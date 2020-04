Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP HCM: Không được bán, chuyển nhượng Cách đây không lâu, BHXH TP HCM đã phát hiện một đối tượng có hành vi gian lận BHXH khi sử dụng 2 sổ BHXH và ủy quyền cho 2 người đi làm thủ tục hưởng chế độ BHXH một lần ở 2 nơi. Lần đó, BHXH TP đã truy tìm nguồn gốc sổ, ngăn chặn kịp thời hành vi sai phạm, phối hợp với cơ quan công an điều tra xử lý nên phát huy được tính răn đe. Để không bị các đối tượng lừa đảo, trục lợi lợi dụng, NLĐ cần phải hiểu rõ sổ BHXH không phải là một loại hàng hóa để trao đổi, mua bán và nó chỉ có giá trị đối với cá nhân người tham gia BHXH. Sổ BHXH ghi nhận quá trình đóng BHXH của người tham gia nhằm giải quyết các chế độ bảo hiểm trước mắt như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và các chế độ BHXH lâu dài như hưu trí, tử tuất. Do đó, NLĐ không thể chuyển nhượng, bán sổ BHXH cho bất cứ ai, phải giữ sổ để bảo đảm an sinh cho chính mình và cho xã hội.