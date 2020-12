Abbott giữ vị trí dẫn đầu nơi làm việc tốt nhất trong ngành Chăm sóc sức khỏe/Công nghệ sinh học/Dược phẩm Việt Nam 2020 và đứng thứ 5 trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020, theo khảo sát được thực hiện thường niên bởi Anphabe.

Nơi mọi nhân viên phát huy tối đa tiềm năng bản thân

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Abbott được vinh danh trong bảng xếp hạng về nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Trước đó, Abbott vinh dự nằm trong “Top 50 nơi làm việc tốt nhất” được sinh viên các trường đại học tại Việt Nam bình chọn lần đầu tiên.

Trong năm 2020 nhiều biến động, giải thưởng một lần nữa cho thấy vị thế của Abbott trong ngành chăm sóc sức khỏe, nơi có môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo, đặt nhân viên làm trọng tâm, để mỗi nhân viên có thể phát triển mọi tiềm năng của bản thân, tạo ra sự khác biệt.

Abbott cũng liên tục khẳng định vị thế của mình với nhiều giải thưởng quốc tế như danh hiệu “Công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới” do Tạp chí Fortune bình chọn; “50 công ty hàng đầu có số lượng phụ nữ lãnh đạo lớn nhất” - bảng xếp hạng do NAFE (Hiệp Hội Quốc gia cho nhân viên nữ) bình chọn; “Nhà tuyển dụng hàng đầu” theo khảo sát hàng năm của Tạp chí Science (Mỹ) xếp hạng; và là 1 trong 100 nơi làm việc tốt nhất cho các bà mẹ do tạp chí Working Mother công bố.

“Văn hóa tại Abbott luôn khuyến khích sự đổi mới, đánh giá cao những người tiên phong, sẵn sàng tạo ra thay đổi và tạo mọi điều kiện để nhân viên học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, nuôi dưỡng những khao khát phát triển nghề nghiệp của bản thân. Đó chính là cam kết lâu dài của Abbott trong hành trình chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam”, ông Douglas Kuo - TGĐ Abbott Việt Nam chia sẻ.

Trên thực tế, trong suốt 25 năm tại Việt Nam, Abbott đặc biệt chú trọng việc mang đến cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho nguồn nhân lực địa phương, thiết kế nhiều chương trình đào tạo phong phú hỗ trợ nhân viên ở mọi vị trí, cấp bậc phát triển.

Có thể kể đến chương trình “Người lãnh đạo tương lai” (Vietnam for Vietnam Leadership Program); các chương trình liên kết nghề nghiệp toàn cầu Career Connect, hỗ trợ nhân viên tìm hiểu và tự xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân; các lớp học trực tuyến nơi nhân viên có thể chọn lựa các khóa học cần thiết phù hợp với mong ước nghề nghiệp, mở ra cơ hội thuyên chuyển công tác đến các môi trường quốc tế tại Abbott.

Thêm vào đó, nhiều nhân viên tự hào rằng, điểm đặc biệt khi làm việc tại Abbott chính là ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc nơi đây đã thay đổi cuộc sống con người. Từ đó, mỗi nhân viên Abbott đều nỗ lực phát triển bản thân, theo đuổi đam mê, góp phần cùng Abbott mang đến những ảnh hưởng lớn trong hành trình chăm sóc sức khỏe con người.

Gắn kết vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe con người

Theo đại diện doanh nghiệp, từ cam kết giúp cuộc sống trọn vẹn thông qua nền tảng sức khỏe tốt, cùng với đội ngũ nhân viên đầy tâm huyết, Abbott luôn hướng về tương lai và tiên phong mang đến những giải pháp công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến.

Chính vì vậy, các sản phẩm dinh dưỡng của Abbott đều phát triển dựa trên các nghiên cứu lâm sàng cho người dùng ở mọi độ tuổi. Có thể kế đến đến Similac HMO, Pediasure, Ensure Gold bổ sung HMB và gần đây nhất là Glucerna dành cho người tiểu đường.

Về lĩnh vực chẩn đoán - điều trị, các công cụ chẩn đoán, hệ thống xét nghiệm thế hệ mới của Abbott đều dựa trên các công nghệ tiên tiến, cho kết quả tối ưu phục vụ điều trị, góp phần thay đổi cách mọi người chăm sóc sức khỏe trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

Đại diện Abbott cho biết, với sứ mệnh mang đến cuộc sống trọn vẹn cho con người, doanh nghiệp luôn tiên phong trong những cải tiến sản phẩm, dịch vụ, trong việc đầu tư nguồn lực con người để mỗi nhân viên Abbott tạo ra những giá trị khác biệt vì một cộng đồng khỏe mạnh. Từ đó, giúp khách hàng được trải nghiệm những lợi ích tối ưu, tận hưởng cuộc sống một trọn vẹn hơn.

Lê Hương