New Kim, một chú chim bồ câu đua hai tuổi đến từ Bỉ đã được trao danh hiệu chim bồ câu đắt nhất thế giới sau khi một nhà sưu tầm Nam Phi đặt mua với giá 1,3 triệu euro (hơn 35 tỷ) trong một cuộc đấu giá trực tuyến.

Hok Van De Wouwer, một người nuôi chim bồ câu nổi tiếng ở Antwerp, Bỉ gần đây đã bán toàn bộ số chim bồ câu đua của mình. Bộ đôi cha con Gaston và Kurt Van De Wouwer là những người nổi tiếng trong giới chăn nuôi chim bồ câu, giành được nhiều danh hiệu chim bồ câu hạng nhất quốc gia và vị trí số 1 cấp quốc gia, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những con chim của họ được săn lùng trong cuộc đấu giá trực tuyến. Nhưng dù vậy, không ai ngờ ngôi sao của chương trình, một chú bồ câu hai tuổi tên là New Kim, lại phá kỷ lục thế giới về chim bồ câu đắt giá nhất.

Chỉ trong một tiếng rưỡi sau khi cuộc đấu giá diễn ra trực tuyến trên trang web Pipa Piegon Paradise vào thứ Hai tuần trước, New Kim đã có 226 lượt đặt giá, trong đó mức cao nhất là 1,3 triệu euro. Giá vẫn không thay đổi kể từ đó, nhưng chỉ còn bốn ngày nữa, nó đã là con chim bồ câu đắt nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục được thiết lập bởi một chú bồ câu khác của Bỉ có tên Armando, mà một nhà sưu tập Trung Quốc đã trả 1.252.000 euro vào năm 2019.

Phiên đấu giá chính thức kết thúc vào ngày 15 tháng 11, vì vậy một giá thầu mới vẫn có thể vượt quá giá thầu kỷ lục của người Nam Phi, mặc dù điều đó khó xảy ra. Có một cơ hội nhỏ là giá thầu có thể được rút lại, nhưng nhà tổ chức yêu cầu đặt cọc 20% tổng số tiền đấu thầu, khi nó vượt quá 500.000 euro, vì vậy trong trường hợp này, Samuel Lofts sẽ mất 300.000 euro.

Kỷ lục mới của New Kim trong các cuộc đua không có gì đặc biệt và nó có một phả hệ ấn tượng, nhưng các chuyên gia nói rằng người mua - trong trường hợp này là một nhà sưu tầm ở Nam Phi - phải trả mức giá quá cao không phải để sử dụng trong các cuộc đua mà để nhân giống. Rốt cuộc, rủi ro mất con chim trong các cuộc thi là quá lớn, và bán con của con chim sẽ có lãi hơn nhiều.

Do giá thầu đặc biệt cao, New Kim được cho là được bảo vệ bởi một công ty an ninh, để đảm bảo rằng không có gì xảy ra cho đến khi nó thuộc về chủ sở hữu mới.

(Theo Oddycentral / Dân Việt)