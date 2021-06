Sau 2 tháng giảm mạnh, giá gas bán lẻ trong nước đã quay đầu tăng giá với mức tăng là 14.000 đồng/bình 12kg. Đây là lần thứ tư trong năm 2021, giá gas tăng với tổng mức tăng là 64.500 đồng/bình 12kg.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương, từ ngày 1/6, giá các sản phẩm gas bán lẻ của doanh nghiệp này sẽ tăng 1.167 đồng/kg, tương ứng 14.000 đồng/bình 12kg và 58.000 đồng/bình 50kg. Mức tăng này khiến giá gas bán lẻ tăng lên 398.000 đồng.



Cùng xu hướng, Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam tại miền Nam cũng cho biết giá bán bình PetroVietNam Gas tăng 14.000 đồng/bình 12kg và 52.515 đồng/bình 45kg so với tháng 5. Theo đó, mức giá bán lẻ đến người tiêu dùng 374.400 đồng/bình gas 12kg.

Giá gas bất ngờ tăng mạnh.

Còn Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng cho hay, từ 1/6, giá bán lẻ gas của Công ty sẽ tăng 1.167 đồng/kg (đã VAT), tương đương 14.000 đồng/bình 12kg. Như vậy, mức giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 375.000 đồng bình 12kg.



Hiện giá gas bán lẻ bình 12 kg xoay quanh mức 375.000- 410.000 đồng/bình, tùy thương hiệu.



Lý giải nguyên nhân vì sao giá gas tăng vọt, các đơn vị kinh doanh gas cho biết, do giá giao dịch gas trên thị trường thế giới vào tháng 6 đã tăng 42,5 USD tấn so với tháng 5, ở mức 527,5 USD/tấn. Do đó, các đơn vị kinh doanh gas trong nước phải điều chỉnh tăng giá gas bán lẻ.



Đây là lần thứ tư trong năm 2021, giá gas bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng với tổng mức tăng là 64.500 đồng/bình 12kg.



Trước đó, trong 2 tháng 4 và 5, giá bán lẻ gas trong nước đã có hai lần giảm mạnh, với mức giảm gần 40.000 đồng với loại bình 12kg.



Anh Tuấn