Ngày 18/6 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ đón nhận khai thác dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A, mỏ Sư Tử Trắng, Lô 15-1, đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch.

Mỏ Sư Tử Trắng là 1 trong 4 phát hiện quan trọng trong Lô 15-1, thuộc bồn trũng Cửu Long, được đánh giá là một trong những vùng có tiềm năng cao nhất về trữ lượng dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

Lễ đón nhận khai thác dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A của mỏ Sư Tử Trắng có sự tham dự của Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng; Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo PVEP, Cửu Long JOC và đại diện các đối tác nước ngoài Perenco, KNOC, SK và Geopetrol.

Các đại biểu tại đầu cầu Hà Nội

Kế hoạch phát triển mỏ Sư Tử Trắng - Giai đoạn 2A được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6/12/2019 với việc khoan bổ sung 3 giếng khai thác (trong đó 2 giếng chắc chắn và 1 giếng dự phòng) với tổng mức đầu tư CAPEX gần 138 triệu USD, trữ lượng thu hồi dự kiến đến hết tháng 9/2025 là 63 triệu thùng condensate và 193 tỷ bộ khối khí.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng cùng đại diện Lãnh đạo Petrovietnam và PVEP thực hiện nghi thức đón dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A, mỏ Sư Tử Trắng

Trong quá trình triển khai thực hiện, Người điều hành đã gặp phải không ít các khó khăn như: Do tình hình dịch bệnh Covid-19, quá trình sản xuất, chế tạo, huy động thiết bị, huy động nhân lực kéo dài hơn so với bình thường. Giếng khoan của Sư Tử Trắng - Giai đoạn 2A là giếng khoan có điều kiện nhiệt độ cao, áp suất tương đối lớn, có sự sụt giảm áp suất cao nên quá trình thi công khoan và hoàn thiện giếng thực sự rất khó khăn và thách thức.

Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của Người điều hành và với sự hỗ trợ, chỉ đạo tích cực của lãnh đạo Petrovietnam và các bên tham gia, dòng khí đầu tiên của Giai đoạn 2A (giếng ST-7P) đã được khai thác vào hồi 18h00 ngày 14/6/2021.

Tổng Giám đốc Petrovietnam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Quế - Tổng Giám đốc Cửu Long JOC đã điểm lại những mốc quan trọng của dự án; khẳng định thành công của dự án là nỗ lực to lớn của Ban lãnh đạo và CBCNV Cửu Long JOC cùng các đối tác, dưới sự hỗ trợ tối đa của Petrovietnam/PVEP và các Bộ, ban, ngành. Kết quả này minh chứng cho sự thành công của tuyên bố cam kết xuất bán khí thương mại, đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển dự án ở giai đoạn tiếp theo - 2B.

Đại diện các đối tác nước ngoài, ông Gilles d’Argouges - Chủ tịch Perenco Việt Nam khẳng định đây là một thành tựu quan trọng, là biểu tượng của sự hợp tác thành công của các đối tác trong nước và nước ngoài. Ông Gilles d’Argouges nhấn mạnh, các đối tác đã tìm ra con đường phát triển chung và hy vọng sẽ tiếp nối thành công trong quá trình tiếp tục phát triển mỏ Sử Tử Trắng và toàn bộ đời dự án.

Tổng Giám đốc Cửu Long JOC Nguyễn Văn Quế phát biểu tại điểm cầu Công ty ở TP.HCM

Ông Trần Hồng Nam - Tổng Giám đốc PVEP cho biết, thành công của Giai đoạn 2A, mỏ Sư Tử Trắng với việc đảm bảo tuyệt đối an toàn, chi phí thấp hơn dự kiến, kết quả khả quan hơn mong đợi là tiền đề quan trọng cho PVEP và các đối tác trong việc lên kế hoạch cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Lô 15-1 là lá cờ đầu trong hoạt động khai thác dầu khí ở Việt Nam, mang lại lợi ích cho các bên tham gia, đóng góp quan trọng vào nguồn thu của Chính phủ Việt Nam (khoảng 10,4 tỷ USD). Petrovietnam đánh giá rất cao những nỗ lực của Cửu Long JOC và các đối tác đã hoàn thành thi công giếng khoan, khai thác dòng khí đầu tiên vào tháng 6/2021 theo đúng kế hoạch đã cam kết trong hợp đồng mua bán khí và kế hoạch phát triển mỏ.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng sự kiện quan trọng này; đồng thời mong muốn các bên tiếp tục duy trì và phát triển tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết, hướng tới những thành công hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Petrovietnam đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai dự án mỏ Sử Tử Trắng, Giai đoạn 2A an toàn và khai thác dòng khí đầu tiên vượt 16 ngày so với kế hoạch, đạt số giờ an toàn là 92.007 giờ.

Mỏ Sư Tử Trắng - Giai đoạn 2A, Lô 15-1 được đưa vào khai thác kịp thời là một trong những cột mốc quan trọng để Petrovietnam tiếp tục duy trì và gia tăng sản lượng khai thác dầu khí đã được Chính phủ phê duyệt, tiếp tục góp phần gia tăng nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Sự kiện đón dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A, mỏ Sư Tử Trắng cũng là một dấu mốc ý nghĩa đối với Petrovietnam, PVEP và Cửu Long JOC để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2021).

Vũ Minh