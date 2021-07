Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới tại Lào Cai ước đạt 2,08 tỷ USD, tăng 41,98% so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 895,18 triệu USD, tăng mạnh 42,12% so với cùng kỳ 2020; giá trị nhập khẩu đạt 316,89 triệu USD, giảm khoảng 3,76% so với cùng kỳ 2020; các loại hình tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh do các doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai thực hiện tại các cửa khẩu khác đạt 867,10 triệu USD, tăng 71,61% so với cùng kỳ 2020.

Điểm tập kết xe vận chuyển vải thiều trước khi làm thủ tục thông quan

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Việt Nam, tại biên giới Lào Cai, trong nửa đầu năm 2021, phía Trung Quốc đã tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý biên giới để phòng chống dịch bệnh, nên tại các cửa khẩu phụ Bản Vược, Mường Khương hầu như đã không có phát sinh các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lào Cai chủ yếu được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sắt.

Trong bối cảnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo quyết liệt để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động vận chuyển và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu. Theo đó, Sở Công thương Lào Cai đã ban hành kế hoạch và thường xuyên triển khai các phương án chủ động và phối hợp với các ngành liên quan trong quản lý xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) và Cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Lào Cai phù hợp với diễn biến tình hình phòng chống dịch trong từng thời điểm, và theo diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Sở Công thương đã thành lập Tổ Điều tiết để chủ động và phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan để xử lý các quy trình quản lý, thực hiện điều tiết phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như người ra vào khu vực cửa khẩu linh hoạt, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ, ách tắc phương tiện và hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành)

Nhằm giúp hoạt động xuất nhập khẩu thích ứng với bối cảnh phải tăng cường kiểm soát vận chuyển hàng hóa qua địa bàn để phòng chống dịch bệnh, Sở Công thương tỉnh Lào Cai đã đề xuất thực hiện các phương án quản lý người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện vận tải hàng hóa từ các địa phương trên cả nước đến Lào Cai để xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo điều khiện thuận lợi cho hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu.

Sở Công thương cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Lào Cai đồng thời thường xuyên thông tin đến các tỉnh, thành phố có vùng nguyên liệu, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu qua Lào Cai về tình hình hoạt động thông quan tại các cửa khẩu trong bối cảnh tăng cường chống dịch Covid-19; thông tin về tình hình triển khai một số biện pháp quản lý hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa của phía bạn Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cũng như chính sách quản lý biên mậu của Trung Quốc, để giúp các địa phương, doanh nghiệp chủ động điều tiết kế hoạch và hàng hóa xuất khẩu qua Lào Cai hiệu quả.

Các ngành chức năng liên quan của Lào Cai thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi với các lực lượng chức năng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để cùng tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai ‑ Hà Khẩu. Tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam đã thống nhất kéo dài thời gian thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Hà Khẩu, Vân Nam) đến 22h (giờ Hà Nội) trong những trường hợp cần thiết.

UBND tỉnh Lào Cai cũng đã đề nghị phía tỉnh Vân Nam gỡ bỏ hạn chế về việc không thực hiện xuất nhập cảnh đối với lái xe hai bên như hiện nay. Thay vào đó, hai bên thực hiện thành lập đội lái xe chuyên trách của mỗi bên với các điều kiện lái xe phải là người của tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam, để thực hiện điều khiển phương tiện vận chuyển chở hàng hóa xuất nhập khẩu của mỗi bên qua cửa khẩu.

Đội lái xe chuyên trách này của hai bên sẽ được ưu tiên tiêm đủ vắc-xin phòng Covid-19 (đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn) trước khi thực hiện nhiệm vụ và thực hiện cách ly ngay tại cửa khẩu mỗi bên, không tiếp xúc với bên ngoài trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ hàng tuần sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho các lái xe chuyên trách để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, qua đó phục vụ kịp thời và hiệu quả việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Minh Ngọc