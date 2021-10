Nhiều người vốn e ngại các loại trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc, thế nhưng đào tuyết Lệ Giang lại đang gây sốt thị trường Việt dịp này. Hiện loại quả này có giá cao chót vót, hàng vẫn “đắt như tôm tươi”.

Vài năm trở lại đây, không chỉ có đào mỏ quạ, đào trơn lòng vàng mà mỗi khi vào mùa, có tới cả hàng chục loại đào Trung Quốc được bày bán tại chợ. Có nhiều loại giá rẻ như rau, chỉ trên dưới 10.000 đồng/kg, song cũng có loại giá tới vài chục nghìn, thậm chí còn đắt đỏ như một số loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ, Úc,...

Dịp này, đào Trung Quốc đang đổ bộ thị trường Việt, đặc biệt đào tuyết Lệ Giang còn gây sốt “chợ mạng”.

Theo người bán quảng cáo, đào được trồng trên núi cao hơn 5.000m so với mực nước biển. Điểm nổi bật là quả đào tuyết to như đào tiên, trọng lượng cỡ vip đạt 500-700 gram/quả, phần thịt đào bên trong ăn giòn, ngọt đậm đà. Độ ngon của đào tuyết là sự tổng hợp của đào mỏ quạ và đào dẹt vàng. Đặc biệt, khi quả chín mềm thì phần thịt đào ngọt như mật, mọng nước.

Đào tuyết Lệ Giang đang gây sốt trên thị trường gần đây (ảnh: BH)

Trên thị trường, đào tuyết hiện được bán phổ biến với giá dao động từ 70.000-110.000 đồng/kg, có loại giá lên tới 170.000 đồng/kg. Mức giá cao chót vót so với mặt bằng giá các loại trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc đang bán trên thị trường. Song, mặt hàng này vẫn được các bà nội trợ Việt tranh nhau đặt mua về ăn, làm quà biếu tặng.

Chị Bùi Thị Hải Hà ở Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết, sau khi mua một thùng đào tuyết 3 kg với giá 250.000 đồng về ăn tuần trước, nay chị đặt thêm 30 quả (gần 14kg) chia làm 3 phần để tặng bạn bè vì thấy đào ăn giòn ngọt, rất hấp dẫn.

Theo chị Hà, nhìn qua khá giống đào tiên, nhưng đào tuyết ăn giòn, vị ngọt đậm đà hơn hẳn. Lúc đặt mua, chủ hàng hướng dẫn để bên ngoài, đào chín đến đâu ăn đến đó. Bởi khi ăn chín mềm sẽ ngọt như mật.

Khi ăn thấy độ giòn, ngọt đúng như quảng cáo, còn mùi thơm thì không cảm nhận được. Song có lẽ là do đào mua về chưa kịp chín mềm nhà chị đã ăn hết, chị chia sẻ.

Loại đào Trung Quốc này có trọng lượng khủng, 1 quả có thể nặng tới 0,7kg (ảnh: BH)

“Lần này mua về vừa để tặng bạn bè, vừa để ở nhà ăn dần. Nhưng cũng phải mai hay ngày kia họ mới ship đào cho mình”, chị nói.

Trao đổi với PV. VietNamNet, anh Dương Thanh Tuấn - chủ một cửa hàng trái cây ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - cho hay, đào tuyết Lệ Giang dù giá cao song hàng bán vẫn “đắt như tôm tươi”.

Theo anh, đa phần các loại trái cây bán ở cửa hàng anh đều có sẵn. Khách đặt sẽ được ship luôn trong ngày. Còn riêng đào tuyết thì hàng về đến đâu chỉ đủ trả đơn cho khách, gần như không có dư. Thế nên, khách muốn ăn loại đào này phải đặt trước ít một ngày.

Hiện anh Tuấn nhập hai loại đào tuyết về bán. Một loại size 2-3 quả/kg giá 100.000 đồng/kg, thường được các gia đình mua về ăn. Loại vip đóng trong hộp trọng lượng 600-700 gram/quả giá 175.000 đồng/kg, thường được mọi người chọn mua làm quà biếu tặng.

Phần thịt đào nhiều, nổi tiếng là giòn ngọt (ảnh: TPS)

Có mối buôn mỗi ngày đổ sỉ hàng tấn đào tuyết (ảnh: TH)

“Đào tuyết này đang gây sốt trên thị trường. Khách đặt mua ăn rất nhiều nên mỗi ngày tôi bán hết trên dưới 2 tạ. Riêng hôm nay, lượng đào bán ra tăng gấp rưỡi vì cận mùng 1, mọi người đặt mua về thắp hương”, anh Tuấn tiết lộ.

Chị Văn Thị Lương,chủ một đầu mối bỏ sỉ đào tuyết ở Lào Cai, thừa nhận, loại quả này siêu hot, khách sỉ ở Hà Nội nhập đào với lượng khủng. Còn khách các tỉnh khác ở khu vực miền Bắc “ăn hàng” khá hạn chế vì đào tuyết so với mặt bằng trái cây khác có giá đắt đỏ hơn nhiều.

Theo chị, Trung Quốc trồng hàng chục loại đào khác nhau. Mùa thu hoạch đào thường bắt đầu khi vào hè. Thời điểm này đào tuyết đang chính vụ nên quả đào to, vỏ màu đỏ đẹp mắt, quả to già đanh, ăn giòn ngọt. Giá đào tuyết cũng có xu hướng hạ nhiệt so với đầu mùa. Do đó, lượng đào tiêu thụ cũng tăng mạnh.

Các mối sỉ nhỏ thì mỗi lần đặt chỉ khoảng trên dưới 1 tạ, còn chuỗi cửa hàng thì thường nhập vài tạ cho đến cả tấn hàng mỗi lần. Đây cũng là lý do mà một ngày, chị Lương đổ sỉ tới 7-8 tấn đào tuyết, thậm chí cả 10 tấn.

Như Băng