Thị trường dầu giờ đây đang đương đầu với tình trạng thiếu hụt về nguồn cung, đây là điềm báo trước về sự bùng nổ giá các sản phẩm nông sản cũng như vàng do áp lực lạm phát dâng cao.

Giá năng lượng tăng cao đang tạo ra nhiều ảnh hưởng lên các thị trường nói chung đồng thời tạo ra tâm lý e sợ lạm phát, như vậy kịch bản mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lo sợ nhất đã xảy đến, tuy nhiên chính yếu tố này có thể tạo ra đợt tăng giá tiếp theo của vàng, theo chuyên gia Leigh Goehring tại quỹ Goehring & Rozencwajg Associates – ông Leigh Goehring.

Theo bản tin dự báo mới đây của Kitco, cú sốc lớn của năm nay chính là cuộc khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng đến giá dầu, nông sản và thị trường nói chung ví như thực phẩm, ông Goehring nói với Kitco News.

“Nhu cầu trên thị trường dầu đang cao hơn so với tính toán của nhiều người và nguồn cung sẽ thấp hơn so với kỳ vọng. Trong quý 4/2021 vừa qua, chúng ta có thể đã trải qua tình trạng mà nhu cầu vượt cao hơn so với nguồn cung và năng lực sản xuất. Lý do quan trọng chính là chúng ta chưa từng trải qua mọi chuyện kiểu như thế này bao giờ. Ngay cả nếu chúng ta trở lại cuộc khủng hoảng thiếu dầu tệ hại như thập niên 1970, chúng ta chưa đạt đến năng lực sản xuất tối đa trên toàn cầu, khả năng trên đang tiến gần hơn”, ông Goehring cảnh báo.

Tình trạng giá dầu cao có thể trở nên tệ hại hơn khi mà khoảng thời gian quý 4/2022 đến gần, ông Goehring nhận định, ông cũng nhắc đến yếu tố mùa vụ của thị trường.

“Tình trạng thiếu dầu sẽ trở nên rõ ràng trong quý 4/2022 khi mà nhu cầu toàn cầu xét trên bình diện của năm sẽ có nhiều yếu tố mùa vụ. Nhu cầu toàn cầu lập đáy trong tháng 5 và tháng 6 hàng năm và thường lên đỉnh vào tháng 11 và tháng 12. Nhu cầu toàn cầu hiện giờ đã vượt mức 100 triệu thùng dầu/ngày. Tính đến cuối quý 4/2022, các yếu tố mùa vụ về nhu cầu dầu sẽ có thể đẩy nhu cầu tăng vượt quá năng lực sản xuất”, ông nhấn mạnh.

Cũng theo ông Goehring, giá dầu sẽ có thể giao dịch trong ngưỡng trên 100USD/thùng trong vài tháng tới và sau đó tăng vọt lên mức 150USD/thùng, chính vì vậy hiện tại là thời điểm để xây dựng dự trữ nguồn cung, tuy nhiên mục tiêu đó không hề dễ dàng, nhu cầu dầu quá cao ở hiện tại.

Ngoài ra, có rủi ro của hiệu ứng “thiên nga đen” khi mà giá dầu tăng quá mạnh, thực tế này gây sức ép lên số liệu lạm phát của Mỹ, ông Goering phân tích.

Khi mà lạm phát Mỹ hiện ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ là 7,5%, khả năng nguồn cung dầu bị gián đoạn sẽ có thể thổi bùng áp lực lạm phát vào hệ thống. Và thực sự Fed muốn tránh điều này, đó là khi lạm phát trở nên quá tệ hại.

Yếu tố gây ngạc nhiên nhất năm 2022 có thể sẽ là lạm phát tăng rất cao khi giá khí đốt toàn cầu tăng mạnh ảnh hưởng đến giá các sản phẩm năng lượng và vụ mùa năm 2022.

“Lạm phát Mỹ ở mức 9%-10% trong năm nay thực sự đáng sợ. Giá cả thực phẩm và xăng dầu tăng cao không khỏi tạo ra áp lực lạm phát quá lớn. Lạm phát giá thực phẩm sẽ lên cao. Giả dụ như giá dầu tăng vọt và giá xăng cao vượt mức 5USD/gallon. Trong trường hợp đó, mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến tâm lý lạm phát, nhà đầu tư nhiều nơi sẽ có tâm lý cố gắng tự bảo vệ mình trong dài hạn, nhu cầu vàng tất yếu sẽ lên cao”, ông Goehring phân tích.

Với các quan điểm trên, Goehring & Rozencwajg dự báo giá vàng có thể lên mức 15.000USD/ounce trong khoảng 10 năm tới: “Chúng tôi thực sự tin rằng lạm phát như hiện tại sẽ không chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Nếu lạm phát trở nên tệ hại bởi tất cả những yếu tố thiếu hụt mà chúng ta nói tới, thị trường năng lượng khi gặp trục trặc sẽ dẫn đến lạm phát tăng mạnh”.

Nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đẩy giá vàng tăng trong năm nay khi mà người dân khắp thế giới bắt đầu cảm nhận được tác động của lạm phát.

Goehring & Rozencwajg cho rằng giá vàng có thể yếu đi khi mà Fed khởi động chu kỳ nâng lãi suất mùa xuân và mùa hè. Tuy nhiên, việc giảm này sẽ đánh dấu cho mức đáy của giá vàng và cho thấy cơ hội mua trước chu kỳ tăng giá tiếp theo.

Khoảng thời gian mua vàng tốt nhất trong năm nay sẽ diễn ra vào mùa thu và mùa đông, ông Goehring chỉ ra: “Khi Fed bắt đầu nâng lãi suất cơ bản đồng USD, rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Từ năm 2018 đến nay với mỗi lần Fed nâng lãi suất cơ bản đồng USD, nó tạo ra nhiều vấn đề cho thị trường repo toàn cầu. Họ cần phải điều chỉnh lại hết toàn bộ chính sách thắt chặt mà họ đã đưa ra. Điều tương tự sẽ xảy ra lần này. Đó là khi nhà đầu tư vàng sẽ phát cuồng lên”.

Mức đáy của giá vàng trong năm 2022 có thể sẽ ở mức khoảng 1.625USD/ounce, như vậy sẽ thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh của thị trường lúc tăng giá mạnh tính từ tháng 8/2018 khi giá vàng tăng 1 mạch từ 1.200 cho đến 2.000USD/ounce.

(Theo BizLive)