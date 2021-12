USD tăng khi các nhà đầu tư lo lắng về biến thể Omicron và ngân hàng trung ương tiến đến kế hoạch nâng lãi suất.

Ngày 20/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.184 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.650 đồng - 23.150 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.293 đồng - 26.857 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Mua vào Bán ra Vietcombank 22.800 đồng 23.110 đồng Vietinbank 22.840 đồng 23.120 đồng ACB 22.870 đồng 23.070 đồng

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:



Mua vào Bán ra Vietcombank 25.163,73 đồng 26.573,75 đồng Vietinbank 25.455 đồng 26.475 đồng ACB 25.551 đồng 26.034 đồng

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,66% lên mức 96,67.

Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) cho biết, sẽ giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng với tốc độ nhanh hơn so với mức 15 tỷ USD đưa ra vào tháng 11 và sẽ nâng mức giảm lên 30 tỷ USD trong tháng 12 này. Từ tháng 1/2022, Fed chỉ mua 60 tỷ USD tài sản mỗi tháng, bằng một nửa so với mức mua tài sản 120 tỷ USD trước đây.

FOMC nâng triển vọng lạm phát cho năm 2021 lên 5,3% từ mức 4,2% đối với lạm phát tổng thể và lên 4,4% từ 3,7% đối với lạm phát lõi. Đối với năm 2022, cơ quan này nâng dự báo lạm phát tổng thể lên mức mức 2,6% và lạm phát lõi lên mức 2,7%. Đã không còn “nhất thời” đi đôi với lạm phát như trước đây, Fed đã bỏ đi cụm từ này trong các thông báo sau cuộc họp lần này.

Trong triển vọng đầu tư vào năm 2022, HSBC cho biết, lợi nhuận bội thu mà các nhà đầu tư đã được hưởng trong 18 tháng qua phần lớn là do “vay mượn từ tương lai”.

Giám đốc chiến lược toàn cầu Joseph Little của HSBC Asset Management lưu ý rằng, lợi suất trái phiếu và phần bù rủi ro đều đang giảm xuống. Phần bù rủi ro là số tiền lợi nhuận mà một tài sản mang lại cao hơn tỷ lệ hoàn vốn phi rủi ro. Do đó, lợi nhuận của nhiều loại tài sản sẽ thấp hơn so với hồi đầu năm 2021.

Một cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế đưa ra dự báo ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản từ gần 0 lên 0,25 - 0,50% trong quý III năm sau và tăng tiếp một lần nữa trong quý IV.

Chứng khoán Trung Quốc tăng sau khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này tuyên bố ưu tiên ổn định kinh tế vào năm 2022, làm dấy lên hy vọng về nhiều các biện pháp kích thích hơn để hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại.

Ngày 17/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.217 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.650 đồng - 23.150 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.414 đồng - 26.986 đồng.

Đông Sơn