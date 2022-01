Anh Trần Chí Hiếu (làm nghề shipper) tranh thủ mấy ngày nghỉ tranh thủ chở vợ và các con xuống Vũng Tàu vui chơi, tắm biển. Do không đặt phòng trước anh hơi khó khăn trong việc tìm chỗ ở. "Tôi có đi hỏi vài nơi nhưng giá đắt gấp đôi so với ngày thường. Những chỗ tôi hỏi đều có giá lên tới gần hoặc hơn 1 triệu đồng một phòng đơn so với mức giá được niêm yết ngày thường chỉ từ 300.000-400.000 đồng. Nếu không có phòng giá hợp lý thì gia đình tôi chỉ ngồi công viên, cho 2 con tắm biển rồi quay trở lại TP.HCM thôi", anh Hiếu chia sẻ.