Một kho hàng rộng 1.000m2 với đủ sản phẩm hàng dân dụng, gia dụng, tiêu dùng, chủ yếu là hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng nhập lậu, vừa bị triệt phá. Đây là kho hàng vi phạm lớn nhất từ trước đến nay tại Ninh Bình.

Cụ thể, chiều 31/3, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình (trực tiếp là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Công an huyện Gia Viễn) tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng có diện tích gần 1.000m2. Chủ kho hàng này là ông Trần Văn Bản (ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).



Đoàn kiểm tra phát hiện kho hàng chứa một lượng lớn sản phẩm gia dụng, dân dụng, thực phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, đồng hồ... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu, vi phạm về nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện kho hàng giả, hàng nhái lớn nhất Ninh Bình (Ảnh: Cục QLTT Ninh Bình)

Đây là cơ sở đã hoạt động kinh doanh lâu năm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, phương thức hoạt động rất tinh vi với nhiều chiêu trò nhằm qua mắt lực lượng chức năng.



Theo điều tra của lực lượng QLTT tỉnh Ninh Bình, một trong những phương thức được cơ sở này sử dụng để kinh doanh là sử dụng nền tảng số để livestreams bán hàng trên mạng xã hội (chủ yếu là Facebook).



Hệ thống bán hàng của cơ sở này cho thấy, mỗi video livestream có khoảng 5.000 view và trung bình một ngày có khoảng 1.000 đơn hàng được gửi đi thông qua các dịch vụ vận chuyển.



"Việc trinh sát và điều tra kho hàng này mất rất nhiều thời gian, công sức, thấy có đủ chứng cứ vi phạm, lực lượng chức năng mới tiến hành bắt giữ. Bởi, đối tượng vi phạm chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chào bán và sử dụng dịch vụ chuyển phát vận chuyển hàng hóa" ông Trần Duy Tuấn - Cục trưởng Cục QLTT Ninh Bình - chia sẻ.



Cục trưởng Cục QLTT Ninh Bình cho biết, đây là chuyên án khám kho hàng sử dụng nền tảng số để bán hàng trên mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Ninh Bình.



Lực lượng QLTT Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng phân loại, kiểm đếm và niêm phong để tiếp tục xác minh làm rõ các vi phạm của cơ sở, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Anh Tuấn