Vía Thần Tài, người dân khắp nơi tung tiền mua vàng cầu may mắn, tài lộc. Dịp này, nhà buôn lại vào cuộc đua lớn nhất năm, bung cả triệu sản phẩm vàng. Thậm chí còn “xé” nhỏ vàng làm các sản phẩm độc lạ để chiều khách.

“Xé” lẻ cả tấn vàng

Quan niệm trong văn hóa phương Đông, vàng biểu thị cho những giá trị tốt đẹp, phú quý, sung túc và may mắn. Thần Tài là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ. Vì vậy, người nhận được sự giúp đỡ của ông sẽ luôn gặp may mắn, thuận lợi.

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) đi mua vàng đã trở thành thói quen của người. Ai cũng mong muốn vào ngày nay mua vàng sẽ được may mắn về tài lộc, cuộc sống sung túc no đủ, làm ăn buôn bán được thuận buồm xuôi gió.

Theo các chuyên gia, vàng là một trong những kênh “trú ẩn” an toàn khi tích sản. Ngày thường, rất nhiều người đem tiền nhãn rỗi đi mua vàng. Dịp vía Thần Tài theo tương truyền mua vàng sẽ được may mắn trong làm ăn nên lượng người bung tiền mua vàng lại càng đông hơn. Đây cũng là lý do, mỗi dịp vía Thần Tài, tại các cửa hàng vàng xuất hiện hàng ngàn người chen chân nhau mua vàng.

Vào ngày vía thần tài, tại các cửa hàng vàng lại đông ngịt khách (ảnh: Hồng An)

Không có con số thống kê chính thức, nhưng theo số lượng sản phẩm mà các doanh nghiệp công bố, chuyên gia vàng cho rằng, dù đa phần người dân chỉ mua một lượng vàng nhỏ, song vào dịp vía Thần Tài, hàng tấn vàng được bán ra.

Thời điểm này, ngày vía Thần Tài 2022 các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang vào cuộc đua lớn nhất năm, bung hàng triệu sản phẩm ra chiều khách.

Trao đổi với VietNamNet, bà Bùi Hồng Tâm – CEO của Hãng vàng phong thuỷ Ancarat thừa nhận, ngày vía Thần Tài mọi người thường chỉ mua một lượng vàng nhỏ với ý nghĩa cầu may mắm. Có người chỉ bỏ ra 1 triệu đồng để mua vàng, có người mua 1 chỉ, rất ít người mua lượng vàng lớn trong ngày này. Song đổi lại, người đi mua vàng vía Thần Tài lại rất đông.

Dịp này, để đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may của người dân, Ancarat tung ra 100.000 sản phẩm vàng các loại.

Đại diện Doji cũng cho biết, chỉ tính riêng các sản phẩm phục vụ ngày vía Thần Tài, đơn vị này tung ra 380.000 sản phẩm các loại, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý… cũng tung ra một lượng vàng khổng lồ để bán trong ngày vía Thần Tài.

Các nhà buôn vàng cũng cho biết, vào ngày này, các cửa hàng sẽ mở cửa bán hàng từ 6 giờ sáng và đóng cửa sau 23h để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Hoặc chỉ đóng cửa đến khi hết khách mua vàng.

Không chỉ có các sản phẩm vàng ép vỉ truyền thống, doanh nghiệp còn làm nhiều sản phẩm độc lạ với giá trị nhỏ để phù hợp với túi tiền của nhiều người (ảnh: Hồng An)

Vàng độc lạ phủ sóng thị trường

Không chỉ chuẩn bị một lượng vàng lớn, kéo dài thời gian bán hàng, các nhà buôn dịp này còn tung nhiều sản phẩm độc lạ để chiều khách.

Ví như PNJ đưa ra bộ phẩm quà tặng vàng 999.9 dành riêng cho năm Nhâm Dần với thiệp hai miếng vàng và hộp ba miếng vàng. Mỗi miếng vàng là một lời chúc riêng biệt Phúc - Lộc - Tài - An - Thọ - Phát cùng các hình ảnh ông Phúc, Lộc, Tài và linh vật Nhâm Dần .

Đồng thời, thương hiệu này cũng tung ra dòng sản phẩm miếng vàng có trọng lượng đa dạng 1 chỉ, 0,5 chỉ... với những họa tiết lấy cảm hứng từ các biểu tượng kim tiền, cẩm chướng, hoa mai, chim én... nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tương tự, Doji bung ra dòng sản phẩm chủ lực là vàng ép vỉ như: Kim Dần Chiêu Tài, Kim Dần Phát Lộc, Âu Vàng Phúc Long, Thần Tài Thịnh Vượng, Thần Tài Đại Phất…Trọng lượng dao động từ 1-5 chỉ cho mỗi sản phẩm.

Trước ngày vía Thần Tài, nhiều người đã đến cửa hàng vàng mua các sản phẩm vàng miếng ấn Trần Triều độc lạ (ảnh: Hồng An)

Dịp vía Thần Tài này, bên cạnh những sản phẩm theo linh vật phong thuỷ 12 con giáp, bà Bùi Hồng Tâm cũng cho biết, Ancarat tiếp tục bung ra 20.000 sản phẩm hạt gạo vàng ròng có đủ bộ chữ “phát, tài, lộc, phúc”.

“Gạo là biểu tượng của sự dư giả, no đủ. Dù là giàu hay nghèo cũng đều trữ gạo trong nhà với nguyện vọng một năm cơm no áo ấm - hạnh phúc vung đầy". Bà Tâm nói và chia sẻ, với ý nghĩa này, bà hy vọng nhiều người có thể mua được hạt gạo vàng. Đây cũng là ly do, bà xé nhỏ vàng ra để làm hạt gạo với giá chỉ 1 triệu đồng/sản phẩm.

Cùng với đó, thương hiệu này còn tung ra sản phẩm ấn Trần Triều. Theo bà Tâm, đây là sản phẩm vàng miếng ép vỉ. Miếng vàng là ấn triện với 4 chữ “Tích Phúc Vô Cương”. Đây là bốn chữ Vua ban với ngụ ý ban cho con cháu cái phúc, dạy con cháu bách gia trăm họ phải biết giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích phúc thật tốt, phúc đức càng dày thì được hưởng lộc càng bền vững.

Bà cũng tiết lộ, gạo vàng và ấn Trần Triều là 2 sản phẩm hot, được người dân chọn mua rất nhiều ngay từ những ngày đầu năm mới Nhâm Dần. Đây cũng là những sản phẩm độc quyền của doanh nghiệp và dự kiến “cháy hàng” dịp vía Thần Tài.

DOJI cũng chủ trương hướng đến phục vụ cho mong muốn của người dân mua được một vài chỉ vàng, mang lại sự may mắn, thuận lợi, tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong năm mới. Theo đó, sản phẩm hổ vàng 999.9 ép vỉ được mua/bán theo giá vàng miếng SJC và có thể đổi ngang giá với vàng miếng SJC (không tính công chế tác).

