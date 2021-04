Thang máy gia đình Kalea hứa hẹn là cái tên nổi bật tại thị trường Việt Nam với hệ thang Kosmos hoàn toàn mới, thiết kế độc nhất ấn tượng, công nghệ tối tân cùng nhiều tính năng vượt trội trong phân khúc cao cấp.

Trong 5 năm trở lại đây, thị trường bất động sản phát triển cùng một nền kinh tế khởi sắc đã kéo theo nhu cầu lắp đặt thang máy gia đình tại nhiều thành phố lớn tăng cao, cùng sự ra đời của nhiều doanh nghiệp sản xuất và phân phối uy tín. Nổi bật trong đó, Thang máy gia đình Kalea là thương hiệu hàng đầu tới từ Thụy Điển với hơn 120 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực sản xuất - phân phối thang máy chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đáp ứng chuẩn an toàn châu Âu với mức giá thành hợp lý.

Thang máy gia đình Kalea đã có mặt tại nhiều châu lục với các showroom chính hãng và mạng lưới đối tác phân phối rộng khắp toàn cầu. Tháng 4/2021, tập đoàn này sẽ đánh dấu cột mốc mới trên hành trình phát triển tại Việt Nam bằng việc ra mắt hệ thang Kosmos hiện đại, cao cấp nhất với 3 phiên bản lựa chọn gồm K90, K70 và K60.

Thiết kế độc nhất nhiều điểm nhấn, lấy cảm hứng từ phong cách Bắc Âu

Phong cách thiết kế Scandinavian vốn bao gồm 3 thành phần không thể thiếu - chức năng, sự đơn giản và tính thẩm mỹ. Tái hiện hoàn hảo trên vẻ ngoài của Kosmos cùng nhiều điểm chấm phá ấn tượng, hệ thang sàn nâng cao cấp nhất từ Kalea hứa hẹn là nét tô điểm đặc sắc cho không gian sống của gia đình Việt hiện đại.

Giếng thang thế hệ mới của Kosmos nổi bật với tấm kính cao 1200mm và viền kính mảnh hơn, tăng tính thẩm mỹ đồng thời nâng tầm trải nghiệm quan sát toàn cảnh khi di chuyển. Bên cạnh đó, Kosmos còn được trang bị thêm bảng gọi tầng cảm ứng hoàn toàn mới và cửa thang thế hệ KAL7 với tay nắm cửa độc quyền - mới nhất từ Kalea.

Thiết kế độc nhất mang nhiều điểm nhấn đưa Kosmos trở thành tâm điểm chú ý trong ngôi nhà, tôn vinh gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Bước vào khoang khách, bảng điều khiển ở vị trí trung tâm nhanh chóng thu hút ánh nhìn với các đường nét khỏe khoắn và phá cách, tạo ra sức hấp dẫn rất riêng cho nội thất trong thang. Đề cao yếu tố tiện dụng và thoải mái, thiết kế bảng điều khiển mới cũng tích hợp tất cả các tính năng tại một màn hình lớn, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ điều khiển cảm ứng với độ nhạy và mức hiển thị trực quan tối đa.

Bảng điều khiển cảm ứng giúp người dùng dễ dàng thực hiện thao tác mong muốn với trải nghiệm công nghệ thời thượng

Công nghệ tân tiến, thân thiện với người sử dụng

Nắm bắt nhu cầu và xu hướng ưa chuộng các sản phẩm công nghệ cao của người Việt hiện nay, Thang máy gia đình Kalea đã tiên phong trang bị cho sản phẩm mũi nhọn Kosmos nhiều bước tiến đáng chú ý, hướng đến trải nghiệm tiện nghi như: Hệ truyền động EcoSilent hiệu quả giảm thiểu tiếng ồn tiết kiệm điện năng; Công nghệ điều khiển cảm ứng nhạy bén; Hệ thống đèn Mood light đặt dưới bảng điều khiển; Hệ thống quạt thông gió (trang bị riêng trên phiên bản Kosmos K90).

Là tiện ích di chuyển chuẩn hiện đại, Kosmos lan tỏa cảm hứng cho mọi thành viên trong gia đình và nâng tầm phong cách sống thời thượng.

Ngoài ra, Kosmos cũng được nâng cấp và mở rộng thêm nhiều tính năng an toàn với những công nghệ vượt trội nhất từ trước đến nay của Thang máy gia đình Kalea, bao gồm: Ắc quy dự phòng, Cảnh báo quá tải, Hệ thống cảnh báo an toàn SAFIS, Viền an toàn sàn thang nâng cấp, Chuông báo cháy và cảnh báo ngập nước, Thiết bị cân bằng tự động trong trường hợp khẩn cấp, Hệ thống liên lạc khẩn cấp và mới nhất là Khóa an toàn trẻ em.

3 dòng thang - Hơn 300 biến thể đa dạng cho khách hàng lựa chọn

Với Kosmos, các gia đình có nhiều lựa chọn để tạo nên phiên bản thang máy phù hợp nhất với phong cách của mình. Kosmos có thể tùy chỉnh với hơn 300 màu sắc, nhiều phiên bản sàn thang và thảm trải sàn cao cấp hay các tùy chọn chức năng, thiết kế khác giúp chủ nhân tôn lên không gian sống mang cá tính riêng, không hòa lẫn.

Kosmos dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng dân cư sinh sống tại các căn nhà ở cao cấp, shophouse, biệt thự thấp tầng... khắp cả nước.

Nhận định về hệ thang Kosmos cao cấp nhất sắp ra mắt, ông Kevin Der Arslanian - Giám đốc Tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á cho biết: “Cả ba dòng thang Kosmos đều là thành quả thiết kế sau nhiều năm lắng nghe nhu cầu của khách hàng về những chiếc thang máy thanh lịch, hòa hợp với ngôi nhà đồng thời kết hợp được tất cả các công nghệ thông minh của thang máy Kalea và tinh thần tối giản Thụy Điển. Điều khiến chúng tôi cảm thấy hào hứng nhất là chiếc quạt gió độc quyền công suất cao được tích hợp trên dòng thang Kosmos K90 - một giải pháp lý tưởng khi thời tiết trở nên nóng bức và đây thực sự là một thang máy độc nhất vô nhị”.

Hệ thang máy Kosmos ra mắt cũng sẽ là dấu mốc cho bước tiến mới của Thang máy Kalea Việt Nam trong việc cung cấp các sản phẩm thang máy gia đình có chất lượng và tính thẩm mỹ cao theo tiêu chuẩn châu Âu, nâng tầm phong cách sống cho các gia đình Việt.

• Hotline: 1800 555 502

• Văn phòng Hà Nội - P.202, Tầng 2, Tòa nhà HITC 239 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

• Văn phòng HCM - Số 86 đường B2, Khu nhà phố Sari Town, KĐT SaLa, P. An Lợi Đông, Q. 2, Hồ Chí Minh.

• Website: https://kalealifts.com.vn

• Fanpage: Thang máy gia đình Kalea – Thụy Điển

• Email: kalea_vietnam@kalealifts.com

Tố Uyên