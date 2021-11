Đối tượng khi bị bắt khai nhận đã bán 5 triệu đồng tiền giả lấy 1 triệu đồng tiền thật.

Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợi với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây chuyên mua bán tiền giả.

Đường dây mua bán tiền giả do đối tượng Võ Văn Tình (26 tuổi), trú tại tỉnh Phú Yên cầm đầu. Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán tiền giả trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Tại hiện trường, công an thu giữ 235 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng.

Công an thu giữ nhiều thiết bị, máy móc dùng để in tiền giả khi tiến hành khám xét nhà đối tượng.

Tiến hành khám xét nhà đối tượng, công an thu giữ nhiều thiết bị, máy móc như: laptop, máy in nhiệt, máy in màu, mực in, giấy in… dùng để in tiền giả, cùng với nhiều xếp tiền mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng tiền giả đang chờ tiêu thụ.

Đối tượng khai nhận đã bán 5 triệu đồng tiền giả lấy 1 triệu đồng tiền thật. Khách hàng của nhóm này chủ yếu là các con bạc và những đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

(Theo VTV)