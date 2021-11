Bắn cung nhằm tăng khả năng tập trung và tính nhẫn nại. Chèo SUP để dã ngoại sông nước giữa lòng thành phố. Đây là hai bộ môn thể thao được người dân TP.HCM quan tâm sau giãn cách xã hội.

Phương Anh (22 tuổi, quận 7) giương cung, thả những ngón tay. Mũi tên vụt bay, ghim vào bia và chỉ lệch khỏi hồng tâm vài cm.

Lần đầu thử sức với bắn cung nhưng cảm giác lạ khiến cô gái trẻ thấy thú vị hơn so với các bộ môn từng tham gia. Chi phí chỉ 50.000 đồng/30 phút/1 người đã bao gồm trang thiết bị, đồ bảo hộ và huấn luyện viên hướng dẫn.

Theo Phương Anh, bắn cung giúp giải tỏa stress, tăng khả năng quan sát, sự tập trung và tính kiên nhẫn. Cô cùng nhóm bạn thay vì rủ nhau đi ăn uống thì tham gia các hoạt động thể thao. Sau thời gian dài giãn cách, ai cũng có nhu cầu thoát khỏi sự gò bó của 4 bức tường, trong khi việc đi chơi ngoại tỉnh còn chưa thực sự yên tâm thì chi phí để thử sức với môn thể thao này hoàn toàn hợp lý.

Bộ môn bắn cung thu hút nhiều người thử sức (ảnh: Trần Chung)

Các lớp học dạy bắn cung cũng có nhiều học viên đăng ký (ảnh: Trần Chung)

Chị Đoàn Thị Lệ - Chủ nhiệm CLB Bắn cung (Nhà Văn hóa thanh niên TP.HCM) cho biết, lượng khách đến trải nghiệm có ở mọi lứa tuổi, song chủ yếu là nhân viên văn phòng, từ 25-40 tuổi. Họ rời công sở, tham gia bắn cung khá đông vào buổi chiều tối hoặc cuối tuần.

Sau làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư, lượng khách tăng tới khoảng 30% so với trước dịch. Do đảm bảo giãn cách cũng như số lượng cung, tên có hạn nên CLB chỉ tiếp nhận khoảng 100 lượt người chơi/ngày. Ngoài ra, nhiều học viên còn đăng ký học bắn cung theo các cấp độ với chi phí từ 500.000-600.000 đồng/khóa.

Để thành thạo các bước cơ bản và bắn đạt độ chuẩn nhất định, người chơi cần ít nhất 3 tháng. Đối với người mới chơi lần đầu, bắt buộc phải có huấn luyện viên hướng dẫn trong khoảng 15 phút đầu sau đó mới để trải nghiệm tự do.

“Một bộ cung cơ bản giá khoảng 5 triệu là đã có thể bắn giải trí. Tuy nhiên, nếu đầu tư chuyên sâu sẽ khá đắt đỏ và các phụ kiện đi kèm không có sẵn ở nội địa. Do vậy, nhiều người đến chơi, thử sức thay vì mua”, chị Lệ nói.

Trong khi đó, Nguyễn Vũ Hoa Hạ (Bình Thạnh) không còn run mỗi khi đứng trên thuyền SUP (Stand-up Paddle Board - bộ môn lướt ván đứng). Được bạn bè giới thiệu, sau một thời gian trải nghiệm, Hạ đã “nghiện” môn thể thao này. SUP mang tới cảm giác mạo hiểm đồng thời giúp cô khám phá sông nước ngay tại trung tâm TP.HCM. Mỗi dịp cuối tuần, thay vì tìm cách rời TP để đi du lịch như trước, Hạ và bạn trải nghiệm SUP để bắt đầu tuần làm việc mới nhiều năng lượng.

SUP là môn thể thao mang đến trải nghiệm dã ngoại sông nước giữa lòng thành phố (ảnh: Trần Chung)

Đối với Mỹ Hạnh (TP.Thủ Đức), việc bỏ số tiền từ 400.000-500.000 đồng cho một buổi SUP kéo dài khoảng 4 tiếng là phù hợp. Vừa vận động thể chất cũng như được dã ngoại với góc nhìn hoàn toàn khác trong lòng TP.

Theo huấn luyện viên, SUP mới xuất hiện tại Việt Nam nên việc hướng dẫn người chơi ban đầu có chút khó khăn do đa số chưa quen môi trường sông nước. Khách chơi lúc đầu sẽ có cảm giác sợ nước, sợ ngã. Tuy nhiên, sau ít phút làm quen, mọi người lại hứng thú khi leo được lên thuyền và chèo. Trước khi tham gia, người chơi được hướng dẫn các kỹ năng chèo cơ bản và luôn có huấn luyện viên theo kèm.

Anh Đào Lê Phương - Quản lý Trạm chèo Sài Gòn thông tin, sau dịch, cộng đồng quan tâm tới rèn luyện sức khỏe và thích hoạt động thể thao ngoài trời hơn. Lượng người tìm đến bộ môn hiện khá đông vào dịp cuối tuần, song, chơi SUP ngoài thiên nhiên còn phụ thuộc vào lịch con nước thủy triều hàng ngày mới có thể tham gia trải nghiệm. Trạm chèo Sài Gòn có từ 30-40 thuyền ở các trạm nhưng người chơi cần phải đặt trước lịch 3-4 ngày mới có cơ hội thử sức.

Trần Chung