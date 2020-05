Khi thời tiết ngày hè đang dần trở nên oi bức cũng là lúc những chiếc quạt trần trong phòng khách thể hiện được giá trị.

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, năm 2020 có thể sẽ là một trong những năm nắng nóng kỷ lục. Nền nhiệt tăng cao trên toàn quốc và khả năng sẽ kéo dài tới hết tháng 6.

Để đối phó với tình trạng này, nhiều gia đình đã sắm sửa, lắp đặt điều hòa nhiệt độ trong phòng ngủ. Còn phòng khách do thường có diện tích lớn nên chi phí lắp đặt và sử dụng điều hòa nhiệt độ khá tốn kém. Để tiết kiệm, một số người đã chuyển sang dùng quạt trần để thay thế. Tuy không thể mát bằng điều hòa nhiệt độ nhưng cũng khiến cho không khí trong nhà dịu đi rất nhiều.

Theo ghi nhận, những ngày vừa qua lượng quạt trần tiêu thụ trên thị trường đã bắt đầu tăng nhanh. Để lựa chọn được 1 chiếc quạt trần ưng ý với căn nhà của bạn, hãy tham khảo một số lời khuyên sau đây

Lựa chọn kích thước quạt

Việc quan trọng nhất khi chọn mua quạt trần đó là chọn kích thước quạt. Theo các thợ lắp có kinh nghiệm, để gió tỏa ra khắp căn phòng, quạt trần phải được lắp ở vị trí trung tâm và có chiều dài sải cánh phù hợp. Những căn phòng kích thước nhỏ diện tích 10-12 m2 nên chọn quạt có sải cánh dài tối thiểu 1m, còn đối với những phòng lớn diện tích từ 25-30 m2 nên chọn quạt có sải cánh từ 1,4m.

Quạt trần nên lắp cách sàn nhà từ 2,5-2,7m để làm mát hiệu quả nhất. Với những căn nhà có trần cao, khách hàng có thể lắp thêm móc treo để hạ thấp độ cao của quạt. Với những căn hộ chung cư, chiều cao của trần nhà thường dưới 3m nên không cần phải lắp thêm móc treo. Chú ý, quạt trần cũng không nên lắp quá sát trần nhà vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng lấy gió.

Nên chọn quạt có mấy cánh?

Những chiếc quạt trần màu xanh huyền thoại của Điện cơ.

Trên thị trường chủ yếu chia ra làm 3 loại quạt trần: quạt 3 cánh, 4 cánh và 5 cánh. Đầu tiên phải khẳng định không phải loại quạt càng nhiều cánh thì càng mát. Vì quạt 3 cánh thường có sải cánh rộng hơn quạt 4, 5 cánh nên lưu lượng gió giữa những loại quạt này là gần tương đương nhau.

Nếu gia chủ ưu tiên chọn gió mát thì khi mua nên tìm hiểu thông số về lưu lượng gió của quạt. Lưu lượng càng lớn thì càng nhiều gió. Các loại quạt trên thị trường có lưu lượng gió dao động trong khoảng 220-270 m3/phút. Còn nếu ưu tiên loại quạt vận hành êm ái, ít tiếng ồn thì nên chọn loại quạt có thông số tốc độ quay thấp hoặc quạt sử dụng động cơ 1 chiều DC.

Điểm khác biệt chủ yếu giữa quạt 3 cánh và 5 cánh nằm ở giá thành và chất lượng của quạt. Quạt trần 3 cánh là loại quạt cổ điển đã xuất hiện từ lâu nên giá rẻ, thích hợp lắp ở những nơi cần tiết kiệm chi phí như nhà xưởng, hầm để xe v.v... Những loại quạt 3 cánh giá rẻ của Vinawind hay Điện cơ trên thị trường chỉ có giá từ 700.000-800.000 đồng.

Trong khi đó những chiếc quạt trần 4, 5 cánh của Panasonic, Mitsubishi, KDK,... giá dao động từ 2-7 triệu đồng tùy theo tính năng. Ưu điểm của loại quạt đời mới này là động cơ hiện đại, chạy êm, không tạo ra nhiều tiếng ồn, có điều khiển từ xa, có hẹn giờ bật tắt và có thể có đến 9 cấp độ gió cho người sử dụng lựa chọn. Độ thẩm mỹ của quạt 4, 5 cánh cũng đẹp hơn quạt 3 cánh rất nhiều.

Một số model quạt trần cao cấp có kết hợp tính năng chiếu đèn thì giá có thể lên tới 12-15 triệu đồng.

Quạt trần cao cấp có giá ngang ngửa với điều hòa nhiệt độ.

Với những khách hàng có điều kiện kinh tế thì nên lựa chọn mua loại quạt trần động cơ một chiều DC. Đây là loại quạt sử dụng động cơ không chổi than, quá trình tạo chuyển động quay cần ít năng lượng hơn, tiết kiệm điện hơn so với các loại quạt thông thường. Cũng vì không sử dụng chổi than, vòng bi luôn kín dầu bôi trơn nên quá trình hoạt động của quạt rất êm ái, yên tĩnh. Ngoài ra, quạt còn có tính năng quay đảo chiều để làm khô thoáng phòng trong những ngày mùa đông nồm, ẩm ướt. Tuy nhiên, nhược điểm của loại quạt động cơ DC là giá thành cao, thấp nhất từ 5-6 triệu đồng/chiếc.

Một số loại quạt trần còn trang bị tính năng dây an toàn để chống rơi, hoặc tính năng khóa cánh quạt khi phát hiện ra sự rung lắc bất thường.

Với những chiếc quạt trần lắp trong phòng ngủ, gia chủ có thể chọn mua loại quạt có tính năng tạo gió tự nhiên, thay đổi cường độ gió, lúc nhanh, lúc chậm, tạo cảm giác như gió ngoài trời để có giấc ngủ sâu.

Nguyễn Hoàng