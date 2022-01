Được trang bị những công nghệ và tính năng nổi bật, những chiếc ô tô hiện đại đang dần trở thành những thiết bị thông minh đa năng phục vụ mục đích di chuyển.

1. Công nghệ hỗ trợ đỗ xe và cảm biến khi đỗ xe.

Trong nhiều thập kỷ, có nhiều ý kiến cho rằng việc đỗ xe song song rất phức tạp và hầu hết mọi người chưa bao giờ thành thạo. Mặc dù kỹ thuật này có thể khó khăn nhưng nó không quá phức tạp với tính năng Hỗ trợ đỗ xe. Hầu hết các xe có hỗ trợ đỗ xe đều là xe tự lái, nhưng người lái cần sử dụng bàn đạp ga và phanh.

Mặt khác, đối với những người không muốn một chiếc xe tự lái làm công việc của họ, cảm biến đỗ xe là một tính năng tuyệt vời. Còn được gọi là cảm biến khoảng cách, các thiết bị này được lắp ở phần cản và cảm nhận độ gần của xe với các xe và vật thể khác. Những chiếc xe có những tính năng này thường được xếp vào danh sách những chiếc xe an toàn nhất trên thị trường ô tô hiện đại.

2. Cảnh báo chệch làn đường

Công nghệ cảnh báo chệch làn đường là một trong những tính năng an toàn tốt nhất mà hầu hết các tài xế không thể thiếu. Tính năng này được thiết kế để giúp người lái tránh va chạm bằng cách ngăn xe vô tình trôi sang làn đường khác. Hệ thống phát hiện các điểm đánh dấu làn đường và cảnh báo cho người lái xe khi anh ta chạm vào một điểm đánh dấu làn đường. Cảnh báo thường là một chỉ báo nhấp nháy trên bảng điều khiển và nó phát ra âm thanh tương ứng.

Ngoài ra, có một số phiên bản của công nghệ này trên thị trường có tác dụng phản ứng và lái ra khỏi rìa làn đường và thậm chí là tự điều chỉnh lại xe. Đối với những người lái xe dễ bị phân tâm, đây là một tiện nghi cần phải có. Hơn thế nữa, nó cũng rất hữu ích cho bất cứ ai lo lắng về va chạm giao thông.

3. Hệ dẫn động bốn bánh

Tính năng dẫn động bốn bánh (4WD) đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, nó vẫn là một trong những công nghệ vượt trội trong ngành ô tô. Do đó, nhiều loại xe, bao gồm sedan, SUV, crossover cỡ nhỏ và xe thể thao, được trang bị tính năng này.

Người tiêu dùng chọn mua một chiếc xe dẫn động bốn bánh có thể xem xét các loại động cơ. Xe bốn bánh được trang bị động cơ bốn xi-lanh sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với những phương tiện được trang bị động cơ sáu xi-lanh. Tính năng dẫn động bốn bánh giúp chiếc xe an toàn hơn vì nó di chuyển trên tất cả các bánh.

4. Tính năng tự lái

Xe tự lái ngày nay đã trở nên khá phổ biến. Không khó để biết lý do tại sao hầu hết mọi người muốn những chiếc xe này. Phương tiện không người lái sẽ tăng khả năng tiếp cận đến hàng triệu người. Hơn nữa, những người bị các khuyết tật khác nhau sẽ sớm có những chiếc xe mà trước đây họ không thể lái được.

Nhìn chung, tính năng tự lái sử dụng một số công nghệ như camera, radar, sóng siêu âm và ăng-ten vô tuyến để điều hướng an toàn trên đường. Do đó, công nghệ này sẽ mang đến các giải pháp an toàn hơn để di chuyển.

5. Động cơ điện đáng tin cậy

Có rất nhiều ô tô điện trong ngành công nghiệp xe hơi, nhưng hầu hết đều khó thành công. Việc không dễ dàng tiếp cận các trạm sạc là một nhược điểm lớn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang thúc đẩy phát triển hệ thống truyền động sạc nhanh với năng lượng điện có thể sử dụng được với phạm vi di chuyển dài hơn.

Khi hầu hết mọi người nhận thức được rằng việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang ô tô điện là thích ứng với tương lai, người tiêu dùng muốn thấy giá của những chiếc ô tô chạy điện này trở nên dễ tiếp cận hơn. Các loại xe điện giá cả phải chăng với pin thể rắn tốt hơn ra đời đáp ứng những nhu cầu chính đáng đó.

6. Hệ thống giám sát điểm mù

Giám sát Điểm mù là một hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến nhằm mục đích giảm va chạm khi chuyển làn đường khi có điểm mù. Và tùy thuộc vào hệ thống có sẵn, tính năng này có thể là đèn báo trên bảng điều khiển hoặc gương chiếu hậu bên.

Hệ thống sử dụng các tính năng cảnh báo như cảnh báo chệch làn đường để xác định những rủi ro tiềm ẩn và cảnh báo người lái xe thông qua hình ảnh hoặc âm thanh. Một số tính năng cảnh báo thậm chí bao gồm việc rung ghế và vô lăng để nhắc nhở người điều khiển xe.

7. Android Auto/ Apple CarPlay

Android Auto và Apple CarPlay cho phép người lái xe kết nối điện thoại của họ với thông tin giải trí của xe và thông tin điện thoại được phản chiếu trên màn hình chính của xe. Các tính năng điều hướng, cuộc gọi và tin nhắn, âm nhạc, âm thanh sẽ được hiển thị để thuận tiện cho việc lái xe. Các tính năng bằng lời nói như “Hey Siri” và “Hey Google” cũng có sẵn để người dùng có thể ra lệnh cho hệ thống.

Vì hầu hết mọi người luôn mang theo điện thoại của mình, sử dụng tính năng để điều khiển giải trí, đàm thoại là một cách tuyệt vời để duy trì kết nối khi đang di chuyển trên đường.

8. Ghế và vô lăng có hệ thống sưởi, hệ thống làm mát

Trong thời gian gần đây, hầu hết các xe ô tô đều có hệ thống điều hòa 2 chiều, nơi người lái và hành khách ngồi phía trước có thể điều chỉnh nhiệt độ khoang lái bất cứ lúc nào trong xe. Tuy nhiên, ngày nay, các nhà sản xuất ô tô đã nhận ra sự cần thiết của việc kiểm soát nhiệt độ trên toàn bộ xe và đã giới thiệu hệ thống điều hòa đa vùng, nơi tất cả hành khách có thể sử dụng theo ý thích của riêng mình.

Đặc biệt, các nhà sản xuất ô tô cũng đã giới thiệu ghế và vô lăng có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ , cho phép người lái có một hành trình thoải mái và dễ chịu. Tiện ích này giúp người lái xe tập trung hơn và lái xe an toàn, đặc biệt là trong mùa đông.

Theo Tiền Phong