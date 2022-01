Từ ngày 4.1.2022, giá lợn hơi đã ngừng đà giảm, bình quân cả nước đạt 47,4 nghìn đồng/kg. Dự báo giá lợn khó tăng đột biến trong dịp Tết.

Giá lợn hơi có nơi chỉ còn 45.000 đồng/kg

Trao đổi với PV Lao Động, bà Hà Thị Thúy – trang trại chăn nuôi lợn tại Phương Định (Trực Ninh – Nam Định), chia sẻ: Từ tối 4.1.2022, giá lợn hơi đã chững đà giảm, hiện đang bán ra ở mức 47.000 đồng/kg. Nhưng mức giá ngày mai thì chưa thể biết, tùy thuộc chất lượng lợn và số lượng lợn được đưa ra thị trường.

“Tôi đã hẹn thương lái đến bắt lợn vào ngày 5.1, nhưng đầu mối thông tin là do họ chuyển khoản từ tối 4.1 nên họ được bắt lợn với giá 47.000 đồng/kg (giá lợn hơi ngày 4.1.2022-PV), dù ngày 5.1 giá có thể tăng” – bà Thúy nói.

Giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ ở mức cao tác động không tốt tới giá lợn hơi. Ảnh: Vũ Long

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An, cho rằng: Rất hiếm có tình trạng giá lợn hơi giảm vào thời điểm gần Tết Nguyên đán như thế này. Nếu so sánh với giá lợn các năm thì có thể nói là “bất thường”, nhưng thực tế giá lợn hơi đang phản ánh đúng bản chất thị trường: Nguồn cung nhiều thì giá giảm, đó là chuyện bình thường của thị trường.

Khảo sát của PV Lao Động cho thấy, hiện tại các tỉnh miền Bắc có nguồn cung lợn hơi khá dồi dào, nên giá cao nhất cũng chỉ 48.000 đồng/kg và chỉ 3 tỉnh duy trì được ở mức giá cao này (Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên). Có những địa phương giá lợn hơi giảm chỉ còn 45.000 đồng/kg (Phú Thọ), 46.000 đồng/kg (Tuyên Quang), các địa phương còn lại của miền Bắc bán lợn hơi với giá 47.000 đồng/kg và đây là mức giá phổ biến nhất tại vùng đồng bằng sông Hồng.

Tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, giá lợn hơi phổ biến ở mức 47.000-48.000 đồng/kg. Với đà giảm liên tục trong 2 tuần vừa qua, giá lợn hơi ở hầu hết các tỉnh bán ra đã ở mức dưới giá thành. Chỉ có những doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn mới có thể hòa vốn hoặc có chút đỉnh lãi khi giá lợn hơi liên tục “lao dốc”, dù Tết Nguyên đán đang đến gần.

Giá lợn hơi khó tăng đột biến trong dịp Tết

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) cũng đã dự báo về khả năng sức mua mặt hàng thịt lợn trong Tết Nguyên đán năm nay sẽ không tăng như các năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân ít tụ tập ăn uống, hội hè. Hơn nữa, do thu nhập giảm sút bởi đại dịch, người dân có xu hướng siết chặt chi tiêu hơn. Do đó, kỳ vọng giá lợn hơi tăng “sốc” trong những ngày sát Tết Nguyên đán là rất khó.

Theo nhận định của bà Hoàng Thị Vân - chuyên gia kinh tế, Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính), giá lợn hơi có thể tăng trở lại, nhưng sẽ không thể vượt quá ngưỡng 65.000 đồng/kg bởi chưa có yếu tố nào tác động để tăng sức mua.

Bà Vân cho rằng, gần như trong suốt 1 năm qua, giá lợn hơi luôn ở xu hướng giảm trên cả nước (giảm từ tháng 2 đến tháng 10.2021). Tại miền Bắc, sau khi tăng trở lại (từ tháng 11.2021), giá lợn hơi trung bình tháng 12.2021 cũng chỉ ở mức 49.500 đồng/kg, giảm 39,63% so với tháng 1.2021. Tính chung, mức giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc trung bình trong năm 2021 đạt khoảng 62.200 đồng/kg, giảm 24, 39% so với năm 2020.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi trung bình tháng 12.2021 ở mức 49.000 đồng/kg, giảm 37,97% so với tháng 1.2021. Mức giá lợn hơi tại khu vực miền Nam trung bình trong năm 2021 là 61.900 đồng/kg, giảm 23,7% so với năm 2020.

Theo các chuyên gia kinh tế, đại dịch COVID-19 khiến lượng bán ra giảm sút, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp... là những nhân tố tác động lên giá lợn hơi trong năm qua. Bên cạnh đó, nguồn cung dồi dào trong khi sức mua không tăng, thậm chí giảm, trong khi việc tái đàn trong 2 năm qua được thực hiện khá tốt, tổng đàn lợn cả nước đã đạt trên 28 triệu con (trong đó có 3 triệu lợn nái), "cầu" yếu đã kéo giá lợn hơi giảm mạnh.

Ông Tống Xuân Chinh – Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cũng đưa ra dự báo: Giá lợn hơi có thể tăng trở lại trong thời gian tới, nhưng sẽ không đột biến.

Mặc dù giá lợn hơi liên tiếp được điều chỉnh giảm trong gần 1 tháng qua, nhưng giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn không được điều chỉnh giảm, bán ra ở mức 80.000-110.000 đồng/kg. Việc giá thịt lợn neo ở mức cao là nguyên nhân khiến sức mua yếu, tác động xấu trở lại đối với giá lợn hơi trên thị trường.

(Theo Lao Động)