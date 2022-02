Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành, TP Hồ Chí Minh.

Trong năm 2018, nhiều khách hàng đến Công ty Siêu Thành ở đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh để ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower) ở đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh do bà Võ Thị Phượng đại diện theo pháp luật ký kết.

Chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower) ở đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, của Công ty Siêu Thành.

Theo tiến độ công trình, khách hàng đã thanh toán từ 70% - 90% giá trị hợp đồng. Đến tháng 9/2019, dự án đã hoàn thiện xong phần thô tầng 20, nhưng sau đó dự án đã bị ngưng do Sở Xây dựng lập biên bản xây dựng sai phép. Đến tháng 3/2020, Công ty Siêu Thành thông báo đến khách hàng về việc công trình ngừng thi công do khó khăn về tài chính vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau đó công ty cắt liên lạc không tiến hành hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho khách hàng. Các đối tượng thuộc Công ty Siêu Thành cũng đã có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua việc bán trùng căn hộ cho nhiều người.

Ngày 25/1/2021, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Siêu Thành.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, các bị hại đã thực hiện ký kết hợp đồng mua trùng căn hộ chung cư Nam An với Công ty Siêu Thành do bà Võ Thị Phượng làm Giám đốc, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên Trần Lê Trung Tiến (Đội 9) để làm rõ nội dung liên quan đến vụ án đang điều tra.

(Theo Công An Nhân Dân)