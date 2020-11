Hạt dẻ, táo đá Trung Quốc được gian thương gắn mác Sa Pa hay Hà Giang cho dễ bán và bán được giá cao.

Hạt dẻ, táo đá Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt

Thời tiết trở lạnh, hạt dẻ được rao bán rầm rộ trên mạng. Giá hạt dẻ sống là 35.000-40.000 đồng/kg; hạt dẻ chín, đã khứa cạnh từ 50.000-60.000 đồng/kg. Theo quảng cáo của tiểu thương, hạt dẻ được nhập từ Sa Pa (Lào Cai). Nhưng một số dân buôn chuyên hạt dẻ ở Hà Nội cho biết, hạt dẻ giá 50.000 đồng/kg là hàng Trung Quốc, không có chuyện là hàng Trùng Khánh (Cao Bằng) hay Sa Pa (Lào Cai). Dân buôn nói hàng Sa Pa để cho dễ bán và bán được với giá cao.

Hạt dẻ rang bơ là món ăn vặt hấp dẫn.

Cùng với hạt dẻ, vài tuần gần đây, chợ mạng xuất hiện dòng táo đá được dân buôn quảng cáo là đặc sản Hà Giang có giá siêu rẻ, chỉ 70.000 đồng/thùng 7 kg. Tính ra, mỗi cân táo chỉ có giá từ 10.000 đồng. Nhưng theo tiết lộ của dân buôn, đây là dòng táo có xuất xứ từ Trung Quốc. Để dễ bán, tiểu thương sẽ nói là hàng Việt có xuất từ các tỉnh như Hà Giang, Lào Cai.



Táo tàu tươi giá cao vẫn "hút khách"



Trước đây, táo tàu (hồng gai táo) từ Trung Quốc về Việt Nam phần lớn là hàng đã sấy khô. Vài năm lại đây, táo tàu tươi được nhiều người ưa chuộng. Loại táo này được quảng cáo là “thần dược” có tác dụng thanh nhiệt, chữa đau đầu, mất ngủ, tốt hơn táo tàu khô có trong vị thuốc bắc.



Loại táo này có giá ngang bằng, thậm chí cao hơn một số loại táo nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand..., vẫn được nhiều người tìm mua. Trên thị trường, táo tàu tươi đang loạn giá, từ 100.000-320.000 đồng/kg.



Nguồn gốc cam Vinh chỉ 5 nghìn đồng/kg



Thời điểm này, cam Vinh, cam Hòa Bình bắt đầu chín rộ. Song tùy vào vùng cam, chất lượng cam mà giá bán khác nhau. Trên một số trang bán hàng online và nhà vườn chuyên bán cam Vinh, cam Hòa Bình, mức giá từ 12.000-20.000 đồng/kg.

Cam Vinh và cam Hòa Bình đang chín rộ.

Song, mấy ngày gần đây, một số shop online chuyên bán hoa quả tại Hà Nội thông báo có cam Vinh với giá chưa tới 10.000 đồng/kg, thậm chí có loại chỉ 5.000 đồng/kg. Chủ shop tiết lộ trên Báo Dân Việt, đây là cam Vinh được trồng ở Hà Giang.



Trái cây giá rẻ không tưởng, chất đầy các hè đường TP.HCM



Nhiều loại trái cây bày bán tại các tuyến đường ở TP.HCM với giá rất rẻ. Điển hình, giá cam loại nhỏ chỉ 12.000 đồng/kg, cam loại lớn giá 15.000-25.000 đồng/kg. Bơ Booth giá chỉ từ 15.000-20.000 đồng/kg. Sầu riêng Dona hạt lép từ 55.000-60.000 đồng/kg.



Không chỉ cam, bơ, sầu riêng có giá rẻ “không tưởng” mà thanh long, xoài, chuối, ổi cũng siêu rẻ. Thanh long giá từ 8.000-13.000 đồng/kg, xoài keo 10.000 đồng/kg, chuối già hương 8.000 đồng/kg, ổi trắng từ 12.000-15.000 đồng/kg.



Một số thương lái chuyên mua bán trái cây tại TP.HCM cho biết, giá trái cây rẻ là do việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.



Loại mực khổng lồ giá 55.000 đồng/kg gây 'sốt'



Gần đây, loại mực xà đại dương, hay còn gọi mực ma, được rao bán rầm rộ trên mạng hoặc xuất hiện tại các hàng hải sản nhỏ lẻ ở chợ dân sinh. Mỗi con mực xà nặng từ 2-6 kg giá từ 55.000-75.000 đồng/kg, mực xà khô từ 100.000-150.000 đồng/kg.

Thịt mực xà rất dày.

So với mực ống, mực xà có đuôi màu đen sậm, dày, xòe to như đuôi cá, còn đuôi mực ống mỏng, ôm sát vào thân. Trọng lượng lớn, thịt dày, có thể chế biến nhiều món khác nhau và giá rẻ nên mực xà nhanh chóng trở thành mặt hàng hút khách.



Trứng chim le le 50 nghìn đồng/quả không có bán



So với chăn nuôi gà và vịt, nuôi chim le le (còn gọi là vịt trời) mau lớn, ít tốn công chăm sóc, chi phí thấp, giá cao. Thịt chim le le tới 400.000-500.000 đồng/kg.



Trong khi đó, trứng chim le le dù kích cỡ nhỏ xíu nhưng giá đắt đỏ, tới 50.000 đồng/quả. Mỗi năm, chim le le chỉ đẻ 2-3 lần, mỗi lần 8-10 quả. Do số lượng ít ỏi và quý hiếm nên hầu như rất ít người được sở hữu trứng chim le le.



Loại ong kịch độc được rao bán nửa triệu đồng/kg



Được coi là loại ong độc nhất thế giới, ong đất (còn gọi ong bắp cày, ong dế) đang được rao bán tràn lan trên chợ online, giá từ 500-550.000 đồng/kg với những lời quảng cáo “có cánh” thu hút sự tò mò của rất nhiều người. Người bán cho biết, ong đất có tác dụng như ong mật, ngâm rượu để trừ phong, giải độc, sát trùng, chữa bệnh xương khớp, tăng cường sinh lực,...



Tuy nhiên, theo BS.TTND Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, rượu ong đất không bổ béo, không tác dụng như lời đồn. “Mọi người không nên dùng rượu ong đất vì ong đất nọc quá độc, uống vào sẽ gây hại cho gan, thận, dị ứng, mẩn ngứa...”, BS Hướng cho biết trên Báo Dân Việt.



Cua lông ở Trung Quốc siêu đắt đỏ, về Việt Nam giá rẻ bất ngờ



Ở Trung Quốc, cua lông là mặt hàng cực kỳ hút khách, thậm chí “cháy hàng”, dù giá siêu đắt đỏ. Tại những trang trại gần Thượng Hải, cua lông 300 gram/con có giá 2.700 Nhân dân tệ/hộp 8 con (400 USD/hộp, khoảng 9,3 triệu đồng/hộp).

Cua lông là loại cua đặc sản ở Trung Quốc, giá vô cùng đắt đỏ

Tại Việt Nam, cua lông Trung Quốc xuất hiện khoảng 3-4 năm lại đây, rao bán tràn ngập thị trường. Đáng chú ý, cua lông Thượng Hải bán tại Việt Nam có giá rất bình dân. Đơn cử, loại cua đực gạch nhiều trọng lượng 200-250 gram/con, giá khoảng 120.000 đồng/con; cua lông cái có gạch và trứng, trọng lượng 120 gram/con giá 110.000 đồng/con… Thậm chí, một số đầu mối còn rao bán cua lông Thượng Hải với giá 45.000-60.000 đồng/con, tức khoảng 400.000-600.000 đồng/kg.



Theo một đầu mối chuyên bỏ sỉ cua lông Trung Quốc ở Thường Tín (Hà Nội), cua lông đang bán tại Việt Nam đa phần được nuôi ở Quảng Châu (Trung Quốc), giá bán khá rẻ. Còn cua lông Thượng Hải chuẩn xịn vẫn đắt đỏ.



Chân cua biển giá rẻ, khách mua ầm ầm



Trong khi phải bỏ từ 300.000-500.000 đồng để mua 1 kg cua biển thì nhiều người chọn mua càng cua rụng giá rẻ, tiết kiệm chi phí.



Càng rụng là từ cua biển Cà Mau, ghẹ Hàm Ninh với mỗi kg có từ 12-16 chiếc càng, kích thước tương đồng, với đủ loại tươi, cấp đông hoặc đã hấp sơ chế, giá từ 200.000-290.000 đồng/kg (tùy loại).



Đậu phụ làng Kênh, đặc sản Thái Bình siêu rẻ, 'hút' dân Hà thành



Đậu phụ làng Kênh là đặc sản nổi tiếng ở Thái Bình. Điểm nổi bật của đậu phụ làng Kênh là miếng đậu rất mỏng, chỉ khoảng 0,5cm chứ không dày như miếng đậu phụ ở Hà Nội. Món đặc sản này đang được dân chung cư ở Hà Nội gom mua cả tạ về ăn.

Dân Hà thành rất ưa chuộng món đậu phụ làng Kênh vì độ thơm ngon, béo bùi, đặc biệt giá rất rẻ

Trên thị trường, đậu phụ làng Kênh được rao bán với giá từ 35.000-45.000 đồng/kg. Các chủ hàng cho biết, khách muốn ăn món đặc sản Thái Bình này đều phải đặt trước từ 1-3 ngày chứ hàng không có sẵn.



Giá iPhone 12 xách tay giảm 3 triệu đồng sau một tuần



Trong ngày đầu tiên về Việt Nam (24/10), iPhone 12 xách tay được chào bán giá từ 25 triệu đồng cho bản 64 GB. iPhone 12 Pro bản 128 GB có giá 35,9 triệu đồng.



Nhưng giá của 2 model này liên tục giảm sau một tuần về Việt Nam. Hiện iPhone 12 và 12 Pro xách tay đang được chào bán với giá lần lượt từ 21,5 triệu đồng và 32,9 triệu đồng.



Hạnh Nguyên(Tổng hợp)