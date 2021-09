Liên quan lỗi túi khí Takata, NHTSA mở cuộc điều tra về 30 triệu ô tô do 20 nhà sản xuất từ 2001 – 2019. Những xe này hiện vẫn đang lưu thông và chưa thuộc diện thu hồi.

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa xác nhận rằng họ đã mở một cuộc điều tra về 30 triệu ô tô có thể đang chạy vòng quanh với quả bom hẹn giờ tích tắc ẩn trong bộ bơm túi khí bị lỗi do Tập đoàn Takata sản xuất.

30 triệu xe này được sản xuất bởi 20 nhà sản xuất ô tô từ năm 2001 – 2019, bao gồm 1.384 kiểu xe khác nhau đến từ các thương hiệu như: Honda, Ford, Toyota, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Ferrari, Mazda, Daimler, BMW, Chrysler, Porsche, Jaguar, Land Rover…

30 triệu xe bị điều tra liên quan túi khí Takata nhưng chưa thu hồi.

Cuộc điều tra mới này là một phân tích kỹ thuật - có nghĩa những chiếc xe được nói đến chưa nằm trong một danh sách thu hồi chính thức.

NHTSA cho biết, hiện tại chưa xác định được rủi ro nên vẫn cần làm thêm điều tra, đánh giá rủi ro trong tương lai của những chiếc xe chưa bị thu hồi. Cơ quan này hiện cũng không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp chấn thương hoặc tử vong nào liên quan vấn đề này nên các chủ xe không cần thực hiện bất cứ hành động nào.

Theo kết quả từ các cuộc điều tra mới, các bộ bơm hơi có chứa chất hút ẩm hoặc chất làm khô để giữ độ ẩm không làm biến chất thiết bị. Chất thúc đẩy trong những sản phẩm bị thu hồi trước đây có thể bị hỏng sau khi tiếp xúc lâu dài với các biến động lớn về nhiệt độ và độ ẩm, những túi khí đó không chứa chất làm khô.

Một điều đáng lo ngại là các máy bơm hơi có thể phát nổ và trong một số trường hợp hiếm hoi, làm bay các mảnh kim loại, gây ra hậu quả chết người.

Các vụ thu hồi ô tô liên quan đến túi khí của Takata trên toàn thế giới đã được thực hiện đồng loạt. Đây là vụ thu hồi lớn nhất trong lịch sử ô tô, liên quan đến hơn 67 triệu chiếc xe tại Hoa Kỳ và hơn 100 triệu chiếc khác trên toàn thế giới. Dù vậy, vẫn còn hàng triệu phương tiện đang chạy khắp nơi với các túi khí tiềm ẩn nguy hiểm.

Máy bơm hơi bị lỗi đã giết chết ít nhất 28 người trên toàn thế giới và làm hơn 400 người bị thương. Trong số đó, Mỹ có 16 người tử vong do xe Honda, hai người do xe Fords và một người do BMW. 9 trường hợp tử vong còn lại xảy ra tại Malaysia, Brazil, Mexico và bởi Honda.

Quân Hiếu (theo Autoblog)