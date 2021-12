Tết đã đến gần, dù các loại bao lì xì, tiền lì xì đã được chủ dịch vụ giảm giá sâu nhưng sức mua vẫn yếu.

Tờ 2 USD giảm giá mạnh

Tờ tiền 2 USD in hình hổ mạ vàng đang được cửa hàng 2usd.shop… trên đường Tô Hiến Thành, Q.10, TPHCM rao bán với giá 150.000 đồng/tờ và giá sẽ càng rẻ nếu mua với số lượng lớn. Chẳng hạn, nếu mua 50 tờ, giá chỉ còn 125.000 đồng/tờ. Mức thấp nhất của tờ tiền này vẫn cao hơn 4-5 lần giá trị thật của nó nhưng so với mức giá 300.0000 đồng/tờ của các năm trước, giá tờ tiền này đã giảm còn một nửa.

Tờ tiền này được săn đón dịp năm mới bởi chúng được giới thiệu do Bộ Tài chính Mỹ phát hành, kèm giấy chứng nhận. Theo chủ cửa hàng 2usd.shop… những tờ tiền có số sê-ri càng đẹp, càng có giá. Năm nay, dịch bệnh khiến số lượng tờ tiền này nhập về ít hơn các năm.

Tại cửa hàng Thế Giới Tiền (đường Nguyễn Huy Tự, Q.1, TPHCM), tờ 2 USD này được niêm yết giá 150.000 đồng/tờ, giảm 49.000 đồng so với tuần trước. Nếu mua 5 tờ trở lên, giá còn 140.000 đồng/tờ; mua 10 tờ, giá giảm còn 120.000 đồng/tờ; mua 20 tờ trở lên, giá còn 110.000 đồng/tờ. Riêng những tờ tiền 2 USD hình hổ mạ vàng có sê-ri giống năm sinh có giá 300.000 đồng/tờ dù được in từ năm 2013.

Nếu có nhu cầu đổi tiền, người dân có thể đến các ngân hàng nơi mình có tài khoản

Anh Chính - chủ cửa hàng này - cho biết, tờ tiền 2 USD này là tiền thật và mang ý nghĩa phong thủy nên thường được các chủ doanh nghiệp mua tặng đối tác. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức mua giảm còn 30 - 40% nên cửa hàng không dám nhập tiền về ồ ạt như mọi năm. “Các năm trước, trung bình mỗi năm, cửa hàng bán được trên 10.000 tờ. Năm nay, sức mua giảm nhưng người ta vẫn có nhu cầu mua vì mong cầu may mắn” - anh Chính nói.

Ở các kênh bán hàng online, tờ tiền 2 USD được rao bán với giá chỉ 99.000 đồng/tờ. Theo nhân viên Shop Tiền Lì Xì, mọi tờ 2 USD in hình hổ mạ vàng 24K đều là tiền thật, chất lượng như nhau, cửa hàng nào nhập về ít thì giá cao, nhập nhiều thì giá tốt.

Ngoài tờ tiền 2 USD, trên thị trường còn có nhiều sản phẩm in hình hổ, như bao lì xì in hình hổ mạ vàng 24K Hồng Kông (Trung Quốc) có giá 99.000 đồng/bao, tờ tiền hình hổ Macao (Trung Quốc) giá 79.000 đồng, tờ tiền 10 rupee Ấn Độ in hình tê giác, voi và hổ có giá 35.000 đồng/tờ, tiền xu Mông Cổ, đồng xu Hồng Kông (Trung Quốc) in hình hổ có giá 100.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) chi nhánh TPHCM - hiện NHNNVN chỉ cho phép giao dịch ngoại tệ ở các điểm giao dịch, đại lý được cấp phép nhưng cũng chỉ cho phép người dân bán ngoại tệ, đổi ngoại tệ. Người dân chỉ được mua ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng khi có nhu cầu du lịch, xuất ngoại chữa bệnh, du học… Các đại lý thu đổi ngoại tệ được cấp phép cũng chỉ được mua ngoại tệ, sau đó bán lại cho ngân hàng chứ không được phép bán cho người dân. Tờ 2 USD mạ vàng in hình hổ là tiền thật nên người dân không được mua nó từ các điểm kinh doanh chưa được cấp phép.

Ông nói: “Các điểm thu đổi ngoại tệ, tiệm vàng được cấp phép giao dịch đều treo bảng ghi rõ tên ngân hàng ủy nhiệm. Người dân có nhu cầu mua tờ 2 USD thì nên tìm đến các địa chỉ này”.

Nhu cầu đổi tiền mới giảm theo

Hiện dịch vụ đổi tiền mới để lì xì tết đã bắt đầu nhộn nhịp. So với mọi năm, mức phí đổi thấp hơn và nhu cầu đổi cũng ít hơn.

Mức phí đổi tiền lẻ mệnh giá 500 đồng cách đây khoảng ba năm là 300%, trong năm 2020 giảm còn 270% và hiện đang tiếp tục giảm còn 250%. Nhân viên một cửa hàng ở hẻm 33 Hoàng Diệu, Q.Phú Nhuận, TPHCM cho biết, cửa hàng chỉ nhận đổi từ 100 tờ trở lên. Với 100 tờ 500 đồng, tổng số tiền phải trả là 300.000 đồng (phí 250%). Phí đổi tờ 2.000 đồng và 5.000 đồng mới là 10% (giảm 1%), tờ 10.000 đồng và 20.000 đồng là 8% (giảm 2%), tờ 50.000 đồng là 7% (giảm 3%), tờ 100.000 đồng là 4% (giảm 4%). Tại đây, mức phí đổi tờ tiền có mệnh giá 1.000 đồng là 30% (tăng 15%).

Ở một số cửa hàng khác, tờ tiền 500 đồng phần lớn không còn hàng, riêng tờ tiền 1.000 đồng có mức phí đổi chỉ 10 - 15%. Nhân viên cửa hàng Dịch Vụ Đổi Tiền (đường Đồng Nai, Q.Tân Bình, TPHCM) cho biết, tiền mới có mệnh giá nhỏ thường được mua để bó hoa, làm vật trang trí trên cây cảnh hoặc thiết kế thành cây tiền tài lộc (loại cây được làm từ 100% tiền) chứ không còn mua để đi chùa nữa.

Theo chủ các cửa hàng này, họ thường phải đổi với số lượng lớn từ đầu mối cung cấp để có mức phí thấp, nếu kinh doanh không hết thì để sang năm sau kinh doanh tiếp. Do phí đổi từ các năm trước cao nên các cửa hàng vẫn giữ phí cao dù nhu cầu đổi của khách đã yếu hẳn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Kể từ năm 2013 đến nay, để tiết kiệm ngân sách, NHNNVN không phát hành tiền lẻ mới (mệnh giá dưới 10.000 đồng) vào dịp tết Nguyên đán. Tính đến năm 2020, tổng ngân sách tiết kiệm được là 3.500 tỷ đồng. NHNNVN cam kết vẫn cung ứng tiền lẻ qua lưu thông để phục vụ nền kinh tế. Nếu người dân có tài khoản ở ngân hàng nào thì nên đến đổi tiền mới ở ngân hàng đó để không tốn phí; số tiền đổi được nhiều hay ít phụ thuộc vào từng ngân hàng.

(Theo Phụ Nữ TP.HCM)