Theo quy định tại Nghị định 45/2019 Điều 10 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch, khách sạn phải niêm yết giá, nếu bán sai sẽ bị phạt, nộp số lợi chênh lệch. Các trường hợp cá biệt “chảnh” như trên là do tạm thời khách sạn có một số lợi thế nhất định, như nhiều khách sạn đóng cửa không đón khách, hoặc do địa điểm ít có khách sạn khác đáp ứng, nên lữ hành ít có cơ hội chọn lựa và bị kẹt trong lúc tìm khách sạn. Nếu bình thường, nhiều khách sạn mở cửa thì sẽ có cạnh tranh. Thiết nghĩ, các công ty lữ hành nên báo với Hiệp hội du lịch - khách sạn địa phương để được can thiệp và có cảnh báo tẩy chay của hiệp hội này nơi lữ hành đưa khách đến. Thực tế hiện nay, các Sở và các Hiệp hội du lịch chưa có trang web công bố các khách sạn có uy tín, chất lượng đang mở cửa hoạt động tại tỉnh mình, kèm theo đảm bảo điều kiện an toàn phòng dịch để công ty lữ hành, du khách các nơi biết để an tâm liên hệ. Việc giá phòng trên Agoda và khách mua trực tiếp rẻ hơn lữ hành là do khách sạn tự ý kiếm khách, coi thường lữ hành, việc làm này sẽ không bền vững do làm ăn chụp giựt. Song, bản thân khách sạn cũng bị các trang Agoda, Booking ép bán rẻ hơn lữ hành là bởi đây là kênh bán lâu dài, hữu hiệu, còn lữ hành lượng khách hên xui, trồi sụt do dịch Covid-19.