Bức ảnh về chiếc bánh mì với nhân bên trong gồm phần thịt như còn sống đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Chiếc bánh mì gây tranh cãi trên mạng thuộc về cửa tiệm nhỏ tên Q.N. (Khâm Thiên, Hà Nội). Nhiều người dùng mạng chỉ trích chủ tiệm bán bánh mì với phần nhân thịt còn sống, có thể gây nguy hiểm cho thực khách.

Trong khi đó, chủ quán vẫn kiên quyết khẳng định đây là thịt hun khói và có thể ăn mà không cần qua chế biến. Điều này khiến cộng đồng mạng tố chủ quán sử dụng hình ảnh với mục đích "quảng cáo bẩn".

Bức ảnh gây tranh cãi của quán. Ảnh: Q.N.

Chia sẻ với Zing, Trần Hữu Khoa, chủ quán Q.N. cho biết mình chưa bao giờ có ý định "quảng cáo bẩn". Anh Khoa cho biết mình cũng ăn chính chiếc bánh mì với phần thịt chưa được chế biến. Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận đây là sai sót của mình do thói quen từ nhỏ đã ăn thịt hun khói sống, không qua chế biến.

"Khi bắt đầu bán hàng, tôi không bán thịt hun khói sống mà có đem cho vào lò nướng. Điều này vô tình giúp tôi bán hàng bảo đảm an toàn cho khách. Còn về phần mình, tôi vẫn luôn nghĩ thịt hun khói có thể ăn luôn được mà không cần làm nóng", anh Khoa chia sẻ.

Nói về bức ảnh, chủ quán khẳng định đây không phải sản phẩm anh bán ra cho khách hàng. Bức ảnh này được chụp từ khi anh mới chuẩn bị mở quán và đang định lượng nhân thịt phù hợp. Anh cho biết mình cũng không ngờ bức ảnh lại gây tranh cãi đến như thế.

Anh Khoa nói sản phẩm chính của quán là vụn thịt ba chỉ hun khói. Ngoài ra, anh cũng sử dụng các miếng thịt "đẹp" khi thịt vụn hết hàng. Dù là loại nào, tất cả cũng đều được anh mua tại siêu thị với tem, mác đầy đủ. Mọi sản phẩm cũng được bảo quản lạnh trước khi đến tay người dùng.

Khay thịt hun khói chưa qua chế biến được bảo quản lạnh ở quán. Ảnh: Anh Tú.

Người này cũng cho rằng nhiều người cũng tin thịt hun khói có thể ăn sống. "Tôi đã có thêm những thông tin hữu ích về cách chế biến thịt an toàn. Tôi cũng sẽ thông tin thêm tới khách hàng để tránh hiểu nhầm. Thật may, từ trước đến giờ, tôi vẫn bán sản phẩm an toàn cho mọi người", anh Khoa cho hay.

Chủ quán thừa nhận mình may mắn khi vẫn luôn chế biến đồ ăn an toàn cho khách. Ảnh: Anh Tú.

Trang web về sức khỏe Healthline cũng từng đưa tin vấn đề này. Theo đó, thịt hun khói cũng giống như nhiều loại thịt khác, đều gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi ăn sống. Bên trong chúng có thể chứa virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây hại.

Về cơ bản, thịt hun khói ít hư hỏng hơn so với các loại thịt sống nhờ những phụ gia như muối, nitrit. Trong khi muối ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nitrit lại giúp chống lại chứng ngộ độc thịt.

"Tuy nhiên, nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi ăn thịt hun khói sống vẫn có", trích tờ Healthline.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bạn nên làm chín thịt ở nhiệt độ khoảng 63 độ C. Do thịt hun khói mỏng, khó xác định nhiệt độ, tốt nhất nên làm nóng tới khi thịt giòn.

(Theo Zing)