tình hình tồn đọng các vụ việc, hồ sơ xử lý vi phạm hành chính không thể giải quyết được đúng hạn hoặc không xử lý được và các trường hợp khác phát sinh trong thực tế hoạt động của đơn vị; biện pháp giải quyết, khắc phục của cơ quan Hải quan và doanh nghiệp đã thực hiện.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã nhận được văn bản của một số cục hải quan tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp vi phạm xảy ra trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, chống dịch của Chính phủ.

Trong đó, các đơn vị hải quan địa phương và doanh nghiệp đã nêu một số trường hợp như: Hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng nhưng chuyên gia nước ngoài chưa thể sang Việt Nam để lắp ráp phụ kiện phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định; hàng hóa (hóa chất) nhập về không có bồn chứa, không tiêu thụ được nên phải lưu tại cảng, không thể khai hải quan đúng thời hạn quy định; doanh nghiệp không nộp báo cáo quyết toán, nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế do giãn cách xã hội, không có nhân viên làm việc...

Nhiều doanh nghiệp không thể thu xếp nguồn tài chính để nộp tiền thuế cho tất cả các lô hàng đã về Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu; doanh nghiệp không thể đăng ký tờ khai, lấy hàng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hàng về đến cửa khẩu do hoạt động trong khu vực bị phong tỏa; doanh nghiệp không thể thực hiện tái xuất hàng hóa theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính do giãn cách xã hội và ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngày 13/9, Bộ Tài chính cũng có văn bản đề nghị các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ hải quan di chuyển giữa các địa bàn, nhất là cán bộ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị ưu tiên tiêm vắc xin cho cán bộ, người lao động ngành hải quan để duy trì ổn định hoạt động hải quan.

H.Duy