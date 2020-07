Chiếc bánh mì “bóng đêm” lấy cảm hứng từ vùng đất mỏ Quảng Ninh hiện được bán với giá dao động 25.000 – 45.000 đồng/chiếc.

Mấy ngày qua, hình ảnh chiếc bánh mì “đen xì như cục than” đang trở thanh tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng và những tín đồ đam mê ẩm thực. Từ chiếc bánh mì quen thuộc của người Việt nay được người thợ làm bánh sáng tạo, thổi hồn với một diện mạo hoàn toàn mới và vô cùng ấn tượng.

“Bánh mì bóng đêm” có kích thước giống những chiếc bánh thông thường, vẫn được làm từ nguyên liệu chính là bột mì nhưng điểm thu hút chính là màu sắc đen tuyền có 1-0-2 trên thị trường. Được biết, nguyên liệu chính để tạo ra màu đen huyền bí cho chiếc bánh là phần công thức trộn thêm bầu mực và tinh than tre.

Cận cảnh chiếc bánh mì đen gây sốt cộng đồng mạng vì vẻ ngoài độc đáo. (Ảnh: Bamimo)

Nếu không nhìn thấy nhân bánh, nhiều người còn ví von nó giống như… cục than Quảng Ninh. (Ảnh: Bamimo)

Tinh than tre (hay còn gọi là takesumi) là một loại thực phẩm an toàn có xuất xứ từ Nhật bản, thường được sử dụng trong ẩm thực để tạo màu sắc, mùi vị tự nhiên cho món ăn. Bột than tre có màu đen tuyền, siêu mịn khi nếm trực tiếp không có mùi, không vị, có độ nhám trên lưỡi.

Không chỉ có tác dụng tạo màu, trong tinh than tre chứa rất nhiều các khoáng chất quý như kali, canxi, sắt, natri… khi chế biến cùng thực phẩm sẽ bổ sung hàm lượng lớn chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: Làm đẹp, thải độc cơ thể…

Chủ quán mong muốn tạo ra một món bánh mình đậm chất riêng của vùng mỏ Quảng Ninh. (Ảnh: Na Na)

Nguyên liệu nhân bánh bổ sung thêm một số loại hải sản đặc trưng của đất mỏ như: Chả mực, chả tôm… (Ảnh: Bamimo)

Tận dụng giá trị dinh dưỡng này kết hợp với ý tưởng ban đầu khởi nguồn từ vùng đất mỏ Quang Ninh, chủ quán tạo ra chiếc bánh mì đen đã mất hơn 1 năm để thử nghiệm, cân – đo – đong – đếm các loại nguyên liệu sao cho ra một tỷ lệ hoàn hảo cho vỏ bánh. Làm sao vỏ bánh có màu đen hấp dẫn, không đậm quá – nhạt quá và ăn vừa miệng nhất có thể.

Để truyền tải thông điệp về niềm tự hào với những món ăn mang dấu ấn quê hương, ngoài màu đen của vỏ bánh biểu tượng cho đất mỏ than Quảng Ninh, chủ quán còn thêm các loại nguyên liệu là hải sản, hiện diện cho vùng biển như tôm, chả mực, chả cua… Những chiếc bánh mì này có thể lạ mắt với nhiều người, nhưng với người Quảng Ninh, nó lại mang hương vị đặc trưng và thân thương nhất.

“Bánh mì bóng đêm” hiện được bán ở Quảng Ninh với giá từ 25.000 – 45.000 đồng/chiếc. Trong đó có 6 vị cho thực khách lựa chọn là heo quay, bò nướng phô mai, gà nướng, xíu mại tôm, chả cua bể, chả mực.

(Theo Dân Việt)