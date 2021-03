Nếu như năm trước 1 kg mơ má đào tươi có giá gần 100.000 đồng/kg thì năm nay mơ đầu mùa đã hạ giá thê thảm, chỉ bằng 1/3 năm trước nên nhiều khách đặt mua cả yến về ngâm rượu, ngâm đường.

Chị Mai Anh ở Cầu Diễn, Hà Nội - một tiểu thương thu mua mơ má đào từ Sơn La - cho biết, mỗi năm chỉ có một mùa mơ. Những cây mơ thường ra hoa vào cuối đông, đầu xuân. Đầu hè, khoảng tháng 3 dương lịch hàng năm, khi cái nóng chưa quá gay gắt thì những trái mơ bắt đầu chín.

“Vì mùa mơ rất ngắn nên ngay từ khi quả mơ bắt đầu chuyển từ màu xanh sang ửng hồng như má đào thiếu nữ thì người trồng thu hái. Lúc ấy, quả mơ to hơn, không còn đắng chát, mà chua chua ngọt ngọt. Đến giữa tháng 3, đầu tháng 4 thì mơ chính thức vào mùa. Thời điểm này mơ chín rộ nhất, thơm ngon nhất và giá cũng rẻ nhất”, chị Mai Anh nói.

Mơ má đào đầu mùa giá rẻ bằng 1/3 năm ngoái

Lúc này, những khách quen ăn mơ sẽ nhanh tay đặt mua vài cân, thậm chí cả chục kg ngâm đường hay ngâm rượu, làm ô mai mơ. Ngâm khoảng 2-3 tháng là đến mùa hè sẽ có những ly nước mơ mát lạnh hoặc những vò rượu mơ thơm lừng.

Hiện 1 kg mơ má đào đầu mùa giá chỉ 32.000 đồng/kg. Chị Mai đóng bao 4kg thì bán giá 100.000 đồng. Nếu khách mua 6kg, chị chỉ bán với giá 150.000 đồng.

“Mức giá này giảm chỉ còn 1/4 so với năm ngoái. Nếu năm ngoái, mơ má đào đầu mùa như này bán với giá 85.000-95.000 đồng/kg thì năm nay giá chỉ còn 30.000-32.000 đồng/kg. Nguyên nhân khiến mơ đầu mùa giảm giá thê thảm là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các loại hoa quả giá đều giảm mạnh do không xuất bán được đi Sài Gòn và các tỉnh thành khác”, chị Mai Anh giải thích.

Những chuyến mơ má đào này được chị thu mua trực tiếp từ những hộ trồng mơ trên vùng đồi cao ngập nắng gió ở Sơn La. Vì được thu hái cẩn thận nên loại mơ này không bị dập, không bị sâu, 10 quả như 10.

“Ngày nào nhà mình cũng về 1 tạ mơ và bán hết trong ngày. Năm nay mơ rớt giá nên nhiều người đặt mua lắm. Người mua ít cũng 4 kg, người mua nhiều thì 10-20 kg. Như sáng nay mình cũng về 1 tạ mơ, bán đến 3h chiều chỉ còn 25kg nên mình giảm giá còn 25.000 đồng/kg để bán nốt”, chị kể.

Năm nào cũng vậy, cứ đến giữa tháng 3 là chị Trần Thị Nhung ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội lại nháo nhác đặt mua chục ký mơ má đào để chia làm 2 bình, một bình ngâm rượu cho ông xã uống và một bình ngâm nước đường để cả nhà uống ngày hè.

“Mơ má đào ngâm càng lâu càng vàng óng ả, lại thơm mà không bị nhũn. Những năm trước, phải mất tiền triệu mới có 2 bình mơ. Thế mà năm nay chỉ với gần 300.000, nhà tôi đã có 2 bình mơ ngâm hấp dẫn vừa chuẩn thức uống ngon vừa bổ rẻ nữa”, chị Nhung hồ hởi khoe.

Nhiều người đặt mua mơ về ngâm đường hoặc ngâm rượu uống

Bà nội trợ này cho hay mơ má đào là những quả mơ ta nên nhỏ, vỏ nhẵn và rất chắc quả. Khi mua về, chỉ việc rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng và để ráo. Sau đó cho mơ vào bình ngâm theo tỷ lệ cứ 5 kg mơ má đào thì 3,5 kg đường phèn, ngâm rượu thì cứ 5 kg mơ má đào đổ 7 lít rượu.

“Mơ ngâm đường hay ngâm rượu tôi thường để ít nhất 3 tháng mới bỏ ra thưởng thức. Khi ấy, đồ uống rất thơm ngon. Năm nay, mơ má đáo giá rẻ như này có lẽ tôi đợi thêm 2-3 tuần nữa để mơ tươi chín mọng thì mua thêm 10 kg nữa làm mứt, ô mai mơ cho cả nhà ăn dần vậy”, chị Nhung dự tính.

Theo quan sát của PV, những năm trước mơ má đào đầu mùa thường được bày bán nhiều tại các chợ hay sạp hoa quả trên các tuyến đường, phố lớn Hà Nội. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mơ được bán nhiều trên chợ mạng. Chỉ mất 15.000-30.000 đồng tiền ship tùy quãng đường, khách đặt mua online sẽ nhận hàng tận cửa.

Thảo Nguyên