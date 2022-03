Chuỗi tọa đàm “Bán hàng dễ dàng cùng Shopee” và “Bí kíp nghìn đơn - Luyện cùng Shopee” hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 mang thông điệp “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” vừa được tổ chức ngày 17/3 và 18/3.

Chuỗi hoạt động thiết thực cho DN

Chuỗi tọa đàm do Shopee kết hợp cùng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (VCCA) tổ chức. Chương trình thu hút sự tham gia của 100 nhà bán hàng trên khắp các tỉnh thành và hoàn thiện mục tiêu mang đến kinh nghiệm kinh doanh trực tuyến cho các DN địa phương, phổ cập thương mại điện tử để chuyển đổi số, cải thiện hiệu quả kinh doanh cho các DN vừa và nhỏ.

Trong bối cảnh hoạt động chuyển đổi số của khoảng 870.000 DN trên cả nước diễn ra mạnh mẽ nhưng có hơn 60 % DN gặp phải rào cản chi phí cao trong đầu tư và ứng dụng công nghệ (theo báo cáo thường niên về chuyển đổi số DN 2021 của Cục Phát triển DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), giá trị của chuỗi tọa đàm càng trở nên thiết thực.

Thông qua hoạt động lần này, VCCA đồng thời kết hợp tuyên truyền về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức hơn nữa về bảo vệ người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn và phát triển cho chính bản thân DN cũng như người bán hàng qua nguyên tắc 3A bao gồm: An toàn lựa chọn, An toàn tiêu dùng, An toàn thanh toán.

Chuỗi Tọa đàm được phối hợp tổ chức bởi Shopee cùng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương

Phát biểu mở màn cho chương trình, ông Hồ Tùng Bách - Phó trưởng phòng Bảo vệ người tiêu dùng, VCCA cho biết: “Chuỗi tọa đàm hướng dẫn bán hàng do Shopee tổ chức, phối hợp cùng VCCA là hoạt động thiết thực, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, của nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi hình thức kinh doanh. Hoạt động hợp tác trên đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Shopee trong việc chủ động thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ xây dựng môi trường mua bán minh bạch, rõ ràng, mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia”.

Các diễn giả và chuyên gia góp mặt trong hai buổi tọa đàm vào ngày 17/3 và 18/3

Hướng đến mục tiêu kinh doanh hiệu quả, bền vững

Buổi tọa đàm ngày 17/3 xoay quanh chủ đề “Bán hàng dễ dàng cùng Shopee” dành cho các nhà bán hàng, DN chưa có gian hàng trực tuyến và dự định kinh doanh trên Shopee, diễn giả cùng các chuyên gia đã có những phát biểu và chia sẻ hữu ích nhằm giúp đỡ các nhà bán hàng mới có cái nhìn tổng quan chung về thị trường và nhấn mạnh việc chuyển đổi số trong kinh doanh sẽ trở thành xu hướng của tương lai.

Tại đây, các nhà bán hàng mới đã được hướng dẫn chi tiết cách thức thiết lập, vận hành gian hàng, nhận doanh thu bán hàng đi kèm các lưu ý liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm đặc biệt trên sàn TMĐT Shopee, giúp những người mới bắt đầu có thêm tự tin trong quá trình tiếp cận với mô hình kinh doanh mới.

Buổi tọa đàm có những chia sẻ dành riêng cho các DN kinh doanh sản phẩm đặc biệt như nông sản hay du lịch muốn chuyển đổi sang hình thức kinh doanh trực tuyến

Với các nhà bán hàng và DN đã có gian hàng trên sàn TMĐT Shopee, buổi tọa đàm mang chủ đề “Bí kíp nghìn đơn - Luyện cùng Shopee” diễn ra vào ngày 18/3 đã giúp người bán có một cái nhìn tổng quan về các yếu tố giúp tăng trưởng lượng đơn hàng và doanh thu khi kinh doanh trực tuyến trên sàn TMĐT Shopee.

Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, các diễn giả và khách mời đặc biệt đã truyền đạt chi tiết về công thức tính doanh số khi kinh doanh trên sàn Shopee, hướng dẫn người bán cách thức tối ưu hóa Sản phẩm/Shop và tận dụng các công cụ Marketing từ Shopee để tăng lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, phân tích rõ các khía cạnh liên quan đến giá trị đơn hàng và cách áp dụng nghệ thuật bán hàng trong kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh thêm các yếu tố thúc đẩy doanh số, thiết lập quy trình chăm sóc khách hàng toàn diện và đảm bảo tiêu dùng an toàn.

Phần chia sẻ của anh Huân Phạm - Nhà sáng lập thương hiệu GENZ - Local brand thế hệ Z đã nhận được phản hồi tích cực từ các nhà bán hàng tham gia tọa đàm nhờ mang đến nhiều thông tin thực tiễn.

"Khách hàng là mạch sống của DN. Bảo vệ người tiêu dùng cũng chính là bảo vệ sự sống còn của DN" cũng là nội dung mà anh Huân Phạm nhấn mạnh xuyên suốt phần chia sẻ của mình. Các nhà bán hàng tham gia tọa đàm hoàn toàn hưởng ứng thông điệp này và đặc biệt đề cao tầm quan trọng của khâu chăm sóc khách hàng khi kinh doanh trên nền tảng TMĐT.

Anh Nguyễn Hữu Việt, chủ gian hàng Vitalo kinh doanh sản phẩm balo thời trang trên Shopee chia sẻ: “Tôi cực kỳ chú trọng vào việc chăm sóc khách hàng bởi điều này sẽ tăng tỉ lệ quay đầu của khách hàng và giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao độ độ uy tín cùng như tính chuyên nghiệp của gian hàng”.

Phát biểu cảm nghĩ sau chuỗi tọa đàm, các nhà bán hàng và DN tham gia đều bày tỏ mong muốn Shopee cùng các đơn vị đồng hành sẽ tiếp tục tổ chức những buổi trao đổi thông tin và kinh nghiệm tương tự trong tương lai, hướng đến mục tiêu kinh doanh hiệu quả, bền vững và chinh phục thành công người tiêu dùng thế hệ mới.

Doãn Phong