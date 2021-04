Khó so sánh Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, lao động làm việc trong các doanh nghiệp và khu vực hành chính sự nghiệp, thường được gọi là khu vực chính thức đang được hưởng một chính sách an sinh xã hội tốt hơn. Người lao động làm việc ở khu vực có quan hệ lao động được bảo vệ bởi nhiều luật như: Luật Cán bộ công chức, Luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội... "Nhiều người lao động làm việc tự do với thu nhập cao nhưng lại không mang tính bền vững, công việc, sức khỏe có thể mất bất cứ lúc nào, đồng thời những ngày nghỉ thì không có thu nhập. Theo tôi, việc so sánh giữa lao động tự do và lao động trong khu vực chính thức là không khách quan" - ông Vũ Quang Thành chia sẻ. Theo ông Vũ Quang Thành, tất cả những quy định về mức tiền lương tối thiểu, điều kiện làm việc tối thiểu, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, những việc cấm sử dụng lao động nữ, bảo hiểm thất nghiệp… được quy định chỉ để bảo vệ người lao động làm việc ở khu vực nhà nước và có hợp đồng lao động. "Họ còn được bảo đảm bởi các chế độ bảo hiểm xã hội cả ngắn hạn và dài hạn như tai nạn lao động, ốm đau thai sản, lương hưu và tử tuất. Nhìn vào những điều này để thấy vì sao nhiều người cố gắng thi vào đại học và các chương trình đào tạo chắc chắn không phải để nhận được một mức lương thấp hơn người lao động tự do, mà để có được sự đảm bảo về tương lai vững chắc hơn" - ông Vũ Quang Thành cho biết thêm.