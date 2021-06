Đang vào mùa măng cụt, bà nội trợ dễ dàng tìm mua loại trái cây này ở hầu khắp các chợ. Thế nhưng, để chọn được măng cụt ngon, chị em nhớ dắt túi 8 không khi mua sắm sau để chọn 10 quả ăn ngon ngọt như 10.

Bán trái cây nhiều năm tại chợ đầu mối 365 Hà Đông nên chị Trần Thị Hường (Thanh Oai, Hà Nội) rất có kinh nghiệm lựa chọn các loại hoa quả ngon, trong đó có măng cụt.

“Trước mình cũng không biết nhiều đâu, toàn mua phải những quả không tươi ngon và tẩm hóa chất. Nhưng sau nhiều năm buôn bán trái cây, mình dần nhận ra và phân biệt được quả ngon hay không ngon cũng như quả sạch hay không sạch. Giờ thì mình sành sỏi rồi”, chị Hường chia sẻ.

Theo tiểu thương này, việc nhận biết những loại quả tươi ngon, an toàn trên thực tế không hề khó. Khách hoàn toàn có thể nhận biết được bằng mắt thường, chỉ cần người mua chú ý quan sát. Nhất là với măng cụt đang vào mùa và được bán nhiều tại các chợ đầu mối, chợ cóc, chợ online hoặc các siêu thị, có thể nhận biết dễ dàng được bằng mắt thường.

Măng cụt đang vào mùa, quả bắt đầu ngon

“Thời điểm tháng 6 bắt đầu vào mùa măng cụt. Đây là thời điểm mà những trái măng cụt chín và ngon nhất. Ăn măng cụt thời điểm này quả đỏ ối, ngọt tròn đầy, chua ngọt tròn vị nhất. Vì thế, bà nội trợ tranh thủ ăn măng cụt thời điểm này thì ngon và chất lượng nhất. Sang tháng 7, do là mùa mưa nên măng cụt bị thấm nước. Bởi thế, quả măng cụt sẽ nhạt dần, vỏ lại dễ bị xì mủ thấm vào múi không ngon”, chị Hường nhận định.

Tiểu thương này cho hay, những trái măng cụt bày bán la liệt tại chợ hiện có giá 40.000-45.000 đồng/kg. Loại quả này ban đầu có màu xanh lục nhạt, sau đó, lớp vỏ quả chuyển sang màu xanh đậm hơn rồi dần chuyển sang màu đỏ và màu tím đỏ khi đã chín.

“Măng cụt có vỏ khá dày, bên trong là ruột trắng ngà, mọng nước và chia thành nhiều múi. Còn ruột măng cụt có mùi thơm đặc trưng và vị chua ngọt thanh mát. Hạt hình quả hạch và có kích thước nhỏ. Tùy từng thời điểm, măng cụt có giá khác nhau, tuy nhiên thường dao động từ 40.00-70.000 đồng/kg tùy từng loại to nhỏ và tùy thời điểm”, chị Hường chia sẻ.

Nên chọn những quả nhỏ, nhiều múi

Tránh mua ở địa điểm không tin cậy

Có rất nhiều địa chỉ để khách có thể mua măng cụt. Thế nhưng để mua măng cụt chất lượng, khách nên tìm mua trực tiếp tại các nhà vườn, thương lái hoặc các chợ, siêu thị, cửa hàng bán trái cây uy tín. Bên cạnh đó, khách cũng có thể đặt mua măng cụt thông qua các trang thương mại điện tử online đã được kiểm định chất lượng.

Không mua những trái măng cụt ít múi

Nên nhớ chọn những quả măng cụt có nhiều múi. Tuyệt đối không chọn những quả ít múi. Bởi thực tế, càng nhiều múi càng tốt vì măng cụt càng ít hột.

Không mua măng cụt vỏ cứng và giập nát

Người bán hàng này chỉ dẫn, khi chọn măng cụt, không được chọn những trái vỏ cứng và đã giập nát. Bởi vì những quả như vậy ăn không ngon, múi ở chỗ đó sẽ bị chai. Nên chọn măng cụt vỏ mềm không giập nát vì những quả như vậy ăn ngọt.

Khi chọn, dùng tay ấn vỏ, quả mềm đều là ngon

Không mua quả núm cuống bị đen

Chọn quả có núm còn xanh tươi vì núm còn xanh nghĩa là quả mới hái. Không chọn măng cụt có núm cuống bị thâm đen. Đó là quả đã bị hái từ lâu và có thể bị kích chín do thuốc. Khi ăn, sẽ thấy quả có cuống thâm đen vị lạt hoặc chua.

Không chọn măng cụt có vỏ màu nâu đỏ

Nhiều người chưa có kinh nghiệm ăn loại quả này thường chọn quả có vỏ màu nâu đỏ. Tuy nhiên đây là sai lầm lớn. “Khách mua nên chọn quả màu rám nâu. Bởi loại quả này ngon hơn loại quả có màu nâu đỏ”.

Không mua quả có kích cỡ lớn

Khi chọn măng cụt, không nên ham chọn loại quả to. Ngược lại, nên chọn loại quả càng nhỏ và nhiều múi càng tốt. Bởi quả to thì càng nhiều hạt. Quả nhỏ nhiều múi ăn sẽ ngon, ít hạt hơn hẳn.

Măng cụt tươi được 49 ngày nếu cho vào túi plastic kín và bảo quản ở nhiệt độ 2 độ C; được 21 ngày nếu không dùng túi plastic

Không mua măng cụt vào mùa mưa

Vào tháng 6, những trái măng cụt được nắng sẽ ngon và ngọt nhất. Còn khi mua măng cụt vào tháng 7 mùa mưa, măng cụt sẽ bị nhạt. Đặc biệt, tỷ lệ quả hư do mưa sẽ bị nhiều hơn mà có thể không tinh ý sẽ không phát hiện ra.

Không mua măng cụt dưới đáy quả có bông hoa ít cánh

Lưu ý cuối cùng mà chị Hường chia sẻ với nhiều bà nội trợ khi mua măng cụt ngon đó chính là quan sát hình bông hoa dưới đáy mỗi quả khi chọn.

“Thông thường, dưới đáy quả có một hình bông hoa nhỏ nhiều cánh. Bông hoa này bao nhiêu cánh thì bên trong măng cụt có bấy nhiêu múi. Do đó, để chọn quả ngon, ngọt cứ phải chọn quả nào có hoa bên dưới nhiều cánh nhất”, chị Hường mách.

Ngoài ra, có thể dùng tay ấn một vòng quả măng cụt, nếu thấy quả mềm đều, dễ ấn thì chứng tỏ quả đó vừa chín tới vừa ăn. Ngược lại, nếu quả cứng thì là do quả còn non, khi ăn thịt sẽ bị sượng. Hoặc nếu quả có chỗ mềm chỗ cứng không đều thì tức là do quả bị chai hỏng.

Thảo Nguyên