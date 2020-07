Trứng đà điểu Úc (chim Emu) đang là thực phẩm khá “hot” hiện nay. Nhiều nhà hàng sang trọng ở Úc đưa món ăn này vào danh sách đặc sản hảo hạng khiến giới nhà giàu Việt đứng ngồi không yên.

Đà điểu Úc hay còn gọi là chim Emu là loại chim to thứ 2 thế giới. Trứng đà điểu Emu cũng to gấp 2 - 3 lần so với trứng ngỗng, nhưng lại chỉ bằng 1 nửa so với trứng đà điểu bình thường. Trứng có vỏ ngoài màu xanh rất đẹp mắt.

Theo anh Nguyễn Tùng, một du học sinh tại Úc thì, trứng đà điểu Emu ăn cũng không khác trứng gà, chỉ có điều quả to và nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Trứng đà điểu Úc

Hay còn gọi là trứng chim Emu

“Một quả trứng Emu tương đương với 8 - 10 quả trứng gà. Nó có rất nhiều protein và đủ cho cả gia đình. Nên ở Úc, nhiều người chọn trứng Emu làm thực phẩm sử dụng thường xuyên cho cả nhà”, anh Tùng nói và chia sẻ thêm, giá trứng tại Úc dao động từ 10 - 20 USD/quả.

Chị L.A. (Thanh Xuân, Hà Nội) thỉnh thoảng cũng đặt mua trứng Emu về cho cả gia đình tẩm bổ. Theo chị L.A, có nhiều cách mua trứng, một là đặt hàng qua các trang mua sắm online như Ebay hay Amazon. Hai là có thể nhờ người quen bên Úc gửi về, hoặc đặt qua các các mối quen chuyên mua bán hàng xách tay.

Trứng Emu đang là món ăn được rất nhiều người tìm mua

Thế nhưng, giá trứng không chỉ dừng lại ở 20 USD. Bởi nó còn phải chịu phí vận chuyển qua đường hàng không và mất thêm phí nhập khẩu.

“Nếu đặt mua 1 quả, thì ngoài giá 20 USD, tôi phải chịu thêm 29 USD vận chuyển và gần 20 USD tiền phí nhập khẩu. Tổng cộng lên tới 69 USD, tương đương gần 1,6 triệu đồng. Nếu mua nhiều thì sẽ rẻ hơn”, chị L.A nói và lấy ví dụ, nếu mua 3 quả thì phí vận chuyển chỉ khoảng 35 USD, mất thêm 36 USD phí nhập nữa thì tổng chi phí chỉ khoảng 3 triệu đồng.

Trứng to và có màu sắc đặc biệt

Gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên việc mua hàng gặp khó khăn. Vì thế, không chỉ chị L.A mà nhiều người cũng đành phải nhịn miệng đợt này.

Không thể mua được trứng đà điểu Úc, người tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn tiêu thụ trứng đà điểu Việt Nam. Giá loại trứng này tại các trang trại ở Ba Vì chỉ dao động từ 200 - 250 nghìn đồng/quả, rẻ bằng một phần năm trứng Emu, mà chất dinh dưỡng cũng không thua kém.

Trứng đà điểu Ba Vì

Song, theo chị Trinh, chủ một trang trại đà điểu tại Ba Vì, trứng tươi thơm ngon thì số lượng không có nhiều. Bởi mỗi ngày đà điểu chỉ đẻ từ 3 - 5 quả, mỗi quả nặng từ 1,3 - 1,5kg.

(Theo Dân Trí)