Ngư dân vùng hồ Thác Bà vừa bắt được một con cá trắm đen nặng tới 30kg. Một ngư dân ở Cà Mau cũng vừa bắt được một cá mú biển nặng tới 52kg, đây là con cá mú lớn nhất từ trước đến nay ở vùng này.

Bắt được cá trắm đen "khủng", cá mú nặng hơn 52kg

Giáo dục thời đại cho hay, người dân ở xã Tân Lĩnh (Lục Yên, Yên Bái) vừa bắt được cá trắm đen ước đạt trên 30kg ở vùng lòng hồ Thác Bà. Theo lời kể của người trong clip, họ bắt được một đôi cá "khủng", cân nặng trên dưới 20kg/con.

Cá trắm khủng bắt được ở hồ Thác Bà.

Trong khi đó, một ngư dân ở Cà Mau trong quá trình thả lưới đáy hàng khơi đã bắt được con cá mú biển khủng.



Theo ghi nhận của PV báo Càu Mau, con cá mú biển này có trọng lượng 52kg, chiều dài 1,2 mét, chiều ngang gần 0,5 mét. Các ngư dân của huyện Ngọc Hiển cho biết, cá mú biển có rất nhiều, chúng sống vùng khơi, rất khó đánh bắt. Những năm trước, ngư dân vùng Rạch Gốc đã bắt được vài con cá mú biển lớn nhưng chưa có con nào có trọng lượng tới 30 kg.

Hiếm có, 'thủy quái' khổng lồ, nặng 600 kg trên sông Cửu Long



Sông Mê Kông (sông Cửu Long theo cách gọi của người Việt) là nơi sinh sống của nhiều loài cá khổng lồ, được xem là 'thủy quái', trong đó có cá hô. Theo Zing, người ta từng bắt cá hô nặng gần 600kg, dài hơn 3m trên sông Mê Kông.

Cá hô khủng trên sông Mê Kông.

Cá hô là loài lớn nhất trong họ chép, đầu khá to so với thân. Đây là loài cá di cư, thường ăn rong, hoa quả.



Tại miền Tây, những con cá hô nặng 130 kg được ngư dân bắt trên dòng Cửu Long, thường vào khoảng tháng 10. Chúng được thương lái mua với giá hàng trăm triệu đồng.

Nhà cổ trăm tuổi toàn bằng gỗ quý, đẹp hiếm có ở Nam Định



Dân trí thông tin, nằm ngay cạnh nhà thờ Giáo xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa (xã Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định), căn nhà gỗ cổ của gia đình anh Trần Văn Hải nổi bật bởi kiến trúc theo lối cổ truyền Bắc Bộ độc đáo.

Ngôi nhà trước khi được tu sửa với mái lợp cói, gồm 3 gian theo lối nhà truyền thống Bắc Bộ.

Căn nhà được xây dựng từ năm 1940, bằng gỗ lim nguyên khối. Quá trình thi công căn nhà cũng khá kỳ công, mất khoảng gần 2 năm mới hoàn thiện. Hệ thống xương chính của ngôi nhà đều làm bằng gỗ lim được ăn mộng với nhau một cách chắc chắn, không dùng đinh.



Căn nhà này đã từng được tu sửa vào năm 2015, nhưng toàn bộ khung gỗ vẫn được giữ và bảo tồn gần như nguyên vẹn, chỉ thay thế hệ thống cửa ra vào, cửa sổ và các chi tiết đã bị hư hỏng do mối mọt, thời gian.



Độc đáo "khu vườn ve chai" của chị gái Lâm Đồng



Dân trí phản ánh, trước đây, chị Huyền (Lâm Đồng) vốn là kế toán cho một công ty ở TP.HCM. Sau khoảng thời gian đi làm, chị cảm thấy công việc không phù hợp nên đã “dứt áo ra đi” về quê lập nghiệp

Một góc nhỏ trong khu vườn

Một phần trong giấc mơ của chị là được sống gần gũi với thiên nhiên, trồng nhiều hoa, lá cỏ cây xung quanh nhà. Và chị đã tạo ra “khu vườn ve chai” độc đáo với ý tưởng là trồng toàn bộ hoa, cây cảnh vào trong những vật dụng cũ, hỏng. Các vật dụng cũ, hỏng bỏ đi dưới bàn tay của chị Huyền đều biến thành tác phẩm độc đáo.



Mít lạ giá hàng trăm ngàn/kg dân sành ăn lùng mua



Dân Việt cho biết, mít rừng (hay mít nài, quả bé hơn mít Tố Nữ) thường có vị chua như chanh leo, xoài, cóc nhưng vẫn có mùi thơm như trái cây vườn nhà. Mỗi quả chỉ to bằng nắm tay, nặng từ 0,3-0,5kg/quả.

Mít rừng nhỏ xíu bằng nắm tay nhưng chi chít múi vàng rộm.

Theo một người chuyên thu mua hoa quả rừng cho đồng bào dân tộc Ê Đê, trước đây, người đi rừng thường nhặt vài quả mít rừng về ăn chơi, lấy hạt rang chứ không ai bán. Nhưng năm nay, có người hỏi mua nên chị lấy về bán.



Mít rừng được rao bán trên chợ mạng với giá từ 15.000-50.000 đồng/quả. Dù đắt gấp 4-5 lần so với mít trồng tại vườn nhà nhưng loại mít đặc biệt có 1-0-2 này vẫn hút khách do sự khác lạ và hương vị đặc biệt.



Cây sầu riêng gần 100 tuổi hiếm thấy ở miền Tây



Hiện những cây sầu riêng ươm hạt lớn tuổi gần như biến mất. Nhưng ông Huỳnh Công Thống (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) vẫn còn lưu giữ cây sầu riêng cổ thụ khoảng 100 năm tuổi.



Theo VTC News, cây sầu riêng này cao 27 m, rộng 2,2 m, tán khoảng 10 m, được xây bờ rào bao quanh để chăm sóc và bảo vệ.



Do độc lạ nên rất đông người đã tìm đến đây để tận mắt chiêm ngưỡng cây sầu riêng hiếm thấy. Nhiều người cảm thấy rất thích thú khi được chủ vườn mời nếm thử hương vị thơm ngon, béo ngọt của sầu riêng trăm tuổi.



Cây đu đủ "khác người" không 1 chiếc lá, quả mọc thành chùm từ ngọn



Tri Thức Trẻ thông tin, mới đây, một tài khoản có nickname A.V đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh một cây đu đủ với dòng caption "thách thức trí tưởng tượng" của người dùng mạng: "Ở quê các chị gọi cây này là cây gì ạ?".

Cây đu đủ sai trĩu quả nhưng tuyệt nhiên không có lá khiến dân mạng tò mò.

Trong bức ảnh là hình dáng một cây đu đủ khá đặc biệt, toàn thân không có 1 cành lá, quả thành từng chùm chẳng khác gì những trái dừa mọc sum suê trên ngọn cây.



Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên không ngớt đồng thời thi nhau "đặt tên mới" cho cây đu đủ đặc biệt này. Dù không rõ tại sao cây đu đủ lại có hình thù lạ mắt như vậy, thế nhưng hình ảnh đặc biệt của cây đu đủ này vẫn khiến dân mạng xôn xao bàn tán.



Quái kiệt biến cá đặc chủng độc lạ thành cá kiểng



Dân Việt cho hay, anh Đặng Phát Cường (xã Nhơn Đức, Nhà Bè, TP.HCM) đã nghĩ ra cách làm nông lạ đời là thuần dưỡng các loài cá hoang dã đặc chủng của Việt Nam, từ thòi lòi, lìm kìm, nóc, bống mắt tre… đến ốc sọc dưa, cua nhện… để cung cấp cho dân chơi cá kiểng trong, ngoài nước.

Cá nóc đặc chủng của Việt Nam giờ đã thành cá kiểng xuất đi nước ngoài.

Chia sẻ kinh nghiệm về nuôi cá nước lợ, anh Cường cho biết, người nuôi cần phải hiểu rõ đặc tính loại cá hoang dã trước khi tiến hành thuần dưỡng.



Mỗi con cá đặc chủng có giá từ vài USD đến vài chục USD.



Khu vườn bỏ hoang toàn 'siêu cây' bạc tỷ



Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, khu vườn khoảng 1.000 m2 của ông Nguyễn Khắc Niên (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) từng là mơ ước của nhiều người mê cây. Tại đây, có rất nhiều giống cây cảnh cổ thụ, với dáng thế độc đáo, tuổi đời lâu năm.

Gốc sanh trăm tuổi được trồng trên một chiếc thuyền dáng rồng.

Theo Dân trí, vào thời điểm cao giá, khu vườn này (không tính đất) đã từng được định giá lên tới cả trăm tỷ đồng. Nhưng sau gần 1 năm không có người chăm sóc, khu vườn đã trở nên hoang phế, cỏ dại mọc um tùm.



“Ngôi sao” trong khu vườn của ông Niên chính là gốc sanh trăm tuổi được trồng trên một chiếc thuyền dáng rồng. Ông Niên cho biết, phần thuyền phía dưới là gỗ lim và có hình dáng hoàn toàn tự nhiên. Ông Niên khẳng định, vài năm trước, có người trả 7 tỷ đồng cho cây sanh cổ này.



