Hàng nghìn tấn chuối của một số tỉnh đang ùn ứ do phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu. Chuối chín đến vụ thu hoạch không có đầu ra tiêu thụ, người dân đã phải đổ bỏ khiến thiệt hại nặng nề.

Ngày 27/8, tại cuộc họp giữa Tổ công tác phía Bắc và phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), ông Nguyễn Quốc Toản-Cục trưởng Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ một số nông sản còn chậm so với thời vụ thu hoạch, kéo theo giá một số mặt hàng giảm. Tại một số địa phương tồn đọng khối lượng lớn các nông sản, đặc biệt là nông sản xuất khẩu. Giá thu mua các loại nông sản giảm trong khi giá vật tư sản xuất tăng (từ 10-40% so với đầu năm 2021 tùy địa phương và đang có xu hướng tiếp tục tăng).

Hàng trăm tấn chuối tại Mường Khương (Lào Cai) đã phải đổ bỏ vì không thể xuất sang Trung Quốc

Đáng lưu ý, theo ông Toản, hiện Trung Quốc dừng nhập khẩu chuối nên tại một số tỉnh đang xảy ra hiện tượng ùn ứ. Tại Lào Cai, chuối tiêu xanh từ nay đến cuối năm thu hoạch khoảng 17.500 tấn, tập trung vào tháng 9 – 11, dự kiến trong tháng 9 thu hoạch 2.000 tấn nhưng việc Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu khiến đầu ra vẫn chưa có. Điển hình, tại huyện Mường Khương (Lào Cai), chỉ trong vòng 1 tuần, người dân đã phải đổ bỏ hơn 150 tấn chuối chín, thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Từ nay đến cuối năm, Lai Châu có khoảng 45.000 tấn chuối, chủ yếu xuất sang Trung Quốc nhưng thị trường này đang tạm dừng nhập khẩu

Tại Lai Châu, hiện nay khoảng 3.000 tấn và sản lượng dự kiến thu hoạch trong tháng 9 là 4.000 tấn đang ùn ứ. Ước tính hết năm 2021, tổng sản lượng chuối của tỉnh này đạt 45.000 tấn (chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc). Các doanh nghiệp tỉnh đang phải xuất khẩu chuối qua cửa khẩu ở các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang,… Tuy nhiên, các cửa khẩu không sử dụng mã vùng trồng của Lai Châu mà sử dụng mã vùng trồng của tỉnh khác.

Đại diện Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết thêm, việc Trung Quốc dừng nhập khẩu chuối diễn ra từ đầu tháng 8 tại các cửa khẩu của Lào Cai, Lai Châu. Còn tại các cửa khẩu Lạng Sơn, chuối vẫn xuất bình thường, chẳng hạn ngày hôm qua xuất khẩu chuối đạt khoảng 200 tấn. Còn với thanh long, theo đại diện Cục Thú y, đến nay Trung Quốc đã mở cửa nhập khẩu trở lại.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, đến thời điểm này, chúng ta đã xuất khẩu được khoảng 28,6 tỷ USD nông sản. Trong thời gian tới, nhiều loại nông sản số lượng lớn đến vụ thu hoạch, các đơn vị cần tổng hợp tổng cung, tổng cầu của cả nước ra sao, xem có thể tiêu thụ trong nước được bao nhiêu; còn bao nhiêu cho thị trường xuất khẩu.

“Cần dự báo một cách tổng thể, xem việc khó khăn gì, cần giải quyết ngay. Mọi việc thực hiện phải cụ thể, dứt điểm, không thể chung chung được. Mục tiêu xuất khẩu có rồi, từ giờ cuối năm còn vướng mắc gì nữa không, các đơn vị chủ động xử lý”, Thứ trưởng Tiến nói.

Thứ trưởng Tiến đề nghị các đơn vị tiếp tục nắm bắt sát diễn biến, tình hình sản xuất và chỉ đạo địa phương duy trì hoạt động sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung ứng cho các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội và xuất khẩu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá nguyên liệu và giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản để giảm giá thành vật tư đầu vào.

Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán với các bên Trung Quốc tháo gỡ lưu thông nông sản nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất.

(Theo Tiền Phong)